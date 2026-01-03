Με έξι αγώνες το έπαθλο Mega Four 4x4 του 2026

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.01.26 , 19:16 Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
03.01.26 , 18:38 Βενεζουέλα: «Ήρθε η ώρα της ελευθερίας» δηλώνει η Ματσάδο
03.01.26 , 18:00 BMW M4 GT3 EVO: Για τους...«παιχνιδιάρηδες»
03.01.26 , 17:46 Με έξι αγώνες το έπαθλο Mega Four 4x4 του 2026
03.01.26 , 17:33 Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού -Αστυπάλαιας
03.01.26 , 17:30 Ποιος Έλληνας ηθοποιός αποκάλυψε πως ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο;
03.01.26 , 16:34 Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»
03.01.26 , 16:31 Τραγωδία στην Καβάλα: Ψαράς βρέθηκε νεκρός στις εκβολές Στρυμόνα
03.01.26 , 16:20 Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα
03.01.26 , 14:52 Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
03.01.26 , 14:50 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
03.01.26 , 14:29 Τραγωδία στις Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος πυροσβέστης
03.01.26 , 14:21 Tα απίστευτα οφέλη της χειμερινής κολύμβησης
03.01.26 , 13:52 Mυστήριο με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς - Η ανακοίνωση της οικογένειας
03.01.26 , 12:42 Αταμάν: «Γι’ αυτο δεν έβαλα καθόλου τον Χολμς»
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Με έξι αγώνες το έπαθλο Mega Four 4x4 του 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η επιτροπή αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του επάθλου Mega Four 4x4 του 2026. Στις 14 και 15 Μαρτίου, η Πάτρα θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, με το Αγρίνιο να ακολουθεί στις 25 και 26 Απριλίου. Ο τρίτος γύρος του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο στις 23 και 24 Μαΐου, ενώ η συνέχεια περιλαμβάνει τον αγώνα των Ιωαννίνων στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 24 και 25 του μήνα θα λάβει χώρα ο πέμπτος γύρος του θεσμού στο Λασίθι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα πέσει η αυλαία του επάθλου Mega Four 4x4 στις 21 και 22 Νοεμβρίου.Το πρόγραμμα του Επάθλου Mega Four 4x4 της επόμενης χρονιάς έχει ως εξής:· Πάτρα (14-15 Μαρτίου)· Αγρίνιο (25-26 Απριλίου)· Ναύπλιο (23-24 Μαΐου)· Ιωάννινα (26-27 Σεπτεμβρίου)· Λασίθι (24-25 Οκτωβρίου)-· Θεσσαλονίκη (21-22 Νοεμβρίου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΑΕ
 |
MEGA FOUR 4X4 2026
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΘΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top