Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του

Η υπόθεση της Λόρα, δεν δείχνει να είναι μια συνηθισμένη εξαφάνιση. Όσο ενώνονται κομμάτια του παζλ, από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται να πρόκειται για μια οργανωμένη φυγή, ψύχραιμα εκτελεσμένη. Όλο και περισσότερες πληροφορίες συνηγορούν στο ότι το κορίτσι προσπαθούσε από κάπου ή από κάποιον να ξεφύγει.

Σκιαγραφείται σιγά σιγά μια τοξική σχέση της Λόρας με τον πατέρα της. Ρεπορτάζ για τη σχέση πατέρα - κόρης έχει ο Αλέξανδρος Γύγος.

Ο πατέρας της Λόρας σε κάθε επαφή που έχει με τους αστυνομικούς φαίνεται να είναι ψυχρός και απόμακρος. Απαντά μόνο σε ό,τι τον ρωτούν, χωρίς να δίνει πληροφορίες για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί μαθαίνουν εκ των υστέρων σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί, τα οποία ο ίδιος ποτέ δεν ανέφερε. Όπως ότι έχει ένα ακόμη παιδί στην Γερμανία με άλλη σύζυγό. Πρόκειται για ετεροθαλή αδελφό της Λώρας που ίδια μπορεί να έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Όλες οι επικοινωνίες γίνονται με μεταφράστρια καθώς μιλάει Γερμανικά και Ρωσικά - αυτό δυσκολεύει στο να καταλάβουν οι αστυνομικοί από τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του περισσότερα πράγματα.

Η στάση που κρατάει ίσως προέρχεται και από το παρελθόν του - ήταν στρατιωτικός γιατρός στην Οδησσό και, μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, μετανάστευσε στη Γερμανία. Πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, κυρίως μέχρι να πάρει την ιθαγένεια και να μπορεί να εξασκήσει ξανά την ιατρική. 30 χρόνια έμεινε στη Γερμανία μέχρι που αποφάσισε με την οικογένειά του πριν από τέσσερα χρόνια να τα αφήσει όλα πίσω του και να κάνει μια νέα αρχή στην Ελλάδα.

Από την άλλη, η μητέρα φαίνεται πιο συναισθηματική, όμως μιλά συγκρατημένα, ειδικά μπροστά στον σύζυγό της.