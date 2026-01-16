Εξαφάνιση Λόρας: Μαρτυρίες ότι ήταν στη Βάρη - Εντοπίστηκε ο αδερφός της

Κορυφώνεται η αγωνία για τη Λόρα, η οποία αγνοείται για ένατη ημέρα. Οι μαρτυρίες πληθαίνουν, με την πιο πρόσφατη να αναφέρει ότι εθεάθη στη Βάρη. Έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης δε γίνονται μόνο στην Αθήνα, αλλά και τη Γερμανία, όπου εντοπίστηκε ο ετεροθαλής αδερφός της.

Εννέα ημέρες μετά την αναχώρησή της από το σπίτι της στο Ρίο με προορισμό την Αθήνα, η ανήλικη παραμένει άφαντη, με την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται και τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες σε πολλαπλά μέτωπα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα της την αναζητούσε στην Πανεπιστημιούπολη, κρατώντας τη φωτογραφία της στα χέρια.

Κατά το πρώτο τριήμερο παραμονής της στην πρωτεύουσα, στις 8, 9 και 10 Ιανουαρίου, το κορίτσι καταγράφεται επανειλημμένα από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου. Τα στοιχεία αυτά έχουν οδηγήσει την ΕΛ.ΑΣ. στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για τις κινήσεις της, με τις έρευνες να εστιάζονται εκεί.

Όμως, παρά τη συγκέντρωση των ερευνών στο κέντρο, νέα μαρτυρία από τα νότια προάστια έχει τεθεί υπόψη των Αρχών. Ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ανέφερε ότι κοπέλα, που μοιάζει πολύ στη Λόρα, επισκέφθηκε το κατάστημά του, ζήτησε Wi-Fi, πλήρωσε με ανέπαφη συναλλαγή μέσω κινητού και παρέμεινε για λίγη ώρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλοι πολίτες ισχυρίζονται ότι την έχουν δει εκεί.

Εξαφάνιση Λόρας: Εντοπίστηκε ο αδερφός της στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν στο Αμβούργο τον ετεροθαλή αδελφό της Λόρας. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχαν συχνή επικοινωνία και πως δε γνώριζε για πιθανή επίσκεψή της στη Γερμανία.

Ακόμη, υποστήριξε ότι οι επαφές τους τα τελευταία χρόνια ήταν περιορισμένες.

Η μητέρα της Λόρας κατέθεσε στην Ασφάλεια

Κάθε στοιχείο που αφορά τις συνθήκες ζωής της ανήλικης θεωρείται κρίσιμο. Στο πλαίσιο αυτό, η μητέρα της κλήθηκε στην Ασφάλεια Πάτρας για να καταθέσει όσα γνωρίζει, καθώς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που είδε τη Λόρα πριν την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανήλικη φέρεται να σχεδίαζε τη φυγή της από το σπίτι ήδη από τον Οκτώβριο, με ημερομηνία-ορόσημο την 26η Οκτωβρίου, έπειτα από σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο. Όπως προκύπτει από καταθέσεις, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο, γεγονός που φαίνεται να επηρέασε καθοριστικά την απόφασή της.

Ερευνάται αν κάποιος βοηθάει τη Λόρα για να σβήσει τα ίχνη της στην Αθήνα

Πάντως, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να κρύβεται σε κατοικία στο κέντρο της πόλης, με τη βοήθεια τρίτου προσώπου, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό της.

Ο Μάριος Μπογιατζής, ιδρυτής ινστιτούτου γλώσσας σώματος και ανίχνευσης ψεύδους, ανέφερε στο Mega ότι η υπόθεση μοιάζει περισσότερο με «απόδραση» παρά με τυπική εξαφάνιση. Όπως σημείωσε, για την ίδια τη 16χρονη η φυγή της ενδέχεται να ήταν ζήτημα επιβίωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποστήριξης από τρίτους.