Volvo: Παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της

Η Volvo Cars έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της προς την ηλεκτροκίνηση, καθώς τον Σεπτέμβριο παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της.Τα PHEV κατέλαβαν μερίδιο 23% στις παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo Cars στο πρώτο μισό του 2025. Από 46.000 μονάδες το 2019, οι πωλήσεις PHEV ανήλθαν σε πάνω από 177.000 μονάδες το 2024, ωθούμενες από την ισχυρή ζήτηση που εμφάνισαν τα XC60 και XC90 PHEV και στις τρεις κύριες περιοχές πωλήσεων.

Το XC60 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις PHEV στην Ευρώπη το 2024 και το πρώτο σε πωλήσεις premium PHEV στον κόσμο τα τελευταία τρία χρόνια. Για το 2025, εξακολουθεί να ηγείται στην κατηγορία του. Τόσο το XC60 όσο και το XC90 ανανεώθηκαν το περασμένο έτος, αυξάνοντας την απήχησή τους σε σημαντικές αγορές όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ και η Κίνα.



Χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα PHEV της, η Volvo Cars έχει το υψηλότερο μερίδιο PHEV επί των συνολικών πωλήσεων μεταξύ όλων των παραδοσιακών premium κατασκευαστών αυτοκινήτων. Επιπλέον, συνεχίζει να παρουσιάζει νέα PHEV, όπως το SUV XC70 που λανσαρίστηκε πρόσφατα, αποτελώντας το πρώτο plug-in υβριδικό της Volvo Cars με εκτεταμένη ηλεκτρική αυτονομία, η οποία ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC.