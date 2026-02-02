Αναστασία Γιάμαλη: Η σπάνια αναφορά στον σύντροφό της

Η Αναστασία Γιάμαλη μιλά για πρώτη φορά για τον σύντροφό της, την απουσία δημοσιότητας και τη στάση ζωής που έχει επιλέξει.

Μια σπάνια και ιδιαίτερα ειλικρινή αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega μίλησε ανοιχτά για τον λόγο που επιλέγει να κρατά τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η ιδιωτικότητα αποτελεί συνειδητή στάση ζωής.

Η κάμερα της εκπομπής και ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος τη συνάντησαν και τη ρώτησαν πώς καταφέρνει, σε μια εποχή έντονης έκθεσης, να προστατεύει την προσωπική της ζωή.

Η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε με απόλυτη φυσικότητα, τονίζοντας πως δεν έχει χρειαστεί ποτέ να κρυφτεί, καθώς –όπως είπε– δεν έχει βιώσει καταστάσεις έντονου κυνηγητού από φωτογράφους ή παπαράτσι.

«Δεν με έχει κυνηγήσει και ποτέ κανένας. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να πω “προχώρα εσύ μπροστά”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η καθημερινότητά της δεν έχει αλλάξει, παρά τη δημόσια παρουσία της.

Όπως σημείωσε, συνεχίζει να βγαίνει, να ταξιδεύει και να απολαμβάνει τις διακοπές της χωρίς περιορισμούς ή φόβο έκθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος δεν αισθάνεται άνετα με τη δημοσιότητα.

«Στον καλό μου δεν αρέσει αυτή η προβολή. Δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε αν υπήρχε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός στις επιθυμίες του είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή της να κρατά χαμηλούς τόνους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απουσία δημόσιας προβολής δεν είναι αποτέλεσμα φόβου ή στρατηγικής, αλλά κάτι που προκύπτει φυσικά.

Η Αναστασία Γιάμαλη επεσήμανε επίσης ότι δεν θεωρεί πως το κοινό ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τις προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής της.

«Δεν νομίζω ότι αφορά τόσο πολύ τον κόσμο με ποιον άνθρωπο μοιράζομαι τη ζωή μου», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη διάκριση ανάμεσα στη δημόσια ιδιότητα και την ιδιωτική σφαίρα.