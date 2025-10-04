Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών και μουσικοθεατρικών παραστάσεων

Πρώτη Δημοσίευση: 03.10.25, 11:45
Theatre of the NO: Γιορτή Μουσικής Τον Οκτώβριο
Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, ξεκινάει δυναμικά τη μουσική του σεζόν τον Οκτώβριο με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, αφιερωμάτων και μουσικοθεατρικών παραστάσεων. Στη σκηνή του συναντώνται καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες, όπως οι Encardia, ο Haig Yazdjian, η Χαρούλα Τσαλπαρά, ο George Gaudy, η Μιράντα Βερούλη, o Γιώργης Μανωλάκης, o Gilad Atzmon και ο Jacques Marugg. ενώ οι παραδόσεις της ελληνικής και διεθνούς μουσικής παντρεύονται με σύγχρονες δημιουργίες, προσφέροντας μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες για κάθε γούστο και ακροατή.

Η Χαρούλα Τσαλπαρά στη σκηνή του THEATRE OF THE NO

Πρόγραμμα Οκτωβρίου 

 Σάββατο 4 Οκτωβρίου Ι 22:00
Αφιέρωμα στην Astrud Gilberto Ι Miranda Verouli Quintet

Μιράντα Βερούλη 

Μιράντα Βερούλη 

Η γνωστή ερμηνεύτρια της βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα, Μιράντα Βερούλη, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στη θρυλική Astrud Gilberto, τη φωνή που σύστησε τη Bossa Nova στον κόσμο τη δεκαετία του ’60. Η παράσταση περιλαμβάνει κλασικές μελωδίες όπως τα «Garota de Ipanema», «Corcovado», «Desafinado» και «Água de Beber», καθώς και τραγούδια-διαμάντια όπως το «Manhã de carnaval», «Insensatez» και «Canto de Ossanha». Με την αυθεντική και χαρακτηριστική φωνή της, η Μιράντα Βερούλη μας καλεί σε ένα μουσικό ταξίδι «Non-stop to Brasil».

Line -up:
Μιράντα Βερούλη: φωνή
Τζώρτζης Τσιρόπουλος: τενόρο σαξόφωνο
Σπύρος Μάνεσης: πιάνο
Γιώργος Ρούλος: κοντραμπάσο
Αναστάσης Γούλιαρης: τύμπανα
Εισιτήριο: 10€ | Προπώληση: more.com
 Κυριακή 5 & 12 Οκτωβρίου Ι  20:00

Encardia:  «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου

Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Οι Encardia παρουσιάζουν μια μουσικοθεατρική προσέγγιση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου. Η ποίηση και η μουσική ενώνονται για να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία, όπου οι στίχοι του Ρίτσου συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία του συγκροτήματος. Το έργο αναπτύσσεται σε 15 μουσικές ενότητες, που συνδυάζουν μελωδίες του Ιταλικού Νότου, στοιχεία από το ρεπερτόριο των Encardia και αναφορές στη Σονάτα του Σεληνόφωτος του Μπετόβεν. Η παράσταση δημιουργεί μια νοσταλγική και ποιητική ατμόσφαιρα, με επίκεντρο τη μυστηριώδη γυναίκα με τα μαύρα, πλαισιωμένη από το φεγγάρι-σύμβολο αιωνιότητας.

Line -up:
Βαγγέλης Παπαγεωργίου: Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι
Μιχάλης Κονταξάκης: Κιθάρα, τραγούδι
Ναταλία Κωτσάνη: Τραγούδι, κρουστά
Δημήτρης Τσεκούρας / Γιώργος Ντάνης: Κοντραμπάσο (εκ περιτροπής)
Κώστας Κωνσταντάτος: Τραγούδι, μαντολίνο, κρουστά
Γυναίκα με τα μαύρα: Άννα Θεοδωρίδου
Εισιτήρια: 15€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Πέμπτη 9 & 23 Οκτωβρίου Ι  21:30 Jazz Jam Sessions - 6ft Jazz Trio

6ft Jazz Trio

6ft Jazz Trio

Οι 6ft Jazz Trio παρουσιάζουν τα αγαπημένα τους Jam Sessions, δημιουργώντας μια ζωντανή εμπειρία αυτοσχεδιαστικής τζαζ. Η βραδιά ξεκινά με σύντομο σετ του τρίο και συνεχίζεται με ανοιχτό Jam Session για μουσικούς και ακροατές, βασισμένο σε Jazz Standards. Το 2023 κυκλοφόρησαν το EP «6ft Trio» και ετοιμάζουν τον δεύτερο δίσκο τους για το 2026, συνδυάζοντας έντονα ρυθμικά μοτίβα και κινηματογραφική αφήγηση.

