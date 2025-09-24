Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα

Το THESSALONIKI WINE SELFIE έρχεται δυναμικά και φέτος με δύο φανταστικά απογεύματα, στην Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δοκιμάσουμε μερικά από τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, και αποκλειστικότητες που εκτίθενται για πρώτη φορά

Κυριακή 28 & Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τις 06:00 το απόγευμα μέχρι τις 10:00 το βράδυ θα είναι στη διάθεση μας η τεράστια δυναμική των πιο σημαντικών ελληνικών και διεθνών ποικιλιών, καθώς και όλες οι καινούργιες τάσεις και εκφράσεις του σύγχρονου κρασιού παγκοσμίως.

Φέτος για πρώτη φορά το THESSALONIKI WINE SELFIE 2025, θα συμπεριλαμβάνει μια ξεχωριστή ενότητα με θέμα τη Ρετσίνα που θα είναι το τιμώμενο στυλ κρασιού. Δεκάδες Ρετσίνες θα εκτίθενται ξεχωριστά μαζί με μια πληθώρα πληροφοριών για την ιστορία του παλαιότερου στυλ κρασιού στον κόσμο εν ζωή, που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναγνωρίζεται η αξία του σε διεθνές επίπεδο.

Το THESSALONIKI WINE SELFIE είναι μια παραγωγή του Wine Style, προσαρμοσμένη στις ανάγκες προώθησης της αστικής οινικής κουλτούρας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παρουσίασης, σε σχέση με τις άλλες εκθέσεις κρασιού

Με λίγα λόγια το THESSALONIKI WINE SELFIE είναι:

- 250 ετικέτες κρασιών από καταξιωμένα οινοποιεία, boutique wineries και δίκτυα διανομής με εισαγόμενα και ελληνικά κρασιά

- Το κάθε κρασί αυτοπαρουσιάζεται κάτω από ένα table stand με όλες τις πληροφορίες της παραγωγής του

- Τα κρασιά είναι ταξινομημένα ανά ποικιλία, χρώμα και στυλ

- Η έμπειρη ομάδα του Wine Style ελέγχει την κατάσταση των κρασιών, εξασφαλίζει τις σωστές θερμοκρασίες, και μας ενημερώνει

- Το μόνο που έχει να κάνει ο επισκέπτης είναι να παραλάβει το ειδικό ποτήρι της γευσιγνωσίας, και να δοκιμάσει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί

回 Αγορά εισιτηρίου: Προαγορά από το www.more.com: 10€ / Φοιτητικό 7€ ( https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/thessaloniki-wine-selfie-2025/ )

Αγορά στο ταμείο εισόδου: 12€ / Φοιτητικό 10€ (η αγορά του εισιτηρίου συμπεριλαμβάνει το ποτήρι γευσιγνωσίας)

Οι επαγγελματίες εισέρχονται δωρεάν και τις δύο ημέρες με την επίδειξη πρόσκλησης ή επαγγελματικής κάρτας που σχετίζεται με το εμπόριο οίνου, την εστίαση και τη φιλοξενία.

回 Ωράριο λειτουργίας: 18:00 – 22:00μμ