Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης

Στο μικροσκόπιο η "αγία ελληνική οικογένεια".

Εξοδος
Οι στρακαστρούκες έρχονται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια
Με τα εισιτήρια του πρώτου μήνα να είναι ήδη εξαντλημένα, οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη είναι έτοιμες να ξανα-κάνουν μπαμ για τρίτη χρονιά. Η παράσταση που αγαπήθηκε και έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα επιστρέφει στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς Live στην Κόνιτσα

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την "αγία ελληνική οικογένεια".

Oι Στρακαστρούκες επιστρέφουν για τρίτη χρονιά 

Oι Στρακαστρούκες επιστρέφουν για τρίτη χρονιά 

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Ο Δημήτρης Σαμόλης έχει γράψει και το κείμενο της παράστασης 

Ο Δημήτρης Σαμόλης έχει γράψει και το κείμενο της παράστασης 

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές της παράστασης

Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης
Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής
Σκηνικά - Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας
Φωτιστικός σχεδιασμός - Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης
Μουσική: ECATI
Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη - Αρσενία Φιλίδου
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Graphic design: Μιχάλης Δέμελης
Βίντεο: Θωμάς Παλυβός
Social media: Pop Communications
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Παραγωγή: ARS AETERNA
Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ώρα 21:00
Από 10 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 70 λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]
 

