Αναστασία Γιάμαλη: Η σπάνια αναφορά στον σύντροφό της

Όσα αποκάλυψε για την ιδιωτική της ζωή και την επιλογή της διακριτικότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 15:55 Μαρία Ανδρούτσου: «Δε θέλω να σχολιάσω την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη»
02.02.26 , 15:51 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 15:41 Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Tο κυριαρχικό κλίμα στη δουλειά μας ήταν δεδομένο»
02.02.26 , 15:33 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Θα μείνω λίγο ακόμα»
02.02.26 , 15:28 Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Θέλει δουλειά ο χωρισμός για να...»
02.02.26 , 15:12 Λάρισα: Για τρίτη φορά σπίτια και περιουσίες κάτω από τις λάσπες
02.02.26 , 15:01 Βιολάντα: Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες στο εργοστάσιο
02.02.26 , 14:58 Εξαφάνιση Λόρας: Το μυστηριώδες τηλεφώνημα και η μαρτυρία για τη 16χρονη
02.02.26 , 14:55 Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό προς πόση κι οποιαδήποτε χρήση
02.02.26 , 14:52 Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;
02.02.26 , 14:50 Grammys 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!
02.02.26 , 14:35 Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»
02.02.26 , 14:18 Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» την Τρίτη 3/2 & Τετάρτη 4/2 τραβούν οι οδηγοί
02.02.26 , 14:10 Καραβάτου για Τσολάκη: «Δε θέλω να μπω στη διαδικασία σύγκρισης»
02.02.26 , 13:58 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο»
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αναστασία Γιάμαλη μιλά για πρώτη φορά για τον σύντροφό της, την απουσία δημοσιότητας και τη στάση ζωής που έχει επιλέξει.

Μια σπάνια και ιδιαίτερα ειλικρινή αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega μίλησε ανοιχτά για τον λόγο που επιλέγει να κρατά τη σχέση της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η ιδιωτικότητα αποτελεί συνειδητή στάση ζωής.

Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων

Η κάμερα της εκπομπής και ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος τη συνάντησαν και τη ρώτησαν πώς καταφέρνει, σε μια εποχή έντονης έκθεσης, να προστατεύει την προσωπική της ζωή.

Η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε με απόλυτη φυσικότητα, τονίζοντας πως δεν έχει χρειαστεί ποτέ να κρυφτεί, καθώς –όπως είπε– δεν έχει βιώσει καταστάσεις έντονου κυνηγητού από φωτογράφους ή παπαράτσι.

«Δεν με έχει κυνηγήσει και ποτέ κανένας. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να πω “προχώρα εσύ μπροστά”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η καθημερινότητά της δεν έχει αλλάξει, παρά τη δημόσια παρουσία της.

Όπως σημείωσε, συνεχίζει να βγαίνει, να ταξιδεύει και να απολαμβάνει τις διακοπές της χωρίς περιορισμούς ή φόβο έκθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος δεν αισθάνεται άνετα με τη δημοσιότητα.

«Στον καλό μου δεν αρέσει αυτή η προβολή. Δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε αν υπήρχε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός στις επιθυμίες του είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή της να κρατά χαμηλούς τόνους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απουσία δημόσιας προβολής δεν είναι αποτέλεσμα φόβου ή στρατηγικής, αλλά κάτι που προκύπτει φυσικά.

Η Αναστασία Γιάμαλη επεσήμανε επίσης ότι δεν θεωρεί πως το κοινό ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τις προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής της.

«Δεν νομίζω ότι αφορά τόσο πολύ τον κόσμο με ποιον άνθρωπο μοιράζομαι τη ζωή μου», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη διάκριση ανάμεσα στη δημόσια ιδιότητα και την ιδιωτική σφαίρα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top