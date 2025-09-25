«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι» στους κινηματογράφους

Τι συμβαίνει όταν το «κουκλόσπιτο» πέφτει στα χέρια εκκεντρικής κυρίας

Αν είστε λάτρεις της παιδικής σειράς ζωντανής δράσης κινούμενων σχεδίων «Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι» και στήνεστε κάθε Κυριακή στις 10:00  μπροστά στην τηλεόραση βάζοντας Star για να τη δείτε, τα νέα που σας έχουμε είναι ευχάριστα.

Τώρα κυκλοφόρησε και στους κινηματογράφους σε σενάριο και σκηνοθεσία Ράιαν Κρέγκο.

Πολλοί fans, όπως είπαν μιλώντας στην εκπομπή του Star «Breakfast@Star» ,βρέθηκαν σήμερα από νωρίς στο σινεμά για να ζήσουν τη μαγεία και να «συνοδεύσουν» την  Γκάμπι στο οδοιπορικό που θα κάνει με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο.

Από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει η γιαγιά της την οποία υποδύεται η Γκλόρια Εστέφαν.

Τα πάντα διαταράσσονται όταν το αγαπημένο κουκλόσπιτο της Γκάμπι καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες .

Θα καταφέρει τελικά η Γκάμπι να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά; 

«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι» στους κινηματογράφους

Πληροφορίες για την ταινία 

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία / Gabby’s Dollhouse: The Movie
(μεταγλωττισμένο)

•    Σκηνοθεσία: Ράιαν Κρέγκο
•    Σενάριο: Ράιαν Κρέγκο, Μελάνι Γουίλσον ΛαΜπράσιο, Ανταμ Γουίλσον
•    Φωτογραφία: Σκοτ Κάλεν
•    Μοντάζ: Μάρκους Τέιλορ
•    Μουσική: Στέφανι Εκονόμου
•    Πρωταγωνιστούν: Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ, Τόμας Λένον, Τζέισον Μαντζούκας, Ιγκο Νουόντιμ, Κάιλ Μούνι, Mελίσα Βιγιασενόρ, Φόρτσιουν Φέιμστερ, Γκλόρια Εστέφαν, Κρίστεν Γουίγκ
•    Διάρκεια: 98 λεπτά
•    Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.
•    Έτος Παραγωγής: 2025

Δείτε το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι κάθε Κυριακή στις 10:00 στο Star

