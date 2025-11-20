Το Spray Δυνατού Κρατήματος του Pantene στο GNTM: Το προϊόν-κλειδί!

Σε κάθε επεισόδιο του GNTM, τα hair looks των μοντέλων περνούν από ακραίες «δοκιμασίες»: φώτα που ζεσταίνουν τα μαλλιά, ατελείωτες λήψεις, αλλαγές styling μέσα σε λεπτά και συνεχής κίνηση.

Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη εμφάνιση του Pantene στη σειρά, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν τα styling sprays — προϊόντα σχεδιασμένα για δυνατό κράτημα, αλλά με απόλυτα φυσικό φινίρισμα.

Το motto της σειράς λέει: Hold your style!

Το Pantene παρουσίασε τρεις εκδοχές: Flexible Hold για φυσικό αποτέλεσμα που κινείται, Ultra Strong Hold για looks που πρέπει να μείνουν άθικτα μέχρι το τελευταίο κλικ, Perfect Volume για όγκο με διάρκεια.

Όλα τα sprays είναι εμπλουτισμένα με jojoba oil, ένα συστατικό που χαρίζει λάμψη, προστασία και μια απαλή, καθαρή υφή που δεν κολλάει και δεν βαραίνει.

Στο GNTM, είδαμε τα μοντέλα να τα χρησιμοποιούν σε πολύ διαφορετικά hairstyles: sleek ponytails, waves που δεν πρέπει να «πέσουν», αλλά και editorial looks που απαιτούν long-lasting δομή.

Αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο set, ήταν το ανεπιτήδευτο φινίρισμα των sprays. Παρά το δυνατό κράτημα, το αποτέλεσμα έμενε φυσικό - κάτι που είναι σπάνιο για προϊόντα υψηλής απόδοσης.

Η συνεργασία του Pantene με τον Tom Zois, τον άνθρωπο πίσω από τα looks της Τάμτα, της Βίκυς Καγιά, της Demy και της Ευαγγελίας Αραβανή, έδωσε νέα διάσταση στο styling του GNTM.

Tom Zois

Ο Tom Zois υποστηρίζει ότι «όποια τεχνική κι αν εφαρμόσουμε, αν τα μαλλιά δεν είναι υγιή, δε θα γίνουν ποτέ πραγματικά όμορφα». Με τα sprays Pantene, το styling γίνεται ελεύθερο, ευέλικτο και ταυτόχρονα προστατευτικό.

Η διάρκεια 24 ωρών αποδείχθηκε στην πράξη. Ακόμη και σε στιγμές έντονης δράσης στο πλατό, τα χτενίσματα των μοντέλων παρέμειναν αναλλοίωτα, λαμπερά και χωρίς σημάδια καταπόνησης. Το GNTM είναι ιδανικό crash test - και τα sprays πέρασαν με άριστα.

Η σειρά Pantene Styling, όπως φάνηκε, δεν υπόσχεται απλώς δυνατό κράτημα. Υπόσχεται styling χωρίς φθορά, με ελευθερία έκφρασης και με περισσότερες Great Hair Days για όλους.