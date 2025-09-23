Κορυφαίοι Έλληνες δρομείς στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

Ξεχωριστή θέση στο αγωνιστικό πρόγραμμα των κορυφαίων δρομέων αντοχής της χώρας έχει πάντοτε ο άρτια οργανωμένος «Νυχτερινός», ο οποίος αφενός τους προσφέρει τη δυνατότητα επίτευξης ρεκόρ και αφετέρου αποτελεί την ιδανική προετοιμασία συμμετοχής τους στους μεγάλους Μαραθωνίους που θα ακολουθήσουν. Καταξιωμένοι πρωταθλητές, καθώς και ανερχόμενα νέα ταλέντα, θα προσδώσουν τη λάμψη τους στο 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης - ZeniΘ το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, αφήνοντας υποσχέσεις για νέα σπουδαία ρεκόρ!

Το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτυ της χώρας, που από το 2012 μέχρι σήμερα έχει προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες ζωής σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών και κάθε επιπέδου φυσικής κατάστασης, σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, καθώς και σε δρομείς με αναπηρίες, μας έχει χαρίσει παράλληλα κορυφαίες επιδόσεις σε όλους τους δρόμους του αγωνιστικού προγράμματος.



Στον Ημιμαραθώνιο σπουδαίες επιδόσεις έχουν επιτύχει: ο Μιχάλης Παρμάκης (1:07:55), ο Simukeka Jean Baptiste από τη Ρουάντα (1:06:15), ο Κενυάτης Sammy Kipngetich (1:06:09), ο Θεόδωρος Αναγνώστου (1:08:43), ο Αντώνης Παπαδημητρίου (1:09:50), ο Κώστας Σταμούλης (1:06:13) και ο Μαροκινός Μοχάμεντ Σααμπούντ (1:06:06).

Στις γυναίκες σπουδαίες επιδόσεις μας χάρισαν: η Σόνια Τσεκίνι (1:16:08), η αθλήτρια από την Κένυα Jerop Vivian Kemboi (1:18:00), η Στέφανι Λεοντιάδου (1:20:43), η Κύπρια Θάλεια Χαραλάμπους (1:16:23) και πέρυσι η Αναστασία Μαρινάκου (1:17:07).

Σημαντικές παρουσίες επίσης ήταν αυτές της Βασιλικής Καραγεωργάκη, Μάγδας Γαζέα, Σοφίας Ρήγα, Ισμήνης Παναγιωτοπούλου, καθώς και Γιάννη Παπαδόπουλου, Δήμου Μαγγίνα και Γιώργου Παπαιωάννου.

Οι δρόμοι των 5 και 10 χιλιομέτρων μας χάρισαν επίσης μεγάλες επιδόσεις από πολύ σημαντικούς Έλληνες και ξένους πρωταθλητές όπως οι: Σταματία Νούλα, Ντενίσα Μπάλα, Δήμητρα Ιορδανίδου, Μαργαρίτα Ντίνα, Φωτεινή Δαγκλή-Παγκότο, η Ιταλίδα Γκλόρια Μαρκόνι, Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, Κατερίνα Δελή, Ηλιάνα Χατζηπαναγιώτη, Κατερίνα Κουτλή, Μελίσα- Έλενα Αναστασάκις, Βασιλική Καλλιμογιάννη, Μάριος Αναγνώστου, Νέστορας Κολιός, Ιάσων Ιωαννίδης, Κώστας Γκελαούζος, Χρήστος Παπούλιας, Γιώργος Σταμούλης, Ορφέας Ιωάννου, Κώστας Νακόπουλος και Μάριος Αποστολίδης.

Στην αφετηρία του 13ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης-ZeniΘ μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί και θα λάβουν θέση πολλοί πρωταθλητές-τριες, για να κυνηγήσουν με αξιώσεις νέα ρεκόρ διαδρομών! Παρόντες στον «Νυχτερινό» έχουν δηλώσει, η κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος του 2025 Ματίνα Νούλα που θα αγωνιστεί στον Ημιμαραθώνιο δρόμο, αγώνισμα στο οποίο πρώτευσε πέρσι, καθώς και η Ντενίζ Δημάκη, φετινή νικήτρια του Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ενώ παράλληλα μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν ο Νάσος Μπαρμπαγιάννης ο Γιώργος Παπαιωάννου, Αλέξανδρος Τζουμάκας, ο Μανώλης Πούρικας, ο Κωνσταντίνος Ραγιάς και ο Κωνσταντίνος Θεοδώρου, η Σόνια Τσεκίνι, o Χρήστος Παρασκευάς, η Χαρά Θώδη, η Στέλλα Κουντούρη, ο Μανώλης Σολωμός και η Μαριάνθη Παπαθανασίου.

