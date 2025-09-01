Αθηνά Οικονομάκου: Τα τρυφερά φιλιά με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

«Αύγουστε, ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αθηνά Οικονομάκου πέρασε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου με τον αγαπημένο της, Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο.

Η γνωστή ηθοποιός, ολοκληρώνοντας τις διακοπές στην Κίμωλο με τον σύντροφό της, έκανε τη νέα της ανάρτηση.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το φουσκωτό σκάφος, η ηθοποιός έγραψε: «Αντίο Αύγουστε, ευχαριστούμε για τη ζεστασιά και τις αναμνήσεις».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athina (@athinao1konomakou)

Οι δυο τους πήγαν και στη Μήλο μαζί με φίλους τους, ενώ έκαναν tour σε όλες τις παραλίες με σκάφος.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athina (@athinao1konomakou)

Το ζευγάρι διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της κοινής τους πορείας. Τον περασμένο Μάιο, η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου και δέχτηκε πρόταση γάμου από τον 39χρονο μπασκετμπολίστα.

«Είμαι ευτυχισμένη αυτή την περίοδο. Περνάω πολύ ωραία. Δε θεωρώ ότι πρέπει να λογοδοτήσω σε κάποιον ή ότι οφείλω εξηγήσεις σε κάποιον. Δεν παρακολουθώ τι λένε για μένα, αλλά μου τα βγάζει το Instagram και αυτά», είχε αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις της η Αθηνά Οικονομάκου. 

Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο

Όλο το καλοκαίρι οι δυο τους επισκέφθηκαν πολλά μέρη στην Ελλάδα μετά την Ιταλία. Φυσικά, έμειναν και στο σπίτι της Αθηνάς Οικονομάκου στο Γύθειο την περίοδο του 15αύγουστου, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψαν στην Ελαφόνησο!

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