Line -up:
Στάθης Πανάγου: κοντραμπάσο & συνθέσεις
Μιχάλης Βαργιάμης: πιάνο
Νίκος Αλεξόπουλος: ντράμς
 
Πληροφορίες Jam Session:
Διάρκεια: 21:30 – 00:00
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, οι μουσικοί παρακαλούνται να περιορίζονται σε δύο κομμάτια ανά άτομο, για να δίνεται χώρος σε όλους.
Είσοδος: Ελεύθερη με ελάχιστη κατανάλωση 6€

Kρατήσεις: 6946851001

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου Ι 21:30 John Coltrane Tribute Ι Gilad Atzmon Quartet

Ο σαξοφωνίστας Gilad Atzmon

Ο σαξοφωνίστας Gilad Atzmon

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος σαξοφωνίστας Gilad Atzmon παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον John Coltrane, έναν από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ού αιώνα, που διαμόρφωσε τον ήχο της jazz και υπήρξε ισχυρή φωνή για το Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων. Το άλμπουμ του Atzmon, «The Spirit of Trane» (2016), απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, με τον Guardian να το χαρακτηρίζει «βαθύ φόρο τιμής στο πνεύμα του Coltrane».

Line -up:

Gilad Atzmon: τενόρο σαξόφωνο
Μιχάλης Τσιφτσής: ηλεκτρική κιθάρα
Περικλής Τριβόλης: μπάσο
Παναγιώτης Θέμας: drums
Εισιτήριο: 12€ | Προπώληση: more.com

Σάββατο 11 Οκτωβρίου – 21:30 Χαρούλα Τσαλπαρά  Ι «Ανάδυση… κι άλλες ιστορίες»

Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Η Χαρούλα Τσαλπαρά παρουσιάζει το πρώτο της προσωπικό δίσκο-βιβλίο «Anadysi», συνδυάζοντας ανατολική τροπικότητα με ηλεκτρονικά στοιχεία, με 6 spoken word ποιήματα και 7 τραγούδια που διερευνούν την εντροπία, την αναγέννηση και την αντίληψη του χρόνου. Οι συνθέσεις της δημιουργούν ένα πολυδιάστατο ηχητικό μωσαϊκό που συνδυάζει παραδοσιακά μοτίβα, trip-hop, μπιτ, θόρυβο και μπαρόκ στοιχεία, ξεπερνώντας τη συνηθισμένη δομή «κουπλέ-ρεφρέν». Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο αναδεικνύει τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο της «Ανάδυσης» και το δεύτερο μετατρέπεται σε γιορτή με λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια.

Line -up

Χαρούλα Τσαλπαρά: φωνή, πλήκτρα
Αλεξάνδρα Ρίζου: φωνή, βιολί
Χρυσούλα Κεχαγιόγλου: φωνητικά
Γιάννης Ταυλάς: ηλεκτρικό μπάσο, effects
Γιώργος Γεωργόπουλος: μπουζούκι, τζουράς, μπαγλαμάς, loops
Ηλίας Φωτιάδης: τύμπανα
Ηχοληψία: Γιώτης Παρασκευαΐδης
Videoloops: Axalotriohasi
Φωτογραφία– artwork : Eleni Albarosa
 
Εισιτήριο: 10€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου Ι 21:30 Jacques Marugg Ι  «Deep Vibes Sextet»

Ο Γάλλος βιμπραφονίστας Jacques Marugg με το «Deep Vibes Sextet» για μια βραδιά πρωτότυπων συνθέσεων γεμάτων ρυθμό και μελωδία, όπου η γαλλική κλασική μουσική συναντά τη jazz και τη free jazz. Γεννημένος το 1958 στο Παρίσι, ο Marugg έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και αντλεί έμπνευση από δημιουργούς όπως οι Coltrane, Davis, Evans, Debussy, Ravel και Stravinsky, συνδυάζοντας τη δομή με την ελευθερία της Free Jazz.

