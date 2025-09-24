Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα

Mπορείτε να δοκιμάσετε κάποια υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 13:57 Χειροπέδες σε οδηγό που έτρεχε με 250 χλμ./ώρα
24.09.25 , 13:51 Γούντι Άλεν: Η σπάνα αναφορά στον γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι
24.09.25 , 13:40 Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
24.09.25 , 13:36 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
24.09.25 , 13:35 Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!
24.09.25 , 13:31 «Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
24.09.25 , 13:03 Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!
24.09.25 , 12:51 Παλαιστίνιος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας
24.09.25 , 12:49 Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα
24.09.25 , 12:40 Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
24.09.25 , 12:26 Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας
24.09.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24.09.25 , 12:23 Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
24.09.25 , 12:14 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 11:50 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
«Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το THESSALONIKI WINE SELFIE έρχεται δυναμικά και φέτος με δύο φανταστικά απογεύματα, στην Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δοκιμάσουμε μερικά από τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, και αποκλειστικότητες που εκτίθενται για πρώτη φορά

Κορυφαίοι Έλληνες δρομείς στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Κυριακή 28 & Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τις 06:00 το απόγευμα μέχρι τις 10:00 το βράδυ θα είναι στη διάθεση μας η τεράστια δυναμική των πιο σημαντικών ελληνικών και διεθνών ποικιλιών, καθώς και όλες οι καινούργιες τάσεις και εκφράσεις του σύγχρονου κρασιού παγκοσμίως.

Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα

Φέτος για πρώτη φορά το THESSALONIKI WINE SELFIE 2025, θα συμπεριλαμβάνει μια ξεχωριστή ενότητα με θέμα τη Ρετσίνα που θα είναι το τιμώμενο στυλ κρασιού. Δεκάδες Ρετσίνες θα εκτίθενται ξεχωριστά μαζί με μια πληθώρα πληροφοριών για την ιστορία του παλαιότερου στυλ κρασιού στον κόσμο εν ζωή, που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναγνωρίζεται η αξία του σε διεθνές επίπεδο.

Το THESSALONIKI WINE SELFIE είναι μια παραγωγή του Wine Style, προσαρμοσμένη στις ανάγκες προώθησης της αστικής οινικής κουλτούρας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο παρουσίασης, σε σχέση με τις άλλες εκθέσεις κρασιού

Με λίγα λόγια το THESSALONIKI WINE SELFIE είναι:

- 250 ετικέτες κρασιών από καταξιωμένα οινοποιεία, boutique wineries και δίκτυα διανομής με εισαγόμενα και ελληνικά κρασιά

- Το κάθε κρασί αυτοπαρουσιάζεται κάτω από ένα table stand με όλες τις πληροφορίες της παραγωγής του

- Τα κρασιά είναι ταξινομημένα ανά ποικιλία, χρώμα και στυλ

- Η έμπειρη ομάδα του Wine Style ελέγχει την κατάσταση των κρασιών, εξασφαλίζει τις σωστές θερμοκρασίες, και μας ενημερώνει

- Το μόνο που έχει να κάνει ο επισκέπτης είναι να παραλάβει το ειδικό ποτήρι της γευσιγνωσίας, και να δοκιμάσει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί

回 Αγορά εισιτηρίου: Προαγορά από το www.more.com: 10€ / Φοιτητικό 7€ ( https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/thessaloniki-wine-selfie-2025/ )

Αγορά στο ταμείο εισόδου: 12€ / Φοιτητικό 10€ (η αγορά του εισιτηρίου συμπεριλαμβάνει το ποτήρι γευσιγνωσίας)

Οι επαγγελματίες εισέρχονται δωρεάν και τις δύο ημέρες με την επίδειξη πρόσκλησης ή επαγγελματικής κάρτας που σχετίζεται με το εμπόριο οίνου, την εστίαση και τη φιλοξενία.

回 Ωράριο λειτουργίας: 18:00 – 22:00μμ

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
THESSALONIKI WINE SELFIE
 |
ΚΡΑΣΙ
 |
ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top