Νέος Κόσμος: Οι ξυλοδαρμοί κι οι απειλές με όπλο

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού του 58χρονου στον Νέο Κόσμο

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το βίαιο παρελθόν του 29χρονου που ξυλοκόπησε άγρια 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, και η πράξη του φέρεται να οδήγησε στον θάνατό του, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Ο 29χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έχει σοβαρές καταδικαστικές αποφάσεις για σειρά αδικημάτων, όπως κλοπές, επιθέσεις και απειλές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει συλληφθεί τουλάχιστον οχτώ φορές τα τελευταία τρία χρόνια για αντίστοιχες επιθέσεις, ενώ το 2022 είχε επιτεθεί και σε υπάλληλο δημοτικής αστυνομίας στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε επιτεθεί και σε έναν 52χρονο οδηγό φορτηγού.

Νέος Κόσμος: Η εισβολή σε μεταφορική εταιρεία με όπλο

Ο 29χρονος ήταν γνωστός για τον έκρυθμο χαρακτήρα του, καθώς είχε επιτεθεί αρκετές φορές σε ανθρώπους, αλλά είχαν κριθεί ως πλημμελήματα και όχι ως κακουργήματα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε εισβάλει σε μεταφορική εταιρεία με πιστόλι και να είχε απειλήσει εργαζομένους, ενώ είχε επιτεθεί και σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Το περιστατικό αυτό έγινε πριν τρία χρόνια σε δρόμο της Πλάκας. Ο 29χρονος το 2022 εργαζόταν ως μεταφορέας. Κάποια στιγμή δύο άνδρες της δημοτικής αστυνομίας τον πλησίασαν για έλεγχο. Αρχικά υπήρξε ένα λεκτικός διαπληκτισμός και στη συνέχεια, όπως είπε ο αστυνομικός ο 29χρονος τους είπε: «Αν αγγίξετε το όχημα, θα σας μαχαιρώσω».

Ο αστυνομικός και ο 29χρονος πιάστηκαν στα χέρια, με τον δεύτερο να ξυλοκοπά άγρια τον πρώτο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.

«Κατά τη διάρκεια ενός αστυνομικού ελέγχου σε άλλο όχημα, αφού με εξύβρισε στην αρχή, έγινε πολύ επιθετικός. Όταν πήγα να ελέγξω το όχημά τους, μαζί με τον συνεργό του, αφού αντιστάθηκαν και με εξύβρισαν, έκανε όπισθεν και πήγε να με χτυπήσει με το όχημα. Εγώ προσπάθησε να διαφύγω. Πήγε να με χτυπήσει στην αρχή ο κύριος αυτός. Του κράτησα τα χέρια, ήρθαμε για λίγο σε χειροπάλη και όταν με χτύπησε το αυτοκίνητο τελικά, χάνω την ισορροπία μου. Μου κατάφερε δύο χτυπήματα γρήγορα, έδειχνε ότι είναι εκπαιδευμένος σε κάποια πολεμική τέχνη, στο κεφάλι, και πέσαμε κάτω μαζί. Καταδικάστηκε για βαριά σωματική βλάβη γιατί το μάτι είναι ακριβώς από κάτω, απλά πρόλαβα και έσκυψα», είπε ο αστυνομικός.

Άνθρωποι που γνωρίζουν τον 29χρονο κάνουν λόγο για έναν βίαιο και ασταθή χαρακτήρα, που προκαλούσε επεισόδια χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη αιτία. Το πιο τραγικό από όλα είναι ότι είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού και η σύντροφός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Νέος Κόσμος: Ο θανάσιμος διαπληκτισμός με τον 58χρονο

Ο θανάσιμος ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο ήταν το αποτέλεσμα μιας έντονης λογομαχίας με τον 29χρονο δράστη έξω από γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο.

Οι δυο τους είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε ο 29χρονος η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν το θύμα τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού.

Στην συνέχεια, βίντεο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον 29χρονο να καταδιώκει με το μηχανάκι του το αυτοκίνητο του 58χρονου. Όταν το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε σε κάποιο σημείο, ο δράστης κατέβηκε από το μηχανάκι, τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπά με μανία και να χτυπά το κεφάλι του 58χρονου στο τιμόνι.

Το θύμα φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατέληξε. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο 58χρονος πέθανε από το στρες που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρά τα σοβαρά τραύματά του στο πρόσωπο. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε και κάταγμα στη γνάθο από τα χτυπήματα.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναφέρει «κακώσεις προσώπου και τραχήλου συνέπεια αναφερόμενου ξυλοδαρμού. Πνευμονικό οίδημα, υπερτροφία καρδιάς».

Ο άνδρας φαίνεται ότι υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες, που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς και στη συνέχεια πνευμονικό οίδημα.

Σαφείς απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.