Η Ιωάννα Πηλιχού βρέθηκε χθες, Τετάρτη 19/11, καλεσμένη στο Action 24 και σε μία εξομολογητική συζήτηση με την Αθηναΐδα Νέγκα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για όλα. Αναφέρθηκε στην πορεία της, τους προσωπικούς της φόβους, την εξέλιξη της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, ενώ μίλησε και για ένα από τα πιο βαθιά τραύματα της ζωής της: την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς, η οποία «έφυγε» ανήμερα των γενεθλίων της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ιωάννα Πηλιχού αναφέρθηκε στη σχέση της με τις παλαιότερες τηλεοπτικές της συμμετοχές και παραδέχτηκε ότι βλέπει τον νεότερο εαυτό της με τρυφερότητα αλλά και με έναν κριτικό, ώριμο τρόπο. Όπως είπε, συχνά παρατηρεί στιγμές και ατάκες που σήμερα θα ερμήνευε εντελώς διαφορετικά. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί σημαντικό ότι οι επαναλήψεις συνεχίζουν να προβάλλονται, γιατί θυμίζουν στους τηλεθεατές αλλά και την ίδια την εξέλιξή της ως ηθοποιό.

«Βλέπεις μια πολύ νεαρότερη εκδοχή του εαυτού σου, πολύ πιο άπειρη όσον αφορά το υποκριτικό κομμάτι. Μπορεί να δω πράγματα και να πω “πως το έχεις πει έτσι;”. Ακόμη, στην ηλικία που είσαι ψιλοσώζεται η απόκλιση εμφανισιακά. Κρίμα είναι να μην ξαναπαιχτεί ποτέ η επανάληψη. Είναι ωραίο που υπάρχει ακόμα», ΄ήταν τα λόγια της Ιωάννας Πηλιχού.

Η πιο έντονη στιγμή της συζήτησης ήρθε όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε πού θα ταξίδευε αν είχε μια χρονομηχανή. Η Ιωάννα Πηλιχού, εμφανώς συγκινημένη, αποκάλυψε ότι θα γύριζε λίγο πριν τα έξι της χρόνια – μόνο και μόνο για να ξαναδεί τη γιαγιά της, τον άνθρωπο που χαρακτήρισε «άγγελο». Εξομολογήθηκε ότι η απώλειά της, την ημέρα των γενεθλίων της, τη στοίχειωσε για χρόνια. Δεν ήθελε να γιορτάζει, εκνευριζόταν όταν της ευχόντουσαν «χρόνια πολλά» και κουβαλούσε μέσα της εκείνη την τελευταία, τραυματική στιγμή πριν σβήσει το κεράκι. Αν είχε τη δυνατότητα, όπως είπε, θα ήθελε μόνο δύο ώρες μαζί της: να την αγκαλιάσει, να της μιλήσει, να την ξαναζήσει.

Ιωάννα Πηλιχού: «Την “έχασα” ανήμερα των γενεθλίων μου»

«Θα γύριζα λίγο πριν κλείσω τα 6 μου χρόνια, για να συναντήσω ξανά τη γιαγιά μου. Την έχασα ανήμερα των γενεθλίων μου και θα ήθελα να ζήσω δύο ώρες μαζί της, γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει.

Ήταν σαν άγγελος… και μου λείπει. Δεν ήθελα να γιορτάζω τα γενέθλιά μου, μου έλεγαν “χρόνια πολλά” και εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι και αυτή η απώλεια με έχει στοιχειώσει. Θα γύριζα εκεί, θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δύο ώρες μαζί της», είπε η Ιωάννα Πηλιχού στο Action 24.

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε και για τα επαγγελματικά της βήματα, αποκαλύπτοντας τη συμμετοχή της στην ταινία Momento Mori, καθώς και στο κινηματογραφικό έργο Το Μυστικό του Δάσους, δύο πρότζεκτ που, όπως είπε, την ενθουσιάζουν και της δίνουν χώρο για δημιουργική ανανέωση.

Ποια είναι η Ιωάννα Πηλιχού – Σύντομο βιογραφικό

Η Ιωάννα Πηλιχού είναι Ελληνίδα ηθοποιός με παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τις τέχνες. Σπούδασε υποκριτική και σύντομα άρχισε να εμφανίζεται σε θεατρικές παραστάσεις, κερδίζοντας τη συμπάθεια του κοινού για τη ζεστασιά, την εκφραστικότητα και την αφοσίωση με την οποία προσεγγίζει τους ρόλους της.

Η Πηλιχού έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τηλεοπτικές σειρές, όπου ξεχώρισε για τη φυσικότητα και την ευγένεια της ερμηνείας της. Δύο παραδείγματα ρόλων της σtην TV είναι στο «Ευτυχισμένοι Μαζί» (Mega) και στο «Αν ήμουν πλούσιος» (ΑΝΤ1).

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε ποικίλες θεατρικές παραγωγές, από σύγχρονα έργα έως κλασικό ρεπερτόριο, δείχνοντας την ευελιξία και την καλλιτεχνική της ωριμότητα.

Στην προσωπική της ζωή, είναι γνωστό ότι διατηρεί μια έντονη συναισθηματική σύνδεση με την οικογένειά της, κάτι που φάνηκε και στη χθεσινή της συνέντευξη μέσα από τις συγκινητικές της αναφορές στη γιαγιά της.