Φόβοι ότι η Λόρα έφυγε στο εξωτερικό: Ψάχνουν αεροδρόμια, ΚΤΕΛ, λιμάνια

Ερευνούν εάν απέκτησε πλαστά έγγραφα

Ελλαδα
Ανοιχτό το ενδεχόμενο η Λόρα να έφυγε στο εξωτερικό / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για ένατη ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα, που έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο και ήρθε με ταξί στην Αθήνα. Τις τελευταίες ημέρες οι έρευνες δεν έχουν φέρει αποτελέσματα, ενώ οι φόβοι ότι το κορίτσι έχει φύγει στο εξωτερικό εντείνονται.

Εξαφάνιση Λόρας: Μαρτυρίες ότι ήταν στη Βάρη - Εντοπίστηκε ο αδερφός της

Η μαρτυρία ότι εθεάθη στη Βάρη δεν επιβεβαιώνεται. Η αστυνομία εξέτασε τις φωτογραφίες ιδιοκτήτη καφέ στην περιοχή, ο οποίος υποστήριξε ότι πήγε στο μαγαζί του και αγόρασε καφέ, όμως, όπως όλα δείχνουν, η απεικονιζόμενη κοπέλα δεν ήταν η αγνοούμενη. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται και το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», το τελευταίο επιβεβαιωμένο στίγμα της 16χρονης ήταν στις 9 Ιανουαρίου σε καφέ του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος. 

Νέο ντοκουμέντο με τη Λόρα: Προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της

Εξαφάνιση Λόρας: Τα μέχρι τώρα δεδομένα

Η εξαφάνιση της Λόρας έχει κινητοποιήσει όλη την Αττική, με την αστυνομία να δέχεται εκατοντάδες κλήσεις καθημερινά από πολίτες που πιστεύουν ότι την έχουν δει. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν είναι εφικτό να εξεταστούν όλες, εφόσον δεν υπάρχει φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό που να αποδεικνύει τις μαρτυρίες αυτές.

Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της

Εξαφάνιση Λόρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έφυγε στο εξωτερικό - Ψάχνουν στις πτήσεις

Το σενάριο η 16χρονη Λόρα να έφυγε εκτός Ελλάδας παραμένει ανοιχτό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, οι αρχές «σαρώνουν» ΚΤΕΛ, λιμάνια και αεροδρόμια και ελέγχουν τις λίστες επιβατών στις πτήσεις που έγιναν στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται πως δεν έχει ταξιδέψει με το δικό της διαβατήριο και εξετάζεται εάν το έχει κάνει με πλαστά έγγραφα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μαρτυρία γυναίκας από το Μόναχο στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», την τοποθετεί σε τρένο της πόλης με τέρμα το αεροδρόμιο στις 13/1. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ένα κορίτσι που καθόταν δίπλα της, θα μπορούσε να είναι η Λόρα. Την είχε ρωτήσει εάν μιλάει αγγλικά, ενώ η περιγραφή της εμφάνισής της ταιριάζει με αυτή της 16χρονης.

«Την είδα την περασμένη Τρίτη σε τρένο που πήγαινε προς το αεροδρόμιο. Καθόταν δίπλα μου. Φορούσε ένα μαύρο μπουφάν μέχρι το γόνατο. Κρατούσε στα γόνατά της έναν μαύρο σάκο. Όταν τη ρώτησα αν είναι Ελληνίδα, είδα τα μάτια της να είναι γαλαζοπράσινα και ήταν ροδοκόκκινη... Δεν ξέρω αν ήταν make up. Το ύψος δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, ήταν όμως, λίγο πιο κοντά από μένα. Εγώ είμαι 1,66 μ. Δε μου φάνηκε για 16 ετών, την έκανα γύρω στα 18», περιέγραψε.

Φόβοι ότι η Λόρα έφυγε στο εξωτερικό: Ψάχνουν αεροδρόμια, ΚΤΕΛ, λιμάνια

Η μαρτυρία γυναίκας από το Μόναχο 

Πάντως, ο Έλληνας πρόξενος του Μονάχου, σύμφωνα με πληροφορίες του Σπύρου Σιγούρου στην εκπομπή, δεν είναι ενημερωμένος για την εξαφάνιση της κοπέλας, ούτε έχει ακούσει κάποια πληροφορία για την οικογένεια. 

Εξαφάνιση Λόρας: Εντοπίστηκε ο αδερφός της στη Γερμανία

Αρχικές πληροφορίες που έδωσε φίλη της Λόρας ανέφεραν ότι το κορίτσι της είχε μιλήσει για τον ετεροθαλή αδερφό της στη Γερμανία, τον οποίο ήθελε να συναντήσει. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γερμανικές Αρχές τον εντόπισαν στο Αμβούργο, όμως ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχαν συχνή επικοινωνία και πως δε γνώριζε για πιθανή επίσκεψή της στη Γερμανία. 

Επίσης, υποστήριξε ότι οι επαφές τους τα τελευταία χρόνια ήταν περιορισμένες. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΛΟΡΑΣ
 |
ΛΟΡΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
