Υπέροχα Πλάσματα: Όσα αποκάλυψε η Φαίδρα Δρούκα για το remake της σειράς

«Είναι μια 20ετία που άλλαξαν όλα στις ζωές μας. Πλέον είμαστε 50άρηδες»

30.09.25 , 17:55 Υπέροχα Πλάσματα: Όσα αποκάλυψε η Φαίδρα Δρούκα για το remake της σειράς
Τη Φαίδρα Δρούκα υποδέχθηκαν ο Κρατερός Κατσούλης κι η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς στην ΕΡΤ.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για το πολυσυζητημένο remake της σειράς Υπέροχα Πλάσματα που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Υπέροχα Πλάσματα: Όσα αποκάλυψε η Φαίδρα Δρούκα για το remake της σειράς

«Υπέροχα Πλάσματα θα ξανακάνουμε, πρώτα ο Θεός τον Γενάρη ξεκινάμε γυρίσματα. Το περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά. Ήταν τόσο διαφορετικές οι ζωές όλων τότε, η Αθήνα στα καλύτερά της πριν την κρίση κι εμείς σε τόσο διαφορετικές φάσεις ως άνθρωποι», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός. 

Μυρτώ Αλικάκη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της - Ποιο χρώμα επέλεξε;

«Εγώ γενικά -κι ας ακούγεται περίεργο- εκτός από κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να πετύχει ένα reunion. Εξαρτάται όμως τι έχεις αφήσει πίσω. Ήταν 3 πολύ αγαπητοί ήρωες που άφησαν τις ζωές τους σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλές οι εκδοχές μετά για τον καθένα», είπε η Φαίδρα Δρούκα.

«Εγώ έμεινα με ένα μωρό στη σειρά, μετά τι έκανα άραγε; Έμεινα με τον ίδιο σύντροφο που το έκανα; Είμαι με άλλον; Το Μητσάκι τι έκανε; Ο Μπίλλυ; Είναι μια 20ετία που πραγματικά άλλαξαν όλα στις ζωές μας. Πλέον είμαστε 50άρηδες», κατέληξε η ηθοποιό.ς

