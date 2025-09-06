Oικονομάκου- Τσερέλα: Ερωτευμένοι στους Παξούς

Μπορεί να μπήκε ο Σεπτέμβριος, η Αθηνά Οικονομάκου ωστόσο και ο σύντροφός της Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Το ζευγάρι μετά το ταξίδι του στην Ίμπιζα, την Κρήτη, την Κίμολο και τη γενέτηρα της ηθοποιού, το Πήλιο επισκέφθηκε τους Παξούς.

Μαζί με το ερωτευμένο ζευγάρι ήταν και τα δύο παιδιά της ηθοποιού, Μάξιμος και Σιέννα.Ο Μπρούνο και η Αθηνά με το φουσκωτό τους επισκέφθηκαν πολλές παραλίες των νησιών των Επτανήσων, στο Ιόνιο Πέλαγος και τα παιδιά καταευχαριστήθηκαν βουτιές.

Η Αθηνά Οικονομάκου μάλιστα μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media, μοιράστηκε με τους followers της τις μαγευτικές εικόνες που είδε και τα γαλαζοπράσινα νερά που θυμίζουν εξωτικό προορισμό.

Η ηθοποιός και ο 38χρονος αθλητής είναι μαζί αρκετό καιρό και η Αθηνά Οικονομάκου σε συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει κατά καιρούς, ανέφερε πως η γνωριμία τους ήταν καρμική ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο σε δείπνο που είχε γίνει προς τιμής της της Κιάρα Φεράνι.

Το ζευγάρι είχε κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο δείπνο προς τιμήν της Κιάρα Φεράρι/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

«Είναι μεγάλη ιστορία η γνωριμία μου με τον Μπρούνο, είναι ιδιαίτερο. Είναι καρμική η γνωριμία μου με τον σύντροφό μου. Χρειάζεται χρόνος για να αποδεχτείς αυτόν τον φόβο που σου προκαλεί αυτό το γιγαντιαίο συναίσθημα. Μου πήρε χρόνο να πάψω να φοβάμαι γι΄αυτό που νιώθω. Με ηρέμησε η αίσθησή της σταθερότητας που νιώθω από τον σύντροφό μου. έφτασα σε ένα σημείο που ήθελα να εκφράσω αυτό που νιώθω χωρίς να πρέπει να απολογηθώ, να κρυφτώ, να «μαζευτώ», να σκεφτώ την δουλειά μου. Νιώθω ασφάλεια με τον εαυτό μου και με αυτά που νιώθω. Δεν με καθορίζει αυτό που θα πει ο κόσμος για μένα» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.



