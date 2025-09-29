Οι Encardia έρχονται στο Theatre of the NO

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα δίχως όνομα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 14:59 Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
29.09.25 , 14:58 Γιώργος Κρικοριάν: Οι πρώτες δηλώσεις για τη συνεργασία του με τον Θ. Πάτρα
29.09.25 , 14:30 Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μεταφοράς
29.09.25 , 14:19 Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα
29.09.25 , 14:15 Γεωργία Μπέζα: Αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στα backstage του GNTM 6
29.09.25 , 14:04 Α21 - Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
29.09.25 , 14:04 Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!
29.09.25 , 13:50 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με Ολυμπιονίκη
29.09.25 , 13:42 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού κυμαίνεται η τιμή του & πότε ξεκινά η διάθεση
29.09.25 , 13:35 Oι διαιτητές που θα "σφυρίξουν" στο Ολυμπιακός- Μπασκόνια
29.09.25 , 13:26 Συμβουλές για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων από ζώα
29.09.25 , 13:08 Πόθεν Έσχες: Ο Σαράκης ο πλουσιότερος βουλευτής - Δήλωσε 18 εκατ. ευρώ
29.09.25 , 12:54 «Βοήθεια!» - Η δοκιμασία με το κολύμπι δεν πήγε καλά για όλους στη Φάρμα
29.09.25 , 12:50 Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ
29.09.25 , 12:43 Κάρμεν και Λουπίτα: Tι απαντούν οι σιαμαίες στους followers τους για το σεξ
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα
«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»
Μαρία Ένεζλη: H εγκυμοσύνη στα 44 και το πρόβλημα υγείας μετά τη γέννα
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Οι Encardia στο Theatre of the NO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το THEATRE OF THE NO υποδέχεται  τους Encardia σε μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου.Η ποίηση και η μουσική ενώνονται για να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία, όπου οι στίχοι του Ρίτσου συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία του συγκροτήματος.  Για δυο παραστάσεις την Κυριακή 5 και 12 Οκτωβρίου στις 20.00.

Ξεκινά το Πικ Νικ Urban Festival 2025- Μία υπέροχη γιορτή δίπλα στη θάλασσα

Το THEATRE OF THE NO υποδέχεται τους Encardia

Το THEATRE OF THE NO υποδέχεται τους Encardia
Η Σταχτοπούτα στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (1956) αποτελεί σταθμό και αφετηρία μιας νέας εποχής στο έργο του Ρίτσου, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή  για την ελληνική ποίηση. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και σύνθεση του πολυβραβευμένου κιθαριστή Μιχάλη Κονταξάκη, οι Encardia  καταπιάνονται συνθετικά με το ποίημα, χαρίζοντας στο κοινό μια φρέσκια και πρωτότυπη ερμηνεία.

Το έργο αναπτύσσεται σε δεκαπέντε μουσικές ενότητες, που περιλαμβάνουν πρωτότυπα τραγούδια και ιντερμέδια. Η μελοποίηση των στίχων αντλεί άλλοτε από μελωδίες και ρυθμούς του Ιταλικού Νότου και το ρεπερτόριο των Encardia, άλλοτε από τις χαρακτηριστικές μελωδικές γραμμές της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Μπετόβεν, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό, ανανεωτικό, ποιητικό και ζωντανό έργο.

To έργο περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια 

To έργο περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια 

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα δίχως όνομα, μια μυστηριώδης φιγούρα με τα μαύρα, πλαισιωμένη από ένα φεγγάρι-καταλύτη, σύμβολο αιωνιότητας. Αμετάφραστες αισθήσεις, παύσεις, σιωπηλές κραυγές, εκκωφαντικές σιωπές, ενοχές και μετέωρη αξιοπρέπεια συνθέτουν  την ατμόσφαιρα του «υπάρχεις και δεν υπάρχεις».

Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου

Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου

Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μονεμβασιά το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός»  του Υπουργείου Πολιτισμού, και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην Αθήνα (Θέατρο Όλβιο, 2023), στο ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας (2023) και στον πολυχώρο Μύρτιλλο (Άνοιξη 2025). Τον Φεβρουάριο του 2025 κυκλοφόρησε και σε καλαίσθητη έκδοση βιβλίου-CD από τις εκδόσεις εν πλω.

Info

Μουσικοί επί σκηνής (Encardia):
Βαγγέλης Παπαγεωργίου: Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι
Μιχάλης Κονταξάκης: Κιθάρα, τραγούδι
Ναταλία Κωτσάνη: Τραγούδι, κρουστά
Δημήτρης Τσεκούρας / Γιώργος Ντάνης: Κοντραμπάσο (εκ περιτροπής)
Κώστας Κωνσταντάτος: Τραγούδι, μαντολίνο, κρουστά
Γυναίκα με τα μαύρα: Άννα Θεοδωρίδου


 
Συντελεστές

Μουσική: Μιχάλης Κονταξάκης
Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Πολιτάκης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Παντελής Δεντάκης

Ζωγραφιά αφίσας: Δάφνη Σταθάτου (Πλατεία Χρυσαφίτισσας, Μονεμβασιά)
Φωτογραφίες: Chris Kissadjekian
Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου
Social Media: Nίκος Φυτάς
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη
 
Ημερομηνία & Ώρα:
Κυριακή  5 & 12 Οκτωβρίου στις 20.00
Εισιτήρια: 15€
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
 
THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001
(απέναντι από το Δημαρχείο)

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ENCARDIA
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top