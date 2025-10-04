Volvo: Παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της

Δείτε τι έκανε στις πωλήσεις η Volvo

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 11:31 Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»
04.10.25 , 11:19 Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO
04.10.25 , 11:13 Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο και Καλάβρυτα
04.10.25 , 10:21 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια
04.10.25 , 09:16 Διακοπές με παιδιά: Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια
04.10.25 , 09:05 Volvo: Παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της
04.10.25 , 09:03 Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά να σέβονται τις ανάγκες τους
04.10.25 , 08:54 Γάζα: To Ισραήλ «πάγωσε» τις επιχειρήσεις μετά το μήνυμα Τραμπ
04.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Οκτωβρίου
04.10.25 , 00:34 Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη
04.10.25 , 00:21 Βίντεο ντοκουμέντο με τον «πιστολέρο» της Ομόνοιας
04.10.25 , 00:00 GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!
03.10.25 , 23:58 Η απάντηση της Χαμάς στo σχέδιο Τραμπ - «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων
03.10.25 , 23:55 GNTM: Ενθουσιάστηκε ο Άγγελος Μπράτης με τα πόδια του μοντέλου!
03.10.25 , 23:48 Υρώ Μανέ: Με τον σύζυγό της και την κόρη της στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo: Παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Volvo Cars έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της προς την ηλεκτροκίνηση, καθώς τον Σεπτέμβριο παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της.Τα PHEV κατέλαβαν μερίδιο 23% στις παγκόσμιες πωλήσεις της Volvo Cars στο πρώτο μισό του 2025. Από 46.000 μονάδες το 2019, οι πωλήσεις PHEV ανήλθαν σε πάνω από 177.000 μονάδες το 2024, ωθούμενες από την ισχυρή ζήτηση που εμφάνισαν τα XC60 και XC90 PHEV και στις τρεις κύριες περιοχές πωλήσεων.   

Το XC60 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις PHEV στην Ευρώπη το 2024 και το πρώτο σε πωλήσεις premium PHEV στον κόσμο τα τελευταία τρία χρόνια. Για το 2025, εξακολουθεί να ηγείται στην κατηγορία του. Τόσο το XC60 όσο και το XC90 ανανεώθηκαν το περασμένο έτος, αυξάνοντας την απήχησή τους σε σημαντικές αγορές όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Volvo: Παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της
Χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα PHEV της, η Volvo Cars έχει το υψηλότερο μερίδιο PHEV επί των συνολικών πωλήσεων μεταξύ όλων των παραδοσιακών premium κατασκευαστών αυτοκινήτων. Επιπλέον, συνεχίζει να παρουσιάζει νέα PHEV, όπως το SUV XC70 που λανσαρίστηκε πρόσφατα, αποτελώντας το πρώτο plug-in υβριδικό της Volvo Cars με εκτεταμένη ηλεκτρική αυτονομία, η οποία ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
1.000.000Ο PLUG-IN ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ VOLVO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top