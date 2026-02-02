 Grammys 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!

Τα Grammy 2026 έφεραν εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και ισχυρά μηνύματα με το σύνθημα «ICE Out» από καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας.

Η 68η τελετή απονομής των Grammy Awards πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και μετέτρεψε το Λος Άντζελες στο απόλυτο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η λαμπερή βραδιά φιλοξενήθηκε στο Crypto.com Arena, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, από καταξιωμένους superstars μέχρι ανερχόμενους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της νέας εποχής.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στα Grammy 2026, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στις βραβεύσεις. Τα live performances, οι απρόβλεπτες συνεργασίες και οι σκηνικές εμφανίσεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ωστόσο, εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το κόκκινο χαλί, το οποίο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι τα Grammy αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μουσική διοργάνωση: είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός, όπου η μόδα, η τέχνη και η κοινωνική τοποθέτηση συνυπάρχουν.

Οι celebrities και τα fashion icons που περπάτησαν στο red carpet επέλεξαν σύνολα υψηλής αισθητικής, με το μαύρο, το ασημί και τις statement λεπτομέρειες να κυριαρχούν.

Παράλληλα, πολλοί καλλιτέχνες έδωσαν ξεκάθαρο κοινωνικό τόνο στις εμφανίσεις τους, φορώντας καρφίτσες και αξεσουάρ με το σύνθημα «ICE Out», στέλνοντας ένα πολιτικό μήνυμα χωρίς ακρότητες ή εντάσεις.

Grammys 2026: Δείτε τις λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!

Η Hailey Bieber φόρεσε maxi strapless φόρεμα Αlaia και καρφίτσα κατά των ICE

Η Lady Gaga με custom δημιουργία όλο φτερά Matieres Fecales όλο φτερά σε goth style

Η Miley Cyrus επέλεξε ένα Celine look από την πρόσφατη συλλογή του οίκου

Η Billie Eilish με το old skool στιλ της επέλεξε ένα custom Hodakova coat

Η Sabrina Carpenter με custom Valentino gown που ήταν όλο βολάν και κρύσταλλα

Η Chappell Roan επέλεξε custom Mugler look, ένα sexy φόρεμα και κάπα σε berry απόχρωση

Η Addison Rae με Αlaia λευκό signature φόρεμα

Τι σημαίνει το «ICE Out»

Το «ICE Out» δεν είναι απλώς ένα fashion statement, αλλά ένα σύνθημα διαμαρτυρίας που έχει αποκτήσει ισχυρό συμβολισμό τα τελευταία χρόνια. Το “ICE” αναφέρεται στην αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, Immigration and Customs Enforcement, ενώ το “Out” εκφράζει την απαίτηση για τον περιορισμό ή ακόμη και την κατάργηση της δράσης της.

Η καμπάνια «ICE Out» χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες, ακτιβιστές και δημόσια πρόσωπα ως μέσο ευαισθητοποίησης απέναντι στις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές, τις συλλήψεις και τις απελάσεις που αποδίδονται στην υπηρεσία. Πολλοί επικριτές κατηγορούν την ICE για απάνθρωπες πρακτικές, κάνοντας λόγο ακόμη και για «βαρβαρότητα» στη διαχείριση μεταναστευτικών υποθέσεων.

Στα Grammy 2026, το μήνυμα αυτό εμφανίστηκε διακριτικά αλλά ξεκάθαρα. Καλλιτέχνες επέλεξαν καρφίτσες με το σύνθημα «ICE Out», ενώ υπήρξαν και σύντομες αναφορές στις ομιλίες αποδοχής των βραβείων. Ανάμεσα σε όσους υιοθέτησαν το μήνυμα ήταν και η Joni Mitchell, η οποία φόρεσε χαρακτηριστική καρφίτσα, προκαλώντας θετικά σχόλια και συζητήσεις στα social media.

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές και άλλες διοργανώσεις, τα Grammy 2026 κύλησαν σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα. Οι δημόσιες τοποθετήσεις ήταν σαφείς αλλά χωρίς ακρότητες – «Μαρκ Ράφαλο δεν είχαμε», όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα πέρασε χωρίς να επισκιάσει τη μουσική.

Τελικά, η φετινή τελετή απέδειξε ότι τα Grammy συνεχίζουν να εξελίσσονται. Δεν είναι μόνο ένας θεσμός βραβεύσεων, αλλά μια πλατφόρμα όπου η μουσική, η μόδα και η κοινωνική συνείδηση συναντιούνται, δημιουργώντας στιγμές που μένουν στη μνήμη – τόσο για τη λάμψη τους όσο και για τα μηνύματα που εκπέμπουν.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star