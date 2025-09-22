Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης

Με τα εισιτήρια του πρώτου μήνα να είναι ήδη εξαντλημένα, οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη είναι έτοιμες να ξανα-κάνουν μπαμ για τρίτη χρονιά. Η παράσταση που αγαπήθηκε και έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα επιστρέφει στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την "αγία ελληνική οικογένεια".

Oι Στρακαστρούκες επιστρέφουν για τρίτη χρονιά

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Ο Δημήτρης Σαμόλης έχει γράψει και το κείμενο της παράστασης

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές της παράστασης

Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά - Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός - Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη - Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Μιχάλης Δέμελης

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ώρα 21:00

Από 10 Οκτωβρίου

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]

