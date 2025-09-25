Η Μιράντα Βερούλη επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στην Astrud Gilberto

Η Μιράντα Βερούλη, μας παρασύρει σε ένα μοναδικό ταξίδι

Η Βερούλη επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στη Astrud Gilberto
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μιράντα Βερούλη, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια της βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα, επιστρέφει στη σκηνή του Theatre of the NO, με ένα μοναδικό αφιέρωμα στην Astrud Gilberto, τη θρυλική φωνή που τη δεκαετία του ’60 σύστησε την Bossa Nova σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 22:00.

Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα

H Mιράντα Βερούλη επιστρέφει με ένα αφιέρωμα  στην Astrud Gilberto

H Mιράντα Βερούλη επιστρέφει με ένα αφιέρωμα  στην Astrud Gilberto

Με την αέρινη, χαρακτηριστική φωνή της και την ξεχωριστή προφορά της στα αγγλικά, η Astrud Gilberto έγινε σύμβολο ενός μουσικού είδους που γέννησε η Bahia και ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της γης. Από τις πρώτες ηχογραφήσεις στο πλευρό του João Gilberto, ως τις μεγαλύτερες παγκόσμιες σκηνές, η πορεία της συνεχίζει να εμπνέει και να μαγεύει μουσικούς και κοινό.

Η Μιράντα Βερούλη επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στην Astrud Gilberto

Η Μιράντα Βερούλη, παρέα με τους εξαιρετικούς jazzmen του κουιντέτου της, προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο κλασικές μελωδίες όπως τα «Garota de Ipanema», «Corcovado», «Desafinado» και «Água de beber».

Η Μιράντα Βερούλη, μας παρασύρει σε ένα μαγευτικό ταξίδι 

Η Μιράντα Βερούλη, μας παρασύρει σε ένα μαγευτικό ταξίδι 

Η παράσταση αποτελεί μια γιορτή της διαχρονικής κληρονομιάς της Bossa Nova, με τραγούδια-διαμάντια όπως το «Manhã de carnaval», το «Insensatez» και το «Canto de Ossanha» κομμάτια που συνεχίζουν να συγκινούν και να μαγεύουν ακροατές κάθε γενιάς.

Η Μιράντα Βερούλη, που έχει τιμηθεί με το «Μετάλλιο Ιππότη του Rio Branco» από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μεταφέρει με αυθεντικότητα και πάθος το πνεύμα της βραζιλιάνικης μουσικής, καλώντας μας σε μια πτήση «Non-stop to Brasil».

Η Μιράντα Βερούλη επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στην Astrud Gilberto


Ιnfo: Μιράντα Βερούλη: φωνή Τζώρτζης Τσιρόπουλος: τενόρο σαξόφωνο Σπύρος Μάνεσης: πιάνο Γιώργος Ρούλος: κοντραμπάσο Αναστάσης Γούλιαρης: τύμπανα

Hμ/νια: Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 22:00

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Νίκος Φυτάς

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

ΜΙΡΑΝΤΑ ΒΕΡΟΥΛΗ
 |
ASTRUD GILBERTO
