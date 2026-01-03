Με έξι αγώνες το έπαθλο Mega Four 4x4 του 2026

Η επιτροπή αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του επάθλου Mega Four 4x4 του 2026. Στις 14 και 15 Μαρτίου, η Πάτρα θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, με το Αγρίνιο να ακολουθεί στις 25 και 26 Απριλίου. Ο τρίτος γύρος του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο στις 23 και 24 Μαΐου, ενώ η συνέχεια περιλαμβάνει τον αγώνα των Ιωαννίνων στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 24 και 25 του μήνα θα λάβει χώρα ο πέμπτος γύρος του θεσμού στο Λασίθι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα πέσει η αυλαία του επάθλου Mega Four 4x4 στις 21 και 22 Νοεμβρίου.Το πρόγραμμα του Επάθλου Mega Four 4x4 της επόμενης χρονιάς έχει ως εξής:· Πάτρα (14-15 Μαρτίου)· Αγρίνιο (25-26 Απριλίου)· Ναύπλιο (23-24 Μαΐου)· Ιωάννινα (26-27 Σεπτεμβρίου)· Λασίθι (24-25 Οκτωβρίου)-· Θεσσαλονίκη (21-22 Νοεμβρίου