Στον Δρόμο Υγείας 10.000μ. δεσπόζει το όνομα του περσινού νικητή του Μαραθωνίου της Αθήνας Παναγιώτη Καραΐσκου, ο οποίος θα τρέξει για πρώτη φορά στον «Νυχτερινό», ενώ πολύ δυνατές επιδόσεις υπόσχεται και η Βασιλική Καλλιμογιάννη, που θα αγωνιστεί στον Δρόμο 10.000μ. Επίσης, στην αφετηρία των 5.000μ. θα βρεθεί και η Μαρία Σιούτκα, φετινή πανελληνιονίκης στα 1.500μ. στην κατηγορία Κ23, ο Στέφανος Τζιερτζίδης, και πολλοί άλλοι νέοι δρομείς με εξαιρετικές επιδόσεις.

Παράλληλα, σε όλους τους δρόμους του αγωνιστικού προγράμματος θα συμμετέχουν δρομείς ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, καθώς και δρομείς με αναπηρίες.

Μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής!

Έπειτα από τη διήμερη παράταση που δόθηκε για τις ατομικές εγγραφές, οι αιτήσεις συμμετοχής μεμονωμένων δρομέων θα γίνονται δεκτές μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου.



Επιπλέον, το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτυ της χώρας συμμετέχει στον εορτασμό για τα 20 χρόνια του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» - bwin, προσφέροντας πακέτο διπλής εγγραφής στα δύο κορυφαία event! Η προσφορά της προνομιακής διπλής συμμετοχής ισχύει έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, για ατομικές εγγραφές.



Το αγωνιστικό πρόγραμμα του «Νυχτερινού» περιλαμβάνει τον Ημιμαραθώνιο δρόμο (ώρα έναρξης 18:30), τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. (ώρα έναρξης 17:00) και τον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. (ώρα έναρξης 21:30), που θα έχουν ως αφετηρία το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής», καθώς επίσης τον Δρόμο Ενός Μιλίου - Family Mile (ώρα έναρξης 18:25) με αφετηρία από το Δημαρχείο Παύλου Μελά.

Κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων θα είναι το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής».



Οι νέες αγωνιστικές διαδρομές, αφενός βελτιώνονται ποιοτικά προς όφελος των συμμετεχόντων δρομέων, υποσχόμενες αγωνιστική απόλαυση και ρεκόρ, και αφετέρου απελευθερώνονται βασικοί οδικοί άξονες, ώστε η μετάβαση από και προς το χώρο της Αφετηρίας και τον χώρο στάθμευσης (Parking) που βρίσκεται πλησίον του Σταδίου, να καταστεί εύκολα προσβάσιμη. Η διοργάνωση προβαίνοντας στις ανωτέρω ενέργειες μερίμνησε ώστε τόσο οι μεμονωμένοι δρομείς αλλά κυρίως οι ομάδες με ευκολία πλέον να μεταβαίνουν και να συγκεντρώνονται στην Αφετηρία των Δρόμων και παράλληλα με την αγωνιστική τους συμμετοχή να απολαμβάνουν μέχρι τέλους το πρόγραμμα των ψυχαγωγικών μουσικών εκδηλώσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις νέες αγωνιστικές διαδρομές, καθώς και για ό,τι αφορά τη μεταφορά, διαμονή και υποστήριξη της αγωνιστικής συμμετοχής παρέχονται από την Προκήρυξη της διοργάνωσης και από τον επίσημο δικτυακό τόπο http://www.thesshalfmarathon.org/.

Οι εγγραφές μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

α. Με online δήλωση συμμετοχής στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης, www.thesshalfmarathon.org και www.thesshalfmarathon.gr. β. Με αποστολή της έντυπης φόρμας εγγραφής με e-mail στο info@thesshalfmarathon.org

γ. Αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία της διοργάνωσης, Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.

δ. Για εγγραφή μέσω Ιδρύματος-Φορέα του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης: Ο δρομέας υποβάλλει απευθείας τη δήλωσή του στο Ίδρυμα-Φορέα που επιλέγει, εντασσόμενος στην ομάδα του (Running Team).

ε. Για τα Σωματεία Στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης είναι εν ισχύι η προσφορά Κοινωνικής Ευθύνης κατόπιν επικοινωνίας τους με τη διοργάνωση.

Ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS και οι διαδρομές των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος φέρουν την επίσημη πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού, World Athletics. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά, με τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα τελείται με την υποστήριξη πλήθους Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών Φορέων, όπως αυτοί φαίνονται στον επίσημο δικτυακό τόπο www.thesshalfmarathon.org.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου. Τρέχουμε… Δεν κοιμόμαστε!