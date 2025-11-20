Νέος έρωτας στη Φάρμα: Ο Άγγελος και η Τζωρτζίνα είναι ζευγάρι!

Ο γνωστός αθλητής αποχώρησε και έκανε αποκαλύψεις στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 15:22 «Τρώω μπούλινγκ από τη μαμά μου, αν δε σηκώνω το τηλέφωνο»
20.11.25 , 15:12 Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
20.11.25 , 15:00 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
20.11.25 , 14:51 Προσοχή: Τηλεφωνικές απάτες με πολωνικούς αριθμούς
20.11.25 , 14:51 Ρονάλντο και Τραμπ «παίζουν μπάλα»- Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο
20.11.25 , 14:47 Απάτη Καζίνο: Τι ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου στην κατάθεσή της
20.11.25 , 14:43 Απάτη Ρομά: Θύμα του κυκλώματος και η Κρίστη Κρανά
20.11.25 , 14:35 Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του
20.11.25 , 14:14 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
20.11.25 , 13:54 The Matrix Resurrections σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
20.11.25 , 13:54 Δολοφονία τοπογράφου Ψυχικό: Η κατάθεση της συζύγου του και οι συμπτώσεις
20.11.25 , 13:48 Βίντεο: Τι κρύβεται πίσω από το νέο Nissan LEAF
20.11.25 , 13:38 Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
20.11.25 , 13:03 Φάνης Λαμπρόπουλος: Αυτός ο διάσημος παρουσιαστής του «έριξε» το άκυρο
20.11.25 , 12:59 Σμυρνέικα πεντανόστιμα σουτζουκάκια με βελούδινο πουρέ
Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
Κηδεία Φλαμπουράρη: Συντετριμμένοι η σύζυγος και ο γιος του
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η αντίδραση στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε ο Άγγελος στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από μία σκληρή μονομαχία στον Αχυρώνα με τον Γιώργο, ο Άγγελος ήταν ο παίκτης που αποχώρησε από τη Φάρμα. Ωστόσο, το παιχνίδι θα του αφήσει πολύ γλυκιά γεύση, όχι μόνο για τις εμπειρίες που αποκόμισε, αλλά γιατί εκεί γνώρισε... τον έρωτα!

Νέος έρωτας στη Φάρμα: Ο Άγγελος και η Τζωρτζίνα είναι ζευγάρι!

Μιλώντας στο Breakfast@Star, αποκάλυψε τη σχέση με συμπαίκτριά του. «Έχω συναντήσει την Τζωρτζίνα και την Έλενα. Με την Έλενα κάνω πολλή παρέα, με την Τζωρτζίνα εντάξει βγαίνουμε, τα λέμε λίγο καλύτερα» είπε, δηλώνοντας ουσιαστικά δημόσια ότι είναι ζευγάρι. «Μέσα από αυτές τις συνθήκες έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλον. Όχι, δεν ήταν ιδέα σας. Ήταν όντως... εντάξει, είναι κάτι που βιώνεις, θα πω από όλο το πλήθος των ανθρώπων το 0,1% το βιώνει αυτό, το να έρθεις τόσο κοντά με έναν άνθρωπο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα». 

Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;

«Οι δυσκολίες μας έδεσαν. Γιατί όσο να είναι όταν πεινούσα, γιατί εγώ τρώω πάρα πολύ, όταν μου δίνει ο άλλος το φαγητό το εκτιμώ κι όχι μόνο», πρόσθεσε γελώντας.

Η όμορφη Τζωρτζίνα έκλεψε την καρδιά του Άγγελου

Πριν από αυτό, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε τα πολλά μετάλλια που έχει ο Άγγελος Κούκλαρης στον τοίχο του σπιτιού του. «Είναι πολλά τα μετάλλια, εντάξει έχουμε γεμίσει τον τοίχο, δόξα τω Θεώ», ενώ αποκάλυψε ότι το σημαντικότερο είναι το χρυσό παγκόσμιο στο πρωτάθλημα της Σάμου που είχε στη Ρουμανία. «Κι είναι δύο, έχω και στην Ουκρανία, δύο χρυσά παγκόσμια, τα πιο σημαντικά για εμένα», δήλωσε.

Φάρμα: Ο Άγγελος σχολίασε και τη... στρατηγική της Βαλεντίνας

Φάρμα: Ο Άγγελος σχολίασε και τη... στρατηγική της Βαλεντίνας

Για την ήττα του από τον Γιώργο στον Αχυρώνα, είπε: «Το παιδί, μπράβο του, με κέρδισε πάρα πολύ άξια και καθαρά. Ήμουν λίγο άτυχος με τις δοκιμασίες θα πω, γιατί δεν μπήκαν στο στοιχείο μου το δυναμικό το κομμάτι». Τον κάλυψε η αιτιολογία του Γιώργου που τον επέλεξε ως αντίπαλο; «Με παραξένεψε, αλλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου είχα ένα σενάριο ότι μπορεί να με επιλέξει. Δηλαδή, λέω, ότι μπορεί να το παίξει κι έτσι, λίγο στρατηγικά, να με πιάσει απροετοίμαστο... εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι», απάντησε ο 22χρονος. 

Φάρμα: Ο Άγγελος αποχαιρέτησε τους παίκτες - Απαρηγόρητη η Κωνσταντίνα

Πιστεύει ότι η Βαλεντίνα έχει στρατηγική; «Δε θεωρώ ότι η Βαλεντίνα έχει στρατηγική. Η Βαλεντίνα είναι ένα ιδιαίτερο άτομο. Πιστεύω ότι είναι λίγο σαν εμένα, λίγο ζεν να πω... δεν την ένοιαζαν και πολλά πράγματα. Δεν την θεωρώ να έχει στρατηγική τόσο. Δεν ξέρω... Αλλά ήταν ένα κορίτσι που ήταν και σε άλλο μέρος. Εγώ ήμουν στις σκηνές, αυτή ήταν στο σπίτι. Δεν την έχω ζήσει τόσο», σχολίασε.

Φάρμα: Ο Άγγελος ετοιμάζεται για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες

Φάρμα: Ο Άγγελος ετοιμάζεται για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι έχει βάλει στόχο για την αθλητική του καριέρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΑΓΓΕΛΟΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΦΑΡΜΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top