Η Σταχτοπούτα στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά

Η Παιδική Σκηνή της Γιώτας Τζουάνη , παρουσιάζει για 2η ΧΡΟΝΙΑ , μετά τις περσινές SOLD OUT παραστάσεις , στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά , από το ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ μέχρι 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ στις 17.00 , το κλασσικό παραμύθι “ Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ “
Μια μεγάλη ονειρική παραγωγή για μικρούς και μεγάλους …
ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ( ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ).
Εκδόθηκε πρώτα το 1634 από τον Giam Battista Basile και το 1967 από τον Σαρλ Περώ . Έγινε όμως ευρύτερα γνωστό από την έκδοση των αδελφών Γκριμ το 1812 .
Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώτας Τζουάνη, που θα κλέψει τις καρδιές σας.
Κατάλληλη για σχολεία και συλλόγους.
Λίγα λόγια για το έργο
Κεντρικό πρόσωπο του παραμυθιού , η Σταχτοπούτα , κόρη ενός πλούσιου εμπόρου . Η μητριά της και οι ετεροθαλείς αδελφές της , την υποβιβάζουν σε ρόλο υπηρέτριας όταν πεθαίνει ο πατέρας της . Όμως η ζωή της , αλλάζει όταν προκειμένου να πάει στον χορό του πρίγκιπα , την επισκέπτεται η νεράιδα – νονά της και της δίνει , ένα φόρεμα κι ένα ζευγάρι γυάλινα γοβάκια και η μαγεία ξεκινάει…..
Σταχτοπούτα σημαίνει : Υπομονή και πίστη στο δικαίωμα της ευτυχίας …
Η βοήθεια στις δυσκολίες έρχεται με τρόπο μαγικό και τελικά οι κακοί θα τιμωρηθούν , ενώ οι καλοί θα πάρουν , αυτό που τους αξίζει …
Ένα έργο με πολλά μηνύματα , περιπέτεια , μουσική , χορό και πολύ μαγεία !
Ένα έργο που δεν πρέπει να χάσει κανένας !
Ένα έργο για όλη την οικογένεια….
Στο τέλος της παράστασης μοιράζονται ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ σε όλους τους μικρούς μας φίλους , από τον ΧΟΡΗΓΟ μας ΛΑΒΔΑ , τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για όλη την στήριξή του , σε όλες μας τις παιδικές παραστάσεις…..
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ είναι το σύμβολο του ΗΘΟΥΣ , της ΠΙΣΤΗΣ , της ΥΠΟΜΟΝΗΣ , του ΘΑΡΡΟΥΣ της ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ αλλά και μιας γενικευμένης αίσθησης της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και του ΔΙΚΑΙΟΥ….
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο, Διασκευή, Σκηνοθεσία: ΓΙΩΤΑ ΤΖΟΥΑΝΗ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ
Σκηνικά: ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ
Χορογραφίες: G.T
Ήχος-Φώτα : ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γραφικά : BEEZY STUDIO ATHENS - ANASTASIOS EVANGELAKOS
Video-Trailer : MARIOS CHALDAIOS
Φωτογραφίες: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
Κουστούμια : KRISTINA SPAHILLARI
Ενορχήστρωση : ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ :
ΒΑΝΑ ΓΚΕΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ
ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΘΗ
ΖΗΝΑ ΠΑΓΔΑΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
Σε ρόλο έκπληξη : ΓΩΓΩ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
Επικοινωνία : ΝΤΑΙΖΗ ΛΕΜΠΕΣΗ
Παραγωγή: ΝΕΑ ΑΥΛΑΙΑΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.