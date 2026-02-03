Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ με πνευμονία. Ο ίδιος αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του έδωσε η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή Happy Day.

Όπως αποκάλυψε, ο Κώστας Σόμμερ θα παραμείνει για λίγες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο, προκειμένου οι γιατροί να είναι βέβαιοι ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.

Η ίδια εξήγησε πως τα παιδιά τους ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και, όπως φαίνεται, κόλλησαν και τον ηθοποιό.

«Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς ξεκίνησαν τα συμπτώματα.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως αρχικά δεν έδωσε τη δέουσα σημασία, θεωρώντας πως επρόκειτο για κάτι παροδικό.

«Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή», είπε, προσθέτοντας ότι τελικά η επίσκεψη στον γιατρό ήταν καθοριστική.

Όπως της είπαν οι γιατροί, τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση νοσηλεία.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη είπε ακόμη ότι ο Κώστας Σόμμερ θα μείνει κάποιες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα χρειαστεί να παραμείνει στο σπίτι για τουλάχιστον 10 ημέρες.

«Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ», ανέφερε, καθησυχάζοντας το κοινό.

Κώστας Σόμμερ: Τι είπε ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα ότι είχε συμπτώματα που αγνοούσε.

Αρχικά είπε: «Είναι κάτι λίγο ύπουλο όπως είπες και εσύ, η πνευμονία θέλει μεγάλη προσοχή. Εγώ έβηχα και είχα συμπτώματα τουλάχιστον μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά το πρόγραμμά μου δεν μου επέτρεπε να κάτσω, ήμουνα στο μηχανάκι, έτρεχα με πάρα πολύ κρύες μέρες που περάσαμε έξω… Κάποια στιγμή πάνω στο μηχανάκι, να καταλάβεις, έφτασα κάπου και είχανε παγώσει τα πόδια μου, τα χέρια μου.

Και παρόλα αυτά έβηχα, δεν έβγαλα πυρετό βέβαια και τέτοια. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έφτανα στο σπίτι και ήμουνα κομμάτια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έπρεπε να ξαπλώσω κατευθείαν, κοιμόμουν αρκετές ώρες που εγώ συνήθως δε κοιμάμαι πάρα πολύ. Και γενικά μου έβγαλε μια κούραση απίστευτη και λες και δεν είχα αέρα. Και τελικά δεν είχα αέρα βέβαια. Η γυναίκα μου επέμενε και έτσι ήρθα στο ΙΑΣΩ για να κάνω μία εξέταση».

«Εγώ είμαι και λίγο κατά της αντιβίωσης πρέπει να πω. Οπότε αν δεν χρειαστεί πραγματικά, λέω ο οργανισμός να το παλέψει μόνος του να το ξεπεράσει. Και τελικά, μία που ήρθα και μία που με κρατήσανε μέσα μου λένε «μπαίνεις μέσα τώρα». Ευτυχώς δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή το οξυγόνο μου είχε κατέβει στο 90. Που αυτό αρχίζει και είναι οριακό» συμπλήρωσε ο Κώστας Σόμμερ.

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σόμμερ, αύριο, 4 Φεβρουαρίου θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα χρειαστεί να παραμείνει στο σπίτι του για τουλάχιστον 5 ημέρες, για την αποθεραπεία του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Σόμμερ δημοσίευσε Instagram Story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πνευμονία. Παρά το πρόβλημα υγείας, το ύφος της ανάρτησής του ήταν ψύχραιμο, δείχνοντας ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και σε καλά χέρια.

