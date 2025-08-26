Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο

Μετά την Ελαφόνησο η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα πραγματοποίησαν νέα απόδραση στη Μήλο.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απολαμβάνει ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ρομαντισμό.

Η ηθοποιός κι ο Ιταλοαργεντινός σύντροφός της συνεχίζουν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά κι εύχονται να μπορούσαν να μείνουν έτσι ανέμελοι για πάντα.

Η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε φωτογραφίες από τη Μήλο, όπου τη βλέπουμε σε παιχνιδιάρικες πόζες με τον Μπρούνο Τσερέλα στην άμμο.

Για την παραλία η Αθηνά είχε επιλέξει κόκκινο μπικίνι, το οποίο είχε συνδυάσει με ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Μπρούνο μαύρο μαγιό. Οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα ταιριαστοί, αφού ανάμεσα σε άλλα κοινα που έχουν, μοιράζονται και την ίδια τρέλα για τη γυμναστικής κι αυτό φαίνεται από τους καλογραμμωμένους κοιλιακούς τους.

Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου

«From Milos, with love», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποια με κάθε της ανάρτηση δείχνει πόσο ερωτευμένη είναι με τον σύντροφό της, ο οποίος μπήκε ξαφνικά στη ζωή της κι είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί.