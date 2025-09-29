Η Σταχτοπούτα στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά

Η Παιδική Σκηνή της Γιώτας Τζουάνη , παρουσιάζει για 2η ΧΡΟΝΙΑ , μετά τις περσινές SOLD OUT παραστάσεις , στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά , από το ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μέχρι 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ στις 17.00 , το κλασσικό παραμύθι “ Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ “

Μια μεγάλη ονειρική παραγωγή για μικρούς και μεγάλους …

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ( ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ).

Η Σταχτοπούτα έρχεται στο θέατρο Αυλαία

Εκδόθηκε πρώτα το 1634 από τον Giam Battista Basile και το 1967 από τον Σαρλ Περώ . Έγινε όμως ευρύτερα γνωστό από την έκδοση των αδελφών Γκριμ το 1812 .

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώτας Τζουάνη, που θα κλέψει τις καρδιές σας.

Κατάλληλη για σχολεία και συλλόγους.

Η Σταχτοπούτα μας διδάσκει πως όλα μπορούν να αλλάξουν σε δευτερόλεπτα

Λίγα λόγια για το έργο

Κεντρικό πρόσωπο του παραμυθιού , η Σταχτοπούτα , κόρη ενός πλούσιου εμπόρου . Η μητριά της και οι ετεροθαλείς αδελφές της , την υποβιβάζουν σε ρόλο υπηρέτριας όταν πεθαίνει ο πατέρας της . Όμως η ζωή της , αλλάζει όταν προκειμένου να πάει στον χορό του πρίγκιπα , την επισκέπτεται η νεράιδα – νονά της και της δίνει , ένα φόρεμα κι ένα ζευγάρι γυάλινα γοβάκια και η μαγεία ξεκινάει…..

Σταχτοπούτα σημαίνει : Υπομονή και πίστη στο δικαίωμα της ευτυχίας …

Η βοήθεια στις δυσκολίες έρχεται με τρόπο μαγικό και τελικά οι κακοί θα τιμωρηθούν , ενώ οι καλοί θα πάρουν , αυτό που τους αξίζει …

Ένα έργο με πολλά μηνύματα , περιπέτεια , μουσική , χορό και πολύ μαγεία !

Ένα έργο που δεν πρέπει να χάσει κανένας !

Ένα έργο για όλη την οικογένεια….

Στο τέλος της παράστασης μοιράζονται ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ σε όλους τους μικρούς μας φίλους , από τον ΧΟΡΗΓΟ μας ΛΑΒΔΑ , τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για όλη την στήριξή του , σε όλες μας τις παιδικές παραστάσεις…..

Η Σταχτοπούτα είναι σύμβολο υπομονής και θάρρους



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ είναι το σύμβολο του ΗΘΟΥΣ , της ΠΙΣΤΗΣ , της ΥΠΟΜΟΝΗΣ , του ΘΑΡΡΟΥΣ της ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ αλλά και μιας γενικευμένης αίσθησης της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και του ΔΙΚΑΙΟΥ….

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο, Διασκευή, Σκηνοθεσία: ΓΙΩΤΑ ΤΖΟΥΑΝΗ

Βοηθός Σκηνοθέτη: ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ

Σκηνικά: ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ

Χορογραφίες: G.T

Ήχος-Φώτα : ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γραφικά : BEEZY STUDIO ATHENS - ANASTASIOS EVANGELAKOS

Video-Trailer : MARIOS CHALDAIOS

Φωτογραφίες: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κουστούμια : KRISTINA SPAHILLARI

Ενορχήστρωση : ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ :

ΒΑΝΑ ΓΚΕΚΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ

ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ

ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΘΗ

ΖΗΝΑ ΠΑΓΔΑΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ



Σε ρόλο έκπληξη : ΓΩΓΩ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ



Επικοινωνία : ΝΤΑΙΖΗ ΛΕΜΠΕΣΗ

Παραγωγή: ΝΕΑ ΑΥΛΑΙΑ