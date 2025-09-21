Ο Φοίβος Δεληβοριάς Live στην Κόνιτσα

Στις 27 Σεπτεμβρίου

21.09.25 , 14:23 Ο Φοίβος Δεληβοριάς Live στην Κόνιτσα
Φοίβος Δεληβοριάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Φοίβος Δεληβοριάς ύστερα από μία μεγάλη περιοδεία το χειμώνα,  ξεδιπλώνει και πάλι μπροστά του τον χάρτη της Ελλάδας, μαρκάρει πόλεις και ξεκινάει το ταξίδι της καλοκαιρινής του παράστασης, με τίτλο «Χάρτης», που φιλοδοξεί να την παρουσιάσει από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη!
 
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται στην Κεντρική Πλατεία Κόνιτσας.
 
Ο ίδιος λέει: «Και αυτό το καλοκαίρι, έχω όρεξη για ταξίδια στην Ελλάδα. Και για μουσική δίπλα στους άλλους.Αποφάσισα, λοιπόν, να μην παίξω καθόλου σε αθηναϊκή μουσική σκηνή, αλλά να ανακαλύψω σκηνές σε όλα τα σημεία όπου ανάβει ο ελληνικός χάρτης. «Χάρτης» λοιπόν θα λέγεται το μουσικό μου σχέδιο.
 
Και θέλω σ’αυτό κοντά μου τους δύο μουσικούς που αποτελούν εδώ και 14 χρόνια τους βασικούς συνοδοιπόρους μου στην επικράτεια της μουσικής ανησυχίας: Τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Σωτήρη Ντούβα.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς Live στην Κόνιτσα
 Πιάνο-πλήκτρα, τύμπανα κι εγώ στην κιθάρα. Να χωράμε σε ένα αμάξι, να τους φέρνω νέα τραγούδια κάθε βδομάδα και να τα δοκιμάζουμε σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Να παίζουμε τα παλιά, πιστοί και άπιστοι, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά μέσα τους.

Μαζί μας ο Γιάννης Πετρόλιας, σπάνιος κι εμπνευσμένος μάστορας του ηχητικού σχεδιασμού. Και ο Δημήτρης Μακρής που θα αποτυπώνει φωτογραφικά και κινηματογραφικά μία-μία τις επισκέψεις μας. Πάμε λοιπόν εκεί που πάει ο Χάρτης, να βρούμε κόσμο ανήσυχο κι ωραίο και να πιάσουμε τη στιγμή με τη μουσική. Στόχος να πάμε παντού και να ανάψουμε τα λαμπιόνια στο χάρτη σε Ελλάδα, Κύπρο, φίλες πόλεις του εξωτερικού. Βίρα, λοιπόν!»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σωτήρης Ντούβας - Τύμπανα
Κωστής Χριστοδούλου - Πλήκτρα

Ηχολήπτης: Γιάννης Πετρόλιας

Artwork αφίσας – φωτογραφίες, video: Δημήτρης Μακρής
 
INFO
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ LIVE

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών 2025
Κεντρική Πλατεία Κόνιτσας

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος Ελεύθερη

