Κυριακίδης: Όταν "ξυπνά" η θηλυκή πλευρά ενός άνδρα, τότε ολοκληρώνεται»

Στο vidcast «Ratpack» μίλησε ο ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αναπτύσσοντας τη δική του οπτική για τον σύγχρονο άνδρα και την εξέλιξή του μέσα στον χρόνο. Ο γνωστός καλλιτέχνης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της «θηλυκής πλευράς» που, όπως εξηγεί, κάθε άνδρας κρύβει μέσα του. Αυτή του η πλευρά, όπως τονίζει, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωσή του.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά στο vidcast:

«Πιστεύω ότι ο σύγχρονος άντρας, από τη στιγμή που ξύπνησε η θηλυκή του πλευρά, ολοκληρώνεται σαν άντρας. Κι όταν ξυπνήσει η θηλυκή του πλευρά, είναι τελείως παρεξηγήσιμο να το ακούσει κάποιος και να το πάρει αψήφιστα. Η σκέψη του, η αντίληψή του, η ευαισθησία του, η καλλιτεχνία του, αυτά αλλάζουν μέσα του και βρίσκει τη θηλυκή του πλευρά. Άρα αρχίζει και γίνεται σαν τη γυναίκα, συνθέτει και αναλύει ταυτόχρονα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η ιδιότητα της γυναίκας».

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης τόνισε ότι η ταυτόχρονη σύνθεση και ανάλυση είναι χαρακτηριστικό που πάντα θαύμαζε στις γυναίκες, ενώ πλέον πιστεύει πως όλο και περισσότεροι άνδρες εξελίσσονται προς αυτή την κατεύθυνση.

«Πλέον όσο περνούν τα χρόνια, πιστεύω ότι ο άντρας εξελίσσεται προς αυτή την πλευρά και μ’ αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είχε δημιουργήσει στεγανά. Βήματα έχουν γίνει, άλματα δεν έχουν γίνει για να αντιστραφούν κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη ο άντρας έχει σταματήσει να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν. Πατάει λίγο τον εγωισμό του κάτω, ξεχνάει ότι είναι ο βασιλιάς της οικογένειας, ο βασιλιάς της κοινωνίας και δίνει χώρο σε άλλους ανθρώπους – όχι μόνο σε γυναίκες – να εισχωρήσουν στο ζωτικό του χώρο» είπε.

Σύμφωνα με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο άνδρας του παρελθόντος λειτουργούσε συχνά με εγωισμό και διάθεση επιβολής, κάτι που σήμερα φαίνεται να αλλάζει: «Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Ήταν ένας άκρως εγωιστικός άνθρωπος που προσπαθούσε να επιβάλλει αυτό που νομίζει» εξήγησε στο vidcast.