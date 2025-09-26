Ξεκινά το Πικ Νικ Urban Festival 2025- Μία υπέροχη γιορτή δίπλα στη θάλασσα

Ξεκινά το Πικ Νικ Urban Festival 2025- Μία υπέροχη γιορτή δίπλα στη θάλασσα
Πικ Νικ Urban Festival 2025 – Closing Night
Το Πικ Νικ Urban Festival 2025 – Closing Night ξεκινάει την  Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου | Κήποι του Αλεξάνδρου (Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης).

Η Μιράντα Βερούλη επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στην Astrud Gilberto

Από τη μεγάλη επιστροφή στη Ρωμαϊκή Αγορά την τελευταία μέρα του Αυγούστου, στα Κάστρα που άνοιξαν τη θέα της πόλης και στον Αστικό Αμπελώνα που έγινε σκηνή μουσικής, σινεμά και συλλογικής εμπειρίας – το Πικ Νικ Urban Festival έστησε φέτος ένα αστικό road trip σε ανοιχτούς χώρους και γειτονιές. Οι πλατείες γέμισαν ασφυκτικά, οι χώροι μεταμορφώθηκαν, ο κόσμος ανακάλυψε ξανά σημεία της Θεσσαλονίκης και τα έκανε δικά του μέσα από τη μουσική και τις ταινίες.

Ένα ταξίδι που φτάνει τώρα στην κορύφωσή του, με μια μεγάλη γιορτή δίπλα στη θάλασσα. Αν δεν το έζησες μέχρι τώρα, αυτή είναι η στιγμή να το ζήσεις στα καλύτερά του.

Η Ελευθερία Μπαργιώτα 

Η Ελευθερία Μπαργιώτα 

Στη Σκηνή

Στη σκηνή ανεβαίνει η Ελευθερία Μπαργιώτα, τραγουδίστρια και δημιουργός από τη Θεσσαλονίκη. Με καταβολές στην κλασική μουσική και την τζαζ, εξελίσσει τον ήχο της σε ατμοσφαιρικό ελληνικό indie pop με προσωπικό χαρακτήρα. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και στο Πικ Νικ Urban Festival παρουσιάζει μέρος από το πρώτο της άλμπουμ, ενώ το 2025 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της EP Τρεις Εποχές.

Ο Κος Κ. είναι τραγουδοποιός 

Ο Κος Κ. είναι τραγουδοποιός 

Ακολουθεί ο Κος Κ, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός με μια πορεία που μετρά πάνω από δέκα χρόνια και πέντε ολοκληρωμένα άλμπουμ. Με ήχο που κινείται ανάμεσα στο indie rock, το folk και τη D.I.Y. αισθητική, ο Κος Κ έχει χαράξει το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στην ελληνόφωνη σκηνή. Από το «Μπαμ» και το «Κορίτσι του μήνα» μέχρι τον φετινό του δίσκο «Το Μέλλον», τα τραγούδια του είναι γεμάτα σφυγμό, ένταση και τρυφερότητα, συνδέοντας το σήμερα με την πλούσια παράδοση του ελληνικού ροκ.

Grease Story 

Grease Story 

Η συνέχεια ανήκει στους Hermaphrodite's Child, που φέρνουν στη σκηνή μια έκρηξη ενέργειας και ρυθμού. Μέσα από ελληνικές και ξένες επιτυχίες των δεκαετιών του ’50 και του ’60 – από Beatles και Rolling Stones μέχρι Chuck Berry, Kinks και surf rock instrumentals – δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γιορτής, νοσταλγίας και αυθεντικού γκαράζ ήχου. Το live τους ανεβάζει την ένταση και προετοιμάζει το κοινό για το πιο κινηματογραφικό φινάλε.

Στο Σινεμά

Η κινηματογραφική βραδιά ανοίγει με το «Χρυσά Βαστά» του Φοίβου Κοντογιάννη, μέσα από τη συνεργασία του Πικ Νικ Urban Festival με το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας. Στην ελληνική επαρχία του ’60, ένα παιδί Ρομά παλεύει με τον αποκλεισμό, κυνηγώντας το όνειρο να γίνει μουσικός. Εμπνευσμένο από τη ζωή και την πορεία του θρυλικού κλαρινίστα Γιώργου Μάγκα, το φιλμ μετατρέπεται σε μια συγκινητική ιστορία δύναμης και ελπίδας.

Το φεστιβάλ κλείνει με το θρυλικό Grease, το μιούζικαλ που έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο και έδωσε σε ολόκληρες γενιές τον παλμό της νιότης, της αγάπης και του χορού. Ο John Travolta και η Olivia Newton-John, μέσα από τα τραγούδια και τις αλησμόνητες χορογραφίες, μετατρέπουν την οθόνη σε σκηνή μιας διαρκούς γιορτής. Στους Κήπους του Αλεξάνδρου, δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τα αστέρια, το Grease αποκτά νέα πνοή, κλείνοντας το φετινό Πικ Νικ με τον πιο εκρηκτικό, χαρούμενο και κινηματογραφικό τρόπο.

Παράλληλες Δράσεις

Η ActionAid συμμετέχει στο Πικ Νικ Urban Festival στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Feed your Future με δράσεις γύρω από τη βιωσιμότητα. Το Feed your Future υλοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Μιλάνο, Αλμέρε, Βαρκελώνη, Μπρασόβ, Λισαβόνα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόγραμμα Closing | Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

• 18:00 – Ελευθερία Μπαργιώτα • 18:45 – Κος Κ • 20:00 – Hermaphrodite’s Child • 21:00 – Χρυσά Βαστά (μικρού μήκους) • 21:15 – Grease (1978)

Το Closing Night του Πικ Νικ Urban Festival 2025 δεν είναι απλώς το τέλος· είναι η στιγμή που η πόλη κρατάει ανοιχτό τον ρυθμό. Μια μεγάλη γιορτή που λειτουργεί σαν γέφυρα – από το καλοκαίρι στα Δημήτρια, από τη μία γιορτή της Θεσσαλονίκης στην επόμενη. Αν δεν το έζησες, αυτή είναι η στιγμή.


Για περισσότερες πληροφορίες: 🌐 www.urbanpicnic.gr 📱 Facebook: Πικ Νικ Urban Festival 📷 Instagram: www.instagram.com/picnicurban/ ▶️ YouTube: www.youtube.com/user/PicNicUrbanFestival

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΙΚ ΝΙΚ URBAN FESTIVAL 2025
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