Line -up:

Άννα Καψούρη: φωνή
Λεωνίδας Σαραντόπουλος: φλάουτο, τενόρο σαξόφωνο
Γιάννης Παπαναστασίου: άλτο, σοπράνο σαξόφωνο
Χρυσόστομος Μπουκάλης: κοντραμπάσο
Νίκος Σιδηροκαστρίτης: ντραμς
Jacques Marugg: βιμπράφωνο
Εισιτήριο: 10€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου Ι 21:30 George Gaudy Trio

Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Ο George Gaudy, τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, με χαρακτηριστική «τραχιά» φωνή, και την αξεπέραστη δεξιοτεχνία στη σύνθεση και ενορχήστρωση, παρουσιάζει ένα εκρηκτικό live set συνδυάζει rock, folk και alternative ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του μαζί με νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο του. Γνωστός για την τριλογία Mother / I Lost My Soul / Down Down Below που συνόδευσε τη σειρά «Έτερος Εγώ», αλλά και για τα άλμπουμ «Millionaire» και «Little Pieces»,ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με το power trio του, που ξεχώρισε στα Writer’s Sessions του Μουσείου Γουλανδρή και της Athens Voice, επιστρέφοντας πιο δεμένο και ώριμο από ποτέ, αποκλειστικά αφιερωμένο στη μουσική του.

Line -up:

George Gaudy: κιθάρα, φωνητικά

Δημήτρης Γρηγοριάδης: τύμπανα

Θανάσης Γκιουλέας: μπάσο

Τιμή εισιτηρίου: 10€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σάββατο 18 Οκτωβρίου – 22:00 Haig Yazdjian Quartet

Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Ο διεθνούς φήμης μουσικός και δεξιοτέχνης του ουτιού Haig Yazdjian παρουσιάζει μια μαγευτική βραδιά με ήχους από την παράδοση της Ανατολής και τη σύγχρονη μουσική σκηνή. Γεννημένος στη Συρία με αρμενικές ρίζες, έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος εκπρόσωπος της world music, συνδυάζοντας παραδοσιακή μουσική με σύγχρονες παγκόσμιες επιρροές και ξεχωρίζοντας για την εξαιρετική δεξιοτεχνία του στο ούτι.

Η συναυλία θα περιλαμβάνει νέες συνθέσεις και ατμοσφαιρικές μελωδίες που υπόσχονται να καθηλώσουν το κοινό.

Line -up
Haig Yazdjian: ούτι
Γιώργος Κοντογιάννης: λύρα 
Τάσος Πούλιος: κανονάκι
Γιάννης Κυριμκυρίδης: πλήκτρα
Θάνος Χατζηαναγνώστου: τύμπανα
Εισιτήριο: 15€ Ι Προπώληση εισιτηρίων: more.com
 

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου – 21:30 Encardia: Tarantella Party

Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Οι Encardia επιστρέφουν με μια συναρπαστική γιορτή-συναυλία, όπου η μουσική ταξιδεύει από τραγούδια ξενιτιάς και νοσταλγίας μέχρι τις καθαρτικές και δυναμικές φόρμες της ταραντέλας. Η παράσταση μεταμορφώνεται σε συλλογικό πανηγύρι χορού και τραγουδιού, με πλούσιες παραδοσιακές και μεσογειακές ενορχηστρώσεις. Εμπνευσμένοι από την παράδοση της Κάτω και της Νότιας Ιταλίας, οι Encardia δημιουργούν μια μοναδική μουσική εμπειρία, εμπλουτισμένη από τις πολυδιάστατες συνεργασίες τους με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, συμφωνικές ορχήστρες και θεατρικά σχήματα.

Line -up:

Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, κρουστά
Βαγγέλης Παπαγεωργίου: ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι
Μιχάλης Κονταξάκης: κιθάρα, τραγούδι
Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, μαντολίνο, τραγούδι
Γιώργος Ντάνης: κοντραμπάσο, τραγούδι
Χορός: Κωνσταντίνα Καλκάνη, Αναστασία Δρούγα
Tιμή Εισιτήριου: 15€ Ι Προπώληση Εισιτηρίων

Σάββατο 25  Οκτωβρίου Ι 21.30 Γιώργης Μανωλάκης –Η Κρητική παράδοση συναντά τον αυτοσχεδιασμό

Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO

Ο δεξιοτέχνης λαουτίστας Γιώργης Μανωλάκης

Ο δεξιοτέχνης λαουτίστας Γιώργης Μανωλάκης παρουσιάζει μια μοναδική μουσική βραδιά όπου η πλούσια κρητική παράδοση συναντά τον αυτοσχεδιασμό και τις σύγχρονες ηχητικές αναζητήσεις. Με συνθέσεις του ίδιου, παραδοσιακά κομμάτια και ηλεκτρικούς ήχους από τα projects Couleur Locale και Νέφαλο, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με αναφορές στον μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη.
Line -up:
Γιώργης Μανωλάκης: λαούτο
Νίκος Σιδηροκαστρίτης: τύμπανα
Δημήτρης Τσεκούρας: κοντραμπάσο
Tιμή Εισιτήριου: 12€ Ι Προπώληση Εισιτηρίων: more.com
 
Πληροφορίες
Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου
Social Media: Nίκος Φυτάς
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη
 
THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

 

