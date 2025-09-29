Οι Encardia έρχονται στο Theatre of the NO

Το THEATRE OF THE NO υποδέχεται τους Encardia σε μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου.Η ποίηση και η μουσική ενώνονται για να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία, όπου οι στίχοι του Ρίτσου συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία του συγκροτήματος. Για δυο παραστάσεις την Κυριακή 5 και 12 Οκτωβρίου στις 20.00.

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος (1956) αποτελεί σταθμό και αφετηρία μιας νέας εποχής στο έργο του Ρίτσου, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ποίηση. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και σύνθεση του πολυβραβευμένου κιθαριστή Μιχάλη Κονταξάκη, οι Encardia καταπιάνονται συνθετικά με το ποίημα, χαρίζοντας στο κοινό μια φρέσκια και πρωτότυπη ερμηνεία.

Το έργο αναπτύσσεται σε δεκαπέντε μουσικές ενότητες, που περιλαμβάνουν πρωτότυπα τραγούδια και ιντερμέδια. Η μελοποίηση των στίχων αντλεί άλλοτε από μελωδίες και ρυθμούς του Ιταλικού Νότου και το ρεπερτόριο των Encardia, άλλοτε από τις χαρακτηριστικές μελωδικές γραμμές της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Μπετόβεν, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό, ανανεωτικό, ποιητικό και ζωντανό έργο.

To έργο περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα δίχως όνομα, μια μυστηριώδης φιγούρα με τα μαύρα, πλαισιωμένη από ένα φεγγάρι-καταλύτη, σύμβολο αιωνιότητας. Αμετάφραστες αισθήσεις, παύσεις, σιωπηλές κραυγές, εκκωφαντικές σιωπές, ενοχές και μετέωρη αξιοπρέπεια συνθέτουν την ατμόσφαιρα του «υπάρχεις και δεν υπάρχεις».

Μία ξεχωριστή μουσικοθεατρική απόδοση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου

Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μονεμβασιά το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην Αθήνα (Θέατρο Όλβιο, 2023), στο ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας (2023) και στον πολυχώρο Μύρτιλλο (Άνοιξη 2025). Τον Φεβρουάριο του 2025 κυκλοφόρησε και σε καλαίσθητη έκδοση βιβλίου-CD από τις εκδόσεις εν πλω.

Info

Μουσικοί επί σκηνής (Encardia):

Βαγγέλης Παπαγεωργίου: Ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Μιχάλης Κονταξάκης: Κιθάρα, τραγούδι

Ναταλία Κωτσάνη: Τραγούδι, κρουστά

Δημήτρης Τσεκούρας / Γιώργος Ντάνης: Κοντραμπάσο (εκ περιτροπής)

Κώστας Κωνσταντάτος: Τραγούδι, μαντολίνο, κρουστά

Γυναίκα με τα μαύρα: Άννα Θεοδωρίδου





Συντελεστές

Μουσική: Μιχάλης Κονταξάκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Παντελής Δεντάκης

Ζωγραφιά αφίσας: Δάφνη Σταθάτου (Πλατεία Χρυσαφίτισσας, Μονεμβασιά)

Φωτογραφίες: Chris Kissadjekian

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Nίκος Φυτάς

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη



Ημερομηνία & Ώρα:

Κυριακή 5 & 12 Οκτωβρίου στις 20.00

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com



THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)