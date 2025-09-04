Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της

Η Αθηνά Οικονομάκου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της με τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα καθώς σε λίγες ημέρες θα επιστρέψουν στο σχολείο.

Αυτές τις μέρες βρίσκονται στην Πάργα, έναν όμορφο και γραφικό προορισμό, κάνοντας μπάνια στη θάλασσα και παίζοντας όλη μέρα στο ξενοδοχείο που μένουν.

Η Αθηνά μοιράζεται πολλές φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι με τα παιδιά της.

Όλο το καλοκαίρι η ηθοποιός έκανε συνεχώς ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα αλλά και τους φίλους τους.

Στην Ελλάδα το ζευγάρι πήγε στη Μήλο, την Κίμωλο, το Γύθειο, την Ελαφόννησο και απόλαυσε βόλτες με σκάφος στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.