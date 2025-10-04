Μπισμπίκης για Ρούτσι: «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω...»

Η δημόσια συγγνώμη για το τροχαίο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Χαμογέλα και Πάλι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου ο Βασίλης Μπισμπίκης, εν μέσω της δημοσιότητας που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες λόγω του τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα/NDP

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα/NDP

Ο γνωστός ηθοποιός επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, θέλοντας να του εκφράσει τη συμπαράστασή του στη μάχη που δίνει για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού του.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι

Ο φακός της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» με τον Νίκο Συρίγο εντόπισαν τον ηθοποιό στο κέντρο της Αθήνας, όπου μίλησε ανοιχτά για την παρουσία του εκεί, αλλά και προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με το τροχαίο.

Μπισμπίκης για Ρούτσι: «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω...»

«Θα μπορούσα να έρθω έτσι κι αλλιώς σε δεύτερο χρόνο. Τώρα με καλέσανε να έρθω. Ο κύριος Ρούτσι. Και τη Δέσποινα ειδικά. Η Δέσποινα είναι Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω ήταν να έρθω, να δώσω κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, όπως έρχεται χιλιάδες άλλος κόσμος. Τον υποστηρίζουμε όλοι σε αυτό που ζητάει, το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπει το δίκιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»

Αναφερόμενος στη δική του υπόθεση, ο ηθοποιός επέλεξε να μη δώσει περαιτέρω έκταση, αλλά έκανε μια προσωπική εξομολόγηση: «Ό,τι έγινε, έγινε. Θα πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μια κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη μέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω αλλά ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν πήγα. Την Τρίτη ξαναπήγα και τους ζήτησα συγγνώμη για την αναστάτωση. Το λέω τώρα και δημοσίως. Ήθελα να τους δω προσωπικά, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω συγγνώμη και μετά να βγω δημόσια», είπε ο ηθοποιός, δείχνοντας τη διάθεση να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του.

