Εξαφάνιση Λόρας: Μαρτυρίες ότι ήταν στη Βάρη - Εντοπίστηκε ο αδερφός της

Η μητέρα της την αναζητά με τη φωτογραφία της στα χέρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 11:04 Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού από τη σύντροφό του
16.01.26 , 11:02 Geely EX5: Η νέα τιμή που σε προσκαλεί
16.01.26 , 10:50 MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά
16.01.26 , 10:27 Ξενοδοχείο στη Σελήνη ως το 2032- Ξεκίνησαν οι κρατήσεις με 1 εκατ. δολάρια
16.01.26 , 10:25 VW επαγγελματικά οχήματα: Iστορικό ρεκόρ για το Multivan
16.01.26 , 10:21 Σαρωτικές αλλαγές στο MasterChef: Δύο σπίτια και ομαδική αποχώρηση!
16.01.26 , 10:20 Η Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε
16.01.26 , 10:09 Η premium ηλεκτρική πρόταση της Zeekr συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης
16.01.26 , 10:08 Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ
16.01.26 , 10:07 Παπανώτας για Μαγγίρα: «Δεν είπα ότι ήταν άλουστη, είπα ότι φαίνεται»
16.01.26 , 09:59 Είδαμε το «Σλάντεκ», ένα πολιτικό δράμα-γροθιά στο στομάχι
16.01.26 , 09:53 Tα δύο μεγάλα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό
16.01.26 , 09:36 Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
16.01.26 , 09:35 Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »
16.01.26 , 09:24 Θεσσαλονίκη: 24χρονη μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 οχήματα
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Τραγική κατάληξη στο Μαρούσι: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Νέα μαρτυρία αναφέρει πως η Λόρα εθεάθη στη Βάρη / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κορυφώνεται η αγωνία για τη Λόρα, η οποία αγνοείται για ένατη ημέρα. Οι μαρτυρίες πληθαίνουν, με την πιο πρόσφατη να αναφέρει ότι εθεάθη στη Βάρη. Έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης δε γίνονται μόνο στην Αθήνα, αλλά και τη Γερμανία, όπου εντοπίστηκε ο ετεροθαλής αδερφός της. 

Νέο ντοκουμέντο με τη Λόρα: Προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της

Εννέα ημέρες μετά την αναχώρησή της από το σπίτι της στο Ρίο με προορισμό την Αθήνα, η ανήλικη παραμένει άφαντη, με την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται και τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες σε πολλαπλά μέτωπα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα της την αναζητούσε στην Πανεπιστημιούπολη, κρατώντας τη φωτογραφία της στα χέρια. 

Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της

Κατά το πρώτο τριήμερο παραμονής της στην πρωτεύουσα, στις 8, 9 και 10 Ιανουαρίου, το κορίτσι καταγράφεται επανειλημμένα από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου. Τα στοιχεία αυτά έχουν οδηγήσει την ΕΛ.ΑΣ. στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για τις κινήσεις της, με τις έρευνες να εστιάζονται εκεί. 

Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας- Επί ποδός η ΕΛΑΣ

Εξαφάνιση Λόρας

Όμως, παρά τη συγκέντρωση των ερευνών στο κέντρο, νέα μαρτυρία από τα νότια προάστια έχει τεθεί υπόψη των Αρχών. Ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ανέφερε ότι κοπέλα, που μοιάζει πολύ στη Λόρα, επισκέφθηκε το κατάστημά του, ζήτησε Wi-Fi, πλήρωσε με ανέπαφη συναλλαγή μέσω κινητού και παρέμεινε για λίγη ώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλοι πολίτες ισχυρίζονται ότι την έχουν δει εκεί. 

Εξαφάνιση Λόρας: Εντοπίστηκε ο αδερφός της στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδελφό της Λόρας. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχαν συχνή επικοινωνία και πως δε γνώριζε για πιθανή επίσκεψή της στη Γερμανία. 

Ακόμη, υποστήριξε ότι οι επαφές τους τα τελευταία χρόνια ήταν περιορισμένες. 

Amber Alert Λόρας

Η μητέρα της Λόρας κατέθεσε στην Ασφάλεια

Κάθε στοιχείο που αφορά τις συνθήκες ζωής της ανήλικης θεωρείται κρίσιμο. Στο πλαίσιο αυτό, η μητέρα της κλήθηκε στην Ασφάλεια Πάτρας για να καταθέσει όσα γνωρίζει, καθώς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που είδε τη Λόρα πριν την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανήλικη φέρεται να σχεδίαζε τη φυγή της από το σπίτι ήδη από τον Οκτώβριο, με ημερομηνία-ορόσημο την 26η Οκτωβρίου, έπειτα από σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο. Όπως προκύπτει από καταθέσεις, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο, γεγονός που φαίνεται να επηρέασε καθοριστικά την απόφασή της.

Εξαφάνιση Λόρας Πάτρα

Ερευνάται αν κάποιος βοηθάει τη Λόρα για να σβήσει τα ίχνη της στην Αθήνα

Πάντως, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να κρύβεται σε κατοικία στο κέντρο της πόλης, με τη βοήθεια τρίτου προσώπου, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό της. 

Ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους, ανέφερε στο Mega ότι η υπόθεση μοιάζει περισσότερο με «απόδραση» παρά με τυπική εξαφάνιση. Όπως σημείωσε, για την ίδια τη 16χρονη η φυγή της ενδέχεται να ήταν ζήτημα επιβίωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποστήριξης από τρίτους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΛΟΡΑ
 |
ΒΑΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top