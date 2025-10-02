Η Χαρούλα Τσαλπαρά στη σκηνή του THEATRE OF THE NO

Η Χαρούλα Τσαλπαρά επιστρέφει στη σκηνή του THEATRE OF THE NO, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 21:30. Με την εκφραστική φωνή της και τη μοναδική μουσική προσέγγιση, δημιουργεί έναν κόσμο που συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεπερνά τις συμβατικές δομές.

Ο πρώτος προσωπικός της δίσκος - βιβλίο "Anadysi",είναι μια καινοτόμα δουλειά που συνδυάζει την ανατολική τροπικότητα με ηλεκτρονικά στοιχεία, προσφέροντας μια μουσική εμπειρία που ξεπερνά τις συμβατικές δομές. Περιλαμβάνει 6 spoken word ποιήματα και 7 τραγούδια, με κείμενα, στίχους και μουσική της ίδιας, που πραγματεύονται βαθιά θέματα όπως η εντροπία, η αναγέννηση και η αντίληψη του χρόνου.

Η μουσική της δημιουργεί ένα συναρπαστικό ηχητικό μωσαϊκό, που συνδυάζει παραδοσιακά μοτίβα, trip-hop, μπιτ, θόρυβο, και μπαρόκ στοιχεία. Η συνεχής μεταβολή των ηχητικών ενοτήτων ξεπερνά τη συνηθισμένη δομή "κουπλέ ρεφρέν", προσφέροντας μια πιο ελεύθερη και δυναμική μουσική εμπειρία.

«Ανάδυση… κι άλλες ιστορίες»

Η βραδιά χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο, το κοινό θα ταξιδέψει μέσα από τα κείμενα και τα τραγούδια της «Ανάδυσης», ανακαλύπτοντας τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο της Χαρούλας Τσαλπαρά. Στο δεύτερο μέρος, η μουσική μεταμορφώνεται σε γιορτή με αγαπημένα λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, που όλοι γνωρίζουμε, τραγουδάμε ή χορεύουμε. Μια μοναδική εμπειρία, όπου νέα και παλιά τραγούδια, καινοτόμοι ήχοι και οικείες μελωδίες συνυπάρχουν.

«Έλα να δεις ένα μυστήριο καινούργιο,

υλικά παλιά σε μια καινούργια γλώσσα

τσιμέντο υγρό η μουσική, κι οι φθόγγοι

που μιλώ, ανακατεμένα και τα δυο

με χαλίκια αιώνια.

Έλα να δεις την εντροπία να αναδύεται μέσα απ’ την ντροπή,

σαν πεταλούδα απ’ το κουκούλι και το δικό μου «σήμερα»,

να αναδύεται κι αυτό μέσ’ απ’ το χάος του νου

και να παλεύει να γίνει «αύριο» κι αυτο,

άγριο κι ελεύθερο κι όμορφο σαν παιδί.»

Διαβάζουν: Χαρούλα Τσαλπαρά, Γιάννης Ταυλάς



Συντελεστές

Χαρούλα Τσαλπαρά: Φωνή, Πλήκτρα

Αλεξάνδρα Ρίζου: φωνή, βιολί

Χρυσούλα Κεχαγιόγλου: Φωνητικά

Γιάννης Ταυλάς: Ηλ. Μπάσο, Effects

Γιώργος Γεωργόπουλος: Μπουζούκι, Τζουράς, Μπαγλαμάς, Loops

Ηλίας Φωτιάδης: Τύμπανα

Ηχοληψία: Γιώτης Παρασκευαΐδης

Videoloops: Axalotriohasi

Φωτογραφία – artwork: Eleni Albarosa

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Nίκος Φυτάς

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία & Ώρα:

Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 21:30



Τιμή εισιτηρίου: 10€ Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Σημείωση: Το Θέατρο διαθέτει και μπαρ σε προσιτές τιμές (μπύρα 4€, ποτό 6-8€)



THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram