Τσιμτσιλή: «Μου έγραφαν να μη διαφημίζω την πίστη στα social media-Διαφωνώ»

«Eίναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα»

Η Στ. Τσιμτσιλή για τα σχόλια που δέχτηκε μετά από ανάρτησή της για το Τάμα της/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την κίνηση του τράπερ Rack σε πρόσφατη συναυλία του, όπου ζήτησε από το κοινό να επαναλάβει μια φράση με θρησκευτικό περιεχόμενο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή Happy Day, σε μία δική της εμπειρία.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

«Ιησούς Χριστός νικά» ζήτησε συγκεκριμένα, ο Rack να φωνάξουν οι θαυμαστές του στο live του, με το κοινό να ανταποκρίνεται θετικά.

Δες το βίντεο:

Όπως είπε το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, δέχτηκε η ίδια στα social media πολλά σχόλια σχετικά με το δικό της ταξίδι στη Μυτιλήνη, όπου και βρέθηκε για να πραγματοποιήσει το τάμα της.

τσιμτσιλή

Όπως εξήγησε, περίπου έναν μήνα πριν είχε επισκεφτεί το νησί για να πραγματοποιήσει το τάμα της και ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή της. Αυτό στάθηκε αφορμή για ορισμένους χρήστες να της στείλουν μηνύματα στα social media, λέγοντάς της πως «η πίστη είναι κάτι αυστηρά προσωπικό και δεν πρέπει να τη διαφημίζει». Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως διαφωνεί με αυτή την άποψη.

Τόνισε on air ότι, όπως μιλά κάποιος άνθρωπος ανοιχτά για προσωπικά του θέματα, έτσι μπορεί να εκφράζει δημόσια και την πίστη του, αν αυτή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ψυχής και της ζωής του. 

Όσα είπε αναλυτικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

«Είχα πάει πριν από έναν μήνα περίπου στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες στα social media. Έτυχε, λοιπόν, να μου γράψουν κάποιοι σε μηνύματα ότι “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην την διαφημίζεις”. Διαφωνώ.

Εγώ είμαι της λογικής ότι όπως μιλάς για κομμάτι της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί, από την άλλη, αυτό είναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα.

Τη σήμερον ημέρα που μιλάμε ανοιχτά και δημοκρατικά για όλα, να μην κρυβόμαστε. Κάποτε μας φαινόταν ξένο και αυτό που είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος, που φώναζε μέσα παιδιά με το τζιν το σκισμένο και το σκουλαρίκι. Κάποτε μας έλεγαν οι παππούδες μας “βάλε το κοστούμι σου ή τα καλά σου ρούχου για να πας στην εκκλησία” και ο μακαριστός Χριστόδουλος μας είπε να έρθουμε όπως είμαστε αρκεί να έρθουμε κοντά στον Θεό» συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
HAPPY DAY
