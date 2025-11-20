GAC: Κατακτά ορόσημο στην αυτόνομη οδήγηση

Η GAC HYPTEC, μέλος του Ομίλου GAC, έλαβε επίσημη άδεια για την πραγματοποίηση δοκιμών αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 (L3) σε αυτοκινητόδρομους της Κίνας, με εγκεκριμένη ταχύτητα έως 120 km/h.

Το Autonomous Driving L3 της GAC HYPTEC ενσωματώνει εξελιγμένη τεχνολογία αισθητήρων, συστήματα αντίληψης πραγματικού χρόνου και δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας. Η άδεια για δοκιμές σε ταχύτητες έως 120 km/h αποτελεί απόδειξη ωριμότητας της πλατφόρμας και εμπιστοσύνης των αρχών στην αξιοπιστία της.



Καθώς σε λίγες μέρες έρχεται το επίσημο πανελλαδικό λανσάρισμα της GAC AION στην Ελλάδα και για η παρουσίαση του μοντέλου Aion V καθώς και το νέο κατάστημα της μάρκας στην Λ. Κηφισίας, η συγκεκριμένη εξέλιξη λειτουργεί ως καταλύτης.Η GAC δημιουργεί πλέον τεχνολογία που αφήνει το πραγματικό της αποτύπωμα και στην Ευρώπη και μαζί της διαμορφώνεται ο κόσμος της ηλεκτροκίνησης και το αύριο της αυτόνομης οδήγησης.