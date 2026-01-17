Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το οργανωμένο σχέδιο και ο άγνωστος που τη βοηθά

Η σχέση με συνομήλικο και η αντίδραση του πατέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.01.26 , 23:59 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Νεκρώσιμο Τρισάγιο στη Μαδρίτη
17.01.26 , 23:48 Mercosur: Υπεγράφη η συμφωνία – Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε έντονη ανησυχία
17.01.26 , 23:41 Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ
17.01.26 , 23:30 Έκτακτη σύνοδος ΕΕ για δασμούς λόγω Γροιλανδίας μετά τις απειλές Τραμπ
17.01.26 , 23:21 Καρυστιανού: Η συνέντευξη για το κόμμα και οι εικόνες πίσω της
17.01.26 , 22:55 Πιερία: Ισόβια στη 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της
17.01.26 , 22:52 Πρώην μοντέλο στη σπείρα ληστειών: Οι ισχυρισμοί της και οι διάλογοι-σοκ
17.01.26 , 22:40 Ραγδαία επιδείνωση του καιρού: Πολικές θερμοκρασίες και χιόνια
17.01.26 , 22:08 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το οργανωμένο σχέδιο και ο άγνωστος που τη βοηθά
17.01.26 , 21:48 Νέοι δασμοί στην Ευρώπη: Τραμπ απειλεί 8 χώρες λόγω Γροιλανδίας
17.01.26 , 20:46 GPO - Παπαργύρης: Η Καρυστιανού έχει τη δυναμική να διεκδικήσει τη 2η θέση
17.01.26 , 20:10 Έγκλημα πάθους στο Αγρίνιο: Τρεις πυροβολισμοί και φόβοι για βεντέτα
17.01.26 , 20:07 BMW Motorrad: Δείτε πόσες μοτοσικλέτες πούλησε το 2025
17.01.26 , 18:34 Παλλήνη: Οδηγός έτρεχε με 191χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
17.01.26 , 18:25 Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Θέμης Αδαμαντίδης - Ηλιάννα Ζέρβα: Στα backstage της φωτογράφισής τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία παραμένει άφαντη για δέκατη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά της και στις Αρχές.

Το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR αποκαλύπτει πληροφορίες που σκιαγραφούν τόσο τα κίνητρα της ανήλικης όσο και το ενδεχόμενο να μην βρίσκεται μόνη της.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που εξασφάλισε ο απεσταλμένος του STAR στην Πάτρα, Αλέξανδρος Γύγος, η απόφαση της Λόρας να φύγει από το σπίτι της φαίνεται πως δεν ήταν παρορμητική, αλλά αποτέλεσμα έντονης πίεσης και περιορισμών που δεχόταν από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το οργανωμένο σχέδιο και ο άγνωστος που τη βοηθά

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Η σχέση με συνομήλικο και η αντίδραση του πατέρα

Όπως προκύπτει, η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» ήταν η έντονη αντίδραση του πατέρα της στη σχέση που διατηρούσε με συνομήλικό της, συμμαθητή της στο σχολείο.

Στην προσπάθειά του να αποτρέψει αυτή τη σχέση, ο πατέρας φέρεται να της επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς, δημιουργώντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ασφυκτικό κλίμα. Αυτό φαίνεται πως οδήγησε τη 16χρονη στην απόφαση να οργανώσει τη φυγή της, με τρόπο που δείχνει μεθοδικότητα και προετοιμασία.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η Λόρα να μην είναι μόνη της. Όπως δήλωσε και ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, είναι πιθανό να υπάρχει πρόσωπο που τη βοηθά ή τη καθοδηγεί. Το γεγονός ότι η ανήλικη κινείται σε συγκεκριμένα σημεία της Αθήνας και όχι τυχαία, ενισχύει το σενάριο ότι φιλοξενείται κάπου και δεν διανυκτερεύει σε εξωτερικούς χώρους.

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Η σχέση με συνομήλικο και η αντίδραση του πατέρα

Τα χρήματα και τα «εξαφανισμένα» ψηφιακά ίχνη

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η 16χρονη είχε πάνω της περισσότερα από 1.000 ευρώ σε μετρητά. Πρόκειται για χρήματα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, συγκέντρωσε από την πώληση κινητού τηλεφώνου, κοσμημάτων, αλλά ακόμη και από κάλαντα. Παράλληλα, η Λόρα φρόντισε να «εξαφανίσει» τα ψηφιακά της ίχνη, διαγράφοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην αφήσει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον άνθρωπο που της προσφέρει στέγη.

Αγορές τροφίμων και το μυστήριο του «άγνωστου προσώπου»

Το σενάριο ότι κάποιος τη βοηθά ενισχύεται και από καταγραφές αγορών τροφίμων στην Αθήνα, όπως λουκάνικα και φασόλια, γεγονός που δείχνει ότι κάπου αυτά μαγειρεύονται και ότι η ανήλικη δεν ζει στον δρόμο.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους σε λεωφορεία, λιμάνια και αεροδρόμια, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο η Λόρα να ταξίδεψε με τουριστικό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας. Όλες οι εταιρείες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Το οργανωμένο σχέδιο και ο άγνωστος που τη βοηθά

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν και με τον ετεροθαλή αδελφό της 16χρονης, ο οποίος ζει στη Γερμανία. Παρά τις αρχικές δυσκολίες, μέσω των γερμανικών Αρχών διαπιστώθηκε ότι η Λόρα δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του.

Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη είχε καταστρώσει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαφάνισης, με βασικό της στόχο να απομακρυνθεί από το σπίτι και την πίεση που ένιωθε. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις Αρχές να ελπίζουν ότι θα εντοπιστεί σύντομα και με ασφάλεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΡΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top