Cash or Trash: Μπαίνει στο δωμάτιο της εκτίμησης με πολλά… άλογα!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Δημήτρης παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα τραπέζι επώνυμο, σε άριστη κατάσταση, χαρακτηριστικό δείγμα σχεδιαστικής δουλειάς του Tommaso Barbi. Ο Θάνος Λούδος δίνει μια αρκετά υψηλή εκτίμηση, που ικανοποιεί ιδιαίτερα τον πωλητή, καθώς αυτό είναι το ποσό από το οποίο επιθυμεί να ξεκινήσουν οι προσφορές των αγοραστών, προκειμένου να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά την ιδέα του αποχωρισμού.

Ο Νίκος έρχεται από την Πάτρα στο Cash or Trash και μπαίνει στο δωμάτιο της εκτίμησης με πολλά… άλογα! Ο νεαρός λιμενικός και λάτρης της ταχύτητας, παρακολουθεί ανελλιπώς την εκπομπή και πλέον γνωρίζει πολύ καλά όλους τους αγοραστές και τις προτιμήσεις τους. Το βιβλίο, που παρουσιάζει ο Δημήτρης, βρέθηκε στα χέρια του το 1996 και είναι αρκετά συλλεκτικό. Ο Θάνος Μαρίνης, η Άντα Πανά, ο Άλεξ Σταυρίδης, αλλά και ο Φοίβος Στρουγγάρης, δείχνουν το έντονο ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο «πατώντας γκάζι» στις υψηλές προσφορές!

Η Δώρα φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash το πρώτο τόπι υφάσματος. Φυσικά κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το παρουσιάσει καλύτερα από τη Δέσποινα Μοιραράκη! Με την πάντα μοναδική και πρωτότυπη χρωματική περιγραφή της, αλλά και τις επιπλέον πληροφορίες του Θάνου Λούδου, όλα προβλέπονται ευοίωνα για την πωλήτρια στο δωμάτιο των αγοραστών!





H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

