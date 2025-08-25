Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο

Ξέγνοιαστες στιγμές με τον Μάξιμο και τη Σιέννα

25.08.25 , 18:00 Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο από τις βόλτες του ζευγαριού με ιστιοπλοϊκό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα καλοκαίρι γεμάτο έρωτα κι ρομαντικές αποδράσεις έζησαν η Αθηνά Οικονομάκου κι ο Μπρούνο Τσερέλα.

«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!

Λίγο πριν να επιστρέψουν στη ρουτίνα τους, η ηθοποιός κι ο πρώην μπασκετμπολίστας έκαναν μια τελευταία στάση στη μαγευτική Ελαφόνησο μαζί με τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της στο Γύθειο!

Η Αθηνά Οικονομάκου απαθανάτισε τα παιδιά της λίγο πριν βουτήξουν στα γαλανά νερά, καθώς και πάνω στη σανίδα του SUP.  Η ίδια ανέβασε κι άλλες φωτογραφίες, όπου ποζάρει εν πλω με τον αγαπημένο της και την παρέα τους.

 

Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακές στιγμές στην Ελαφόνησο

Η επιχειρηματίας μοιάζει να είναι στα καλύτερά της με τον έρωτα και την αγάπη που νιώθει για τον σύντροφό της να είναι η κινητήριος δύναμή της. 

Η σχέση τους κάνει συνεχώς βήματα προόδου, με την Αθηνά να αποκαλύπτει ότι ο Μπρούνο ετοιμάζεται να γίνει μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, αφού για εκείνον σπίτι του είναι, εκεί που βρίσκεται η σύντροφός του. Πριν από λίγους μήνες μάλιστα της έκανε πρόταση γάμου στη Λίμνη Κόμο της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους.

Οι δυο τους είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν ζωντανή τη σπίθα του έρωτά τους, ενώ από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ειδύλλιό τους, είναι ιδιαίτερα διαχυτικοί στα social media, με τις κοινές φωτογραφίες -που αποτυπώνουν την προσωπική τους ευτυχία- να δίνουν και να παίρνουν. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
