Αναστασία Γιάμαλη: Ο σύντροφος, η κοινή ιδεολογία και το πλύσιμο των πιάτων

Η δημοσιογράφος μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της

Η Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης καλεσμένη στην εκπομπή Buongiornoόπου πρώτη φορά μίλησε για τον σύντροφό της, αλλά και για τον λόγο που δεν προβάλλει την προσωπική της ζωή στα social media. 

Αναστασία Γιάμαλη: Σπάνια εμφάνιση με τον πατέρα της στον Φοίβο Δεληβοριά

«Δεν μπορώ να μη διαβάζω τον Τύπο και να μη βλέπω ειδήσεις. Προσπαθώ να αποσυνδέομαι στις διακοπές. Μακριά από εμένα τα περί αντικειμενικότητας. Ο κάθε άνθρωπος που είναι επαγγελματίας της ενημέρωσης έχει την άποψή του και νομίζω ότι τα περί αντικειμενικότητας προσπαθούν να τα επιβάλλουν άνθρωποι που θέλουν τη διαιώνιση της ισχύουσας τάξης πραγμάτων», είπε αρχικά στη Φαίη Σκορδά και την παρέα της.

Από πέρυσι, η Αναστασία Γιάμαλη βρίσκεται στη συχνότητα του Mega

«Στο σπίτι που μεγάλωσα η σιωπή δεν ήταν επιλογή. Μεγάλωσα με μια οικογένεια που μου έλεγαν ‘θα λες τη γνώμη σου”. Δεν υπηρετώ πολιτικό ή κομματικό χώρο, έχω ιδεολογία. Ιδεολογία είναι πολλά πράγματα, από που θα ψωνίσω τα ρούχα μου, γιατί θα επιλέξω να το βάλω. Ιδεολογία είναι από που θα ψωνίσω τη μαναβική μου. Θεωρώ ότι είναι εξόχως προβληματικό και κυρίως απαιτεί από τις γυναίκες να πληρούν ένα στερεότυπο εμφάνισης. Εγώ λέω να αφήσουμε την κάθε μία από εμάς να είναι όπως της αρέσει κι όπως νιώθει άνετα. Τα στερεότυπα αυτά τα αναπαράγουν άνθρωποι που έχουν μείνει στη δεκαετία του ’70», συμπλήρωσε.

Αναστασία Γιάμαλη: Η άβολη στιγμή στον αέρα του «Στούντιο 4»

«Στον σύντροφό μου δε αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο και δεν θα το ήθελα κιόλας. Δε θέλω να του μεταδώσω το βάρος της δημοσιότητας», είπε αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή. 

Η Αναστασία Γιάμαλη με τη Φαίη Σκορδά

«Θα έρθει μαζί μου σε μία εκδήλωση όπου μπορεί να μιλάω και θα φροντίσει να είναι κοντά μου, όταν είμαι πολύ κουρασμένη. Έχω μια μανία με την τάξη γιατί είμαι Παρθένος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε μία σχέση όπου ο καλός μου θα μου πει: "Δε σε έχω για να πλένεις πιάτα. Άσ'το, θα το κάνω εγώ". Για εμένα αυτό είναι πολύ ωραίο. Μοιραζόμαστε την όποια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, έχω υπερβεί ήδη τα εσκαμμένα για το πόσο μιλάω για αυτόν. Αν διαφωνούσαμε στα πολιτικά, δε θα τα βρίσκαμε σε όλα τα άλλα. Ένας συντηρητικός άνθρωπος θεωρεί ότι οι έμφυλοι ρόλοι είναι για να κρατιούνται», κατέληξε η Αναστασία Γιάμαλη. 

Αναστασία Γιάμαλη: «Δεν είναι δουλειά της ΕΡΤ τα νούμερα τηλεθέασης»

Η Αναστασία Γιάμαλη επιστρέφει στο Mega για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, παρότι πέρυσι δεν ήταν από... τους νικητές στους πίνακες τηλεθέασης.

