Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του

«Το οξυγόνο του είναι λίγο χαμηλό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 14:39 Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
03.02.26 , 14:34 MasterChef: Το πρώτο Τέστ Δημιουργικότητας κι η επιστροφή του Σταυρή
03.02.26 , 14:21 Η viral «βουτιά» Ιάπωνα βολεϊμπολίστα για να ζητήσει συγγνώμη από επόπτρια!
03.02.26 , 14:07 Εξαφάνιση Λόρα: Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες
03.02.26 , 14:02 Σέρρες: Η 78χρονη αποκάλυψε ότι ο ανιψιός της την είχε βιάσει ξανά
03.02.26 , 13:58 Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
03.02.26 , 13:47 Πότε επιστρέφουν τα «Υπέροχα Πλάσματα;» Η αποκάλυψη της Φαίδρας Δρούκα
03.02.26 , 13:38 MasterChef: Ο Σταυρής τρολάρει τους κριτές - «Έχετε ασπρίσει όλοι πάντως»
03.02.26 , 13:33 Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του
03.02.26 , 13:16 «Μηδενιστής Πιγκουίνος»: Viral η πορεία ενός πιγκουίνου προς τον θάνατο
03.02.26 , 13:01 Release Athens 2026: Οι Pet Shop Boys στην πλατεία Νερού
03.02.26 , 12:43 Γεωργιάδης εναντίον Κωνσταντοπούλου: «Θα της κάνω μήνυση για τη Βιολάντα»
03.02.26 , 12:42 «Παντρεύεσαι;» - Η ερώτηση Καβατζίκη στη Σκορδά που προκάλεσε... αμηχανία!
03.02.26 , 12:03 Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του
03.02.26 , 11:39 Άριελ Κωνσταντινίδη: Αυτό είναι το ασυνήθιστο όνομα που θα πάρει η κόρη της
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Νέα Πέραμος: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για «αρπαγή τίγρη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ με πνευμονία. Ο ίδιος αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του έδωσε η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή Happy Day. 

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Θα μείνω λίγο ακόμα»

Όπως αποκάλυψε, ο Κώστας Σόμμερ θα παραμείνει για λίγες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο, προκειμένου οι γιατροί να είναι βέβαιοι ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.

Η ίδια εξήγησε πως τα παιδιά τους ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και, όπως φαίνεται, κόλλησαν και τον ηθοποιό.

«Τα παιδιά ήταν άρρωστα την προηγούμενη εβδομάδα και φαίνεται πως τον κόλλησαν κάτι. Δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι μεγαλώνει, μου έλεγε ότι δεν είναι καλά, είχε λίγο βήχα και το παράτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς ξεκίνησαν τα συμπτώματα.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως αρχικά δεν έδωσε τη δέουσα σημασία, θεωρώντας πως επρόκειτο για κάτι παροδικό. 

«Κάνει και λίγο drama όταν αρρωσταίνει, το έχω βάρος στη συνείδησή μου που δεν τον πίστεψα από την αρχή», είπε, προσθέτοντας ότι τελικά η επίσκεψη στον γιατρό ήταν καθοριστική. 

Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του

Όπως της είπαν οι γιατροί, τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση νοσηλεία.

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη είπε ακόμη ότι ο Κώστας Σόμμερ θα μείνει κάποιες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα χρειαστεί να παραμείνει στο σπίτι για τουλάχιστον 10 ημέρες. 

«Καλά είναι και η ψυχολογία του, είναι ελεγχόμενο πια. Ευτυχώς που πήγαμε εκείνη την ημέρα, το προλάβαμε στο τσακ», ανέφερε, καθησυχάζοντας το κοινό.

Κώστας Σόμμερ: Τι είπε ο ίδιος μέσα από το νοσοκομείο

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα ότι είχε συμπτώματα που αγνοούσε.

Αρχικά είπε: «Είναι κάτι λίγο ύπουλο όπως είπες και εσύ, η πνευμονία θέλει μεγάλη προσοχή. Εγώ έβηχα και είχα συμπτώματα τουλάχιστον μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά το πρόγραμμά μου δεν μου επέτρεπε να κάτσω, ήμουνα στο μηχανάκι, έτρεχα με πάρα πολύ κρύες μέρες που περάσαμε έξω… Κάποια στιγμή πάνω στο μηχανάκι, να καταλάβεις, έφτασα κάπου και είχανε παγώσει τα πόδια μου, τα χέρια μου.

Και παρόλα αυτά έβηχα, δεν έβγαλα πυρετό βέβαια και τέτοια. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έφτανα στο σπίτι και ήμουνα κομμάτια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έπρεπε να ξαπλώσω κατευθείαν, κοιμόμουν αρκετές ώρες που εγώ συνήθως δε κοιμάμαι πάρα πολύ. Και γενικά μου έβγαλε μια κούραση απίστευτη και λες και δεν είχα αέρα. Και τελικά δεν είχα αέρα βέβαια. Η γυναίκα μου επέμενε και έτσι ήρθα στο ΙΑΣΩ για να κάνω μία εξέταση».

«Εγώ είμαι και λίγο κατά της αντιβίωσης πρέπει να πω. Οπότε αν δεν χρειαστεί πραγματικά, λέω ο οργανισμός να το παλέψει μόνος του να το ξεπεράσει. Και τελικά, μία που ήρθα και μία που με κρατήσανε μέσα μου λένε «μπαίνεις μέσα τώρα». Ευτυχώς δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή το οξυγόνο μου είχε κατέβει στο 90. Που αυτό αρχίζει και είναι οριακό» συμπλήρωσε ο Κώστας Σόμμερ.

Κώστας Σόμμερ: Νοσηλεύεται με πνευμονία- Τι είπε η σύζυγός του

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σόμμερ, αύριο, 4 Φεβρουαρίου θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα χρειαστεί να παραμείνει στο σπίτι του για τουλάχιστον 5 ημέρες, για την αποθεραπεία του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Σόμμερ δημοσίευσε Instagram Story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πνευμονία. Παρά το πρόβλημα υγείας, το ύφος της ανάρτησής του ήταν ψύχραιμο, δείχνοντας ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και σε καλά χέρια.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΜΜΕΡ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top