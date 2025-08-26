Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο

Οι παιχνιδιάρικες πόζες του ζευγαριού στην παραλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 23:46 Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι μετά από 2 χρόνια σχέσης
26.08.25 , 23:41 Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά
26.08.25 , 23:20 Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»
26.08.25 , 22:55 Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
26.08.25 , 22:50 Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
26.08.25 , 22:26 Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ
26.08.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 26/8/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
26.08.25 , 22:04 Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα φαγητού και τον λήστεψαν
26.08.25 , 21:46 Κλήρωση Eurojackpot 26/8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
26.08.25 , 21:38 Θεοδωρικάκος: Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις που δεν αξιοποιήθηκαν
26.08.25 , 21:18 Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
26.08.25 , 21:18 Politico: Τι ερευνά για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
26.08.25 , 21:11 Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή
26.08.25 , 20:44 Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης
26.08.25 , 20:36 Νουλέζας για Βόλο: «Υπήρχε ιατρική γνωμάτευση που χάθηκε από το σπίτι του»
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το insta story της Αθηνάς Οικονομάκου από τη Μήλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την Ελαφόνησο η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα πραγματοποίησαν νέα απόδραση στη Μήλο. 

Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο

Το ερωτευμένο ζευγάρι απολαμβάνει ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ρομαντισμό. 

Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της στο Γύθειο!

Η ηθοποιός κι ο Ιταλοαργεντινός σύντροφός της συνεχίζουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά κι εύχονται να μπορούσαν να μείνουν έτσι ανέμελοι για πάντα. 

Η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε φωτογραφίες από τη Μήλο, όπου τη βλέπουμε σε παιχνιδιάρικες πόζες με τον Μπρούνο Τσερέλα στην άμμο. 

Για την παραλία η Αθηνά είχε επιλέξει κόκκινο μπικίνι, το οποίο είχε συνδυάσει με ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Μπρούνο μαύρο μαγιό. Οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα ταιριαστοί, αφού ανάμεσα σε άλλα κοινα που έχουν, μοιράζονται και την ίδια τρέλα για τη γυμναστικής κι αυτό φαίνεται από τους καλογραμμωμένους κοιλιακούς τους.

 

Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου

«From Milos, with love», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποια με κάθε της ανάρτηση δείχνει πόσο ερωτευμένη είναι με τον σύντροφό της, ο οποίος μπήκε ξαφνικά στη ζωή της κι είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top