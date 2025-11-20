Νέος Κόσμος: Οι ξυλοδαρμοί κι οι απειλές με όπλο

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το βίαιο παρελθόν του του 29χρονου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 11:59 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Επικίνδυνα φαινόμενα από το βράδυ
20.11.25 , 11:59 Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ
20.11.25 , 11:54 Τσιτσιπάς: Έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Τον «έπιασαν» οι κάμερες
20.11.25 , 11:50 First Dates: «Οι γιαγιάδες μου έλεγαν το φλιτζάνι- Άρχισα να το λέω κι εγώ»
20.11.25 , 11:36 BYD ATTO 2: Δείτε τις δυο ολοκαίνουργιες εκδόσεις
20.11.25 , 11:32 Γιώργος Λιανός: «Πρέπει για ό,τι γίνεται να απολογούμαι εγώ»
20.11.25 , 11:30 Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
20.11.25 , 11:26 Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Οδηγείται στην Ευελπίδων
20.11.25 , 11:20 Κυριακίδης: Όταν "ξυπνά" η θηλυκή πλευρά ενός άνδρα, τότε ολοκληρώνεται»
20.11.25 , 11:18 Κλέλια Ανδριολάτου: Ανατροπές, νέα πρόσωπα και suspense στο Maestro
20.11.25 , 11:16 Το καλύτερο χωριό στα Ζαγοροχώρια - Όταν η φύση ζωγραφίζει
20.11.25 , 10:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»
20.11.25 , 10:50 Σαντορίνη: Ξεσκεπάστηκε μεγάλο κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας - Συλλήψεις
20.11.25 , 10:45 Νέος έρωτας στη Φάρμα: Ο Άγγελος και η Τζωρτζίνα είναι ζευγάρι!
20.11.25 , 10:42 Cash or Trash: Μπαίνει στο δωμάτιο της εκτίμησης με πολλά… άλογα!
Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Οδηγείται στην Ευελπίδων
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
Κωνσταντινούπολη: Νέο περιστατικό δηλητηρίασης- Στο νοσοκομείο δύο αδελφές
Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;
Ιωάννα Πηλιχού: «Την “έχασα” ανήμερα των γενεθλίων μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού του 58χρονου στον Νέο Κόσμο - Βίντεο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το βίαιο παρελθόν του 29χρονου που ξυλοκόπησε άγρια 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, και η πράξη του φέρεται να οδήγησε στον θάνατό του, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. 

Βίντεο - ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του οδηγού στον Νέο Κόσμο

Ο 29χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έχει σοβαρές καταδικαστικές αποφάσεις για σειρά αδικημάτων, όπως κλοπές, επιθέσεις και απειλές. 

O 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού στον Νέο Κόσμο 1

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει συλληφθεί τουλάχιστον οχτώ φορές τα τελευταία τρία χρόνια για αντίστοιχες επιθέσεις, ενώ το 2022 είχε επιτεθεί και σε υπάλληλο δημοτικής αστυνομίας στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε επιτεθεί και σε έναν 52χρονο οδηγό φορτηγού.

Βίντεο Ντοκουμέντο Από Τον Νέο Κόσμο - Αποκλειστικά Προηγούμενο Θύμα

Νέος Κόσμος: Η εισβολή σε μεταφορική εταιρεία με όπλο

Ο 29χρονος ήταν γνωστός για τον έκρυθμο χαρακτήρα του, καθώς είχε επιτεθεί αρκετές φορές σε ανθρώπους, αλλά είχαν κριθεί ως πλημμελήματα και όχι ως κακουργήματα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί ελεύθερος. 

O 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού στον Νέο Κόσμο 2

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε εισβάλει σε μεταφορική εταιρεία με πιστόλι  και να είχε απειλήσει εργαζομένους, ενώ είχε επιτεθεί και σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου. 

Νέος Κόσμος: «Χτυπούσε τον 58χρονο και το χέρι του πήγαινε σαν κομπρεσέρ»

Το περιστατικό αυτό έγινε πριν τρία χρόνια σε δρόμο της Πλάκας. Ο 29χρονος το 2022 εργαζόταν ως μεταφορέας. Κάποια στιγμή δύο άνδρες της δημοτικής αστυνομίας τον πλησίασαν για έλεγχο. Αρχικά υπήρξε ένα λεκτικός διαπληκτισμός και στη συνέχεια, όπως είπε ο αστυνομικός ο 29χρονος τους είπε: «Αν αγγίξετε το όχημα, θα σας μαχαιρώσω».

O 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού στον Νέο Κόσμο 3

Ο αστυνομικός και ο 29χρονος πιάστηκαν στα χέρια, με τον δεύτερο να ξυλοκοπά άγρια τον πρώτο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. 

Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που πέθανε σε τροχαίο - Τρεις ύποπτοι

«Κατά τη διάρκεια ενός αστυνομικού ελέγχου σε άλλο όχημα, αφού με εξύβρισε στην αρχή, έγινε πολύ επιθετικός. Όταν πήγα να ελέγξω το όχημά τους, μαζί με τον συνεργό του, αφού αντιστάθηκαν και με εξύβρισαν, έκανε όπισθεν και πήγε να με χτυπήσει με το όχημα. Εγώ προσπάθησε να διαφύγω. Πήγε να με χτυπήσει στην αρχή ο κύριος αυτός. Του κράτησα τα χέρια, ήρθαμε για λίγο σε χειροπάλη και όταν με χτύπησε το αυτοκίνητο τελικά, χάνω την ισορροπία μου. Μου κατάφερε δύο χτυπήματα γρήγορα, έδειχνε ότι είναι εκπαιδευμένος σε κάποια πολεμική τέχνη, στο κεφάλι, και πέσαμε κάτω μαζί. Καταδικάστηκε για βαριά σωματική βλάβη γιατί το μάτι είναι ακριβώς από κάτω, απλά πρόλαβα και έσκυψα», είπε ο αστυνομικός. 

O 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού στον Νέο Κόσμο 4

Άνθρωποι που γνωρίζουν τον 29χρονο κάνουν λόγο για έναν βίαιο και ασταθή χαρακτήρα, που προκαλούσε επεισόδια χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη αιτία. Το πιο τραγικό από όλα είναι ότι είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού και η σύντροφός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Νέος Κόσμος: Ο θανάσιμος διαπληκτισμός με τον 58χρονο

Ο θανάσιμος ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο ήταν το αποτέλεσμα μιας έντονης λογομαχίας με τον 29χρονο δράστη έξω από γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο. 

O 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού στον Νέο Κόσμο 5

Οι δυο τους είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε ο 29χρονος η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν το θύμα τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. 

Στην συνέχεια, βίντεο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον 29χρονο να καταδιώκει με το μηχανάκι του το αυτοκίνητο του 58χρονου. Όταν το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε σε κάποιο σημείο, ο δράστης κατέβηκε από το μηχανάκι, τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπά με μανία και να χτυπά το κεφάλι του 58χρονου στο τιμόνι. 

Το θύμα φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατέληξε. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο 58χρονος πέθανε από το στρες που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρά τα σοβαρά τραύματά του στο πρόσωπο. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε και κάταγμα στη γνάθο από τα χτυπήματα. 

O 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού στον Νέο Κόσμο 6

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρει «κακώσεις προσώπου και τραχήλου συνέπεια αναφερόμενου ξυλοδαρμού. Πνευμονικό οίδημα, υπερτροφία καρδιάς».

Ο άνδρας φαίνεται ότι υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες, που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς και στη συνέχεια πνευμονικό οίδημα. 

Σαφείς απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top