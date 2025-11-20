Νέος έρωτας στη Φάρμα: Ο Άγγελος και η Τζωρτζίνα είναι ζευγάρι!

Μετά από μία σκληρή μονομαχία στον Αχυρώνα με τον Γιώργο, ο Άγγελος ήταν ο παίκτης που αποχώρησε από τη Φάρμα. Ωστόσο, το παιχνίδι θα του αφήσει πολύ γλυκιά γεύση, όχι μόνο για τις εμπειρίες που αποκόμισε, αλλά γιατί εκεί γνώρισε... τον έρωτα!

Μιλώντας στο Breakfast@Star, αποκάλυψε τη σχέση με συμπαίκτριά του. «Έχω συναντήσει την Τζωρτζίνα και την Έλενα. Με την Έλενα κάνω πολλή παρέα, με την Τζωρτζίνα εντάξει βγαίνουμε, τα λέμε λίγο καλύτερα» είπε, δηλώνοντας ουσιαστικά δημόσια ότι είναι ζευγάρι. «Μέσα από αυτές τις συνθήκες έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον. Όχι, δεν ήταν ιδέα σας. Ήταν όντως... εντάξει, είναι κάτι που βιώνεις, θα πω από όλο το πλήθος των ανθρώπων το 0,1% το βιώνει αυτό, το να έρθεις τόσο κοντά με έναν άνθρωπο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα».

«Οι δυσκολίες μας έδεσαν. Γιατί όσο να είναι όταν πεινούσα, γιατί εγώ τρώω πάρα πολύ, όταν μου δίνει ο άλλος το φαγητό το εκτιμώ κι όχι μόνο», πρόσθεσε γελώντας.

Η όμορφη Τζωρτζίνα έκλεψε την καρδιά του Άγγελου

Πριν από αυτό, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε τα πολλά μετάλλια που έχει ο Άγγελος Κούκλαρης στον τοίχο του σπιτιού του. «Είναι πολλά τα μετάλλια, εντάξει έχουμε γεμίσει τον τοίχο, δόξα τω Θεώ», ενώ αποκάλυψε ότι το σημαντικότερο είναι το χρυσό παγκόσμιο στο πρωτάθλημα της Σάμου που είχε στη Ρουμανία. «Κι είναι δύο, έχω και στην Ουκρανία, δύο χρυσά παγκόσμια, τα πιο σημαντικά για εμένα», δήλωσε.

Φάρμα: Ο Άγγελος σχολίασε και τη... στρατηγική της Βαλεντίνας

Για την ήττα του από τον Γιώργο στον Αχυρώνα, είπε: «Το παιδί, μπράβο του, με κέρδισε πάρα πολύ άξια και καθαρά. Ήμουν λίγο άτυχος με τις δοκιμασίες θα πω, γιατί δεν μπήκαν στο στοιχείο μου το δυναμικό το κομμάτι». Τον κάλυψε η αιτιολογία του Γιώργου που τον επέλεξε ως αντίπαλο; «Με παραξένεψε, αλλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου είχα ένα σενάριο ότι μπορεί να με επιλέξει. Δηλαδή, λέω, ότι μπορεί να το παίξει κι έτσι, λίγο στρατηγικά, να με πιάσει απροετοίμαστο... εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι», απάντησε ο 22χρονος.

Πιστεύει ότι η Βαλεντίνα έχει στρατηγική; «Δε θεωρώ ότι η Βαλεντίνα έχει στρατηγική. Η Βαλεντίνα είναι ένα ιδιαίτερο άτομο. Πιστεύω ότι είναι λίγο σαν εμένα, λίγο ζεν να πω... δεν την ένοιαζαν και πολλά πράγματα. Δεν την θεωρώ να έχει στρατηγική τόσο. Δεν ξέρω... Αλλά ήταν ένα κορίτσι που ήταν και σε άλλο μέρος. Εγώ ήμουν στις σκηνές, αυτή ήταν στο σπίτι. Δεν την έχω ζήσει τόσο», σχολίασε.

Φάρμα: Ο Άγγελος ετοιμάζεται για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι έχει βάλει στόχο για την αθλητική του καριέρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

