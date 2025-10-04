«Καιρός να την πουλεύουμε»: Νεοελληνική κωμωδία στο Θέατρο Art 63

Προγραμματισμένη πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 14:03 Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
04.10.25 , 13:44 Άση Μπήλιου: Ηρεμία και ξεκούραση με τη Σελήνη στους Ιχθύς
04.10.25 , 13:33 Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε το πιο κομψό φθινοπωρινό μανικιούρ
04.10.25 , 13:08 Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
04.10.25 , 13:04 Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ κι ας πεθάνω. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου»
04.10.25 , 12:33 Χρυσός ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 στο Νέο Δελχί
04.10.25 , 12:16 «Καιρός να την πουλεύουμε»: Νεοελληνική κωμωδία στο Θέατρο Art 63
04.10.25 , 12:09 Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή
04.10.25 , 11:59 Μπισμπίκης για Ρούτσι: «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω...»
04.10.25 , 11:31 Οικονομάκου σε Τσερέλα: «Είσαι ο πιο ωραίος τύπος που ξέρω»
04.10.25 , 11:19 Γιορτή Μουσικής τον Οκτώβριο στο Theatre of the NO
04.10.25 , 11:13 Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Όλυμπο και Καλάβρυτα
04.10.25 , 10:21 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια
04.10.25 , 09:16 Διακοπές με παιδιά: Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια
04.10.25 , 09:05 Volvo: Παρέδωσε το 1.000.000ό plug-in υβριδικό της
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Αργυρούπολη: Νεκροί 21χρονος και η συνεπιβάτιδά του σε τροχαίο με μηχανή
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Η νέα γενιά συνταξιούχων: Τι θα πάρουν όσοι βγουν στη σύνταξη το 2030
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Νίκος Οικονομόπουλος: «Δε σταματάτε να ασχολείστε με αυτό; Κούρασε»
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Νέα κωμωδία: «Καιρός να την πουλεύουμε» στο Art 63
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα νεοελληνικό έργο με πολλά κωμικά στοιχεία, το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και στο παράλογο, και με τον σύγχρονο τίτλο, «Καιρός να την πουλεύουμε»,  θα παρουσιαστεί από τις 20 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο Art 63.

Πρόκειται για ένα μονόπρακτο έργο με τρεις ήρωες, τους ρόλους των οποίων κρατούν τρεις νέοι ηθοποιοί της ομάδας Art by Trauma, οι οποίοι μας πρωτοσυστήνονται μέσα από τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση.

Δίπλα τους έχουν καταξιωμένους συνοδοιπόρους, τον Βασίλη Ρίσβα στην σκηνοθεσία, την Δέσποινα Βολίδη στα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης, τον Θοδωρή Οικονόμου στη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής, και την Ελένη Πετροπούλου στους φωτισμούς.

«Καιρός να την πουλεύουμε»: Νεοελληνική κωμωδία στο Θέατρο Art 63

Η Art by Trauma είναι νεοσύστατη καλλιτεχνική ομάδα Παραστατικών Τεχνών και Θεάτρου κι αποτελείται από τους: Θάνια Παντελίδη, Πάνο Λιούντρη και Νικόλαο Α. Πολυκανδριώτη. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη αυτών των τριών ηθοποιών να επικοινωνήσουν την έκφραση τους και μέσω αυτής της επικοινωνίας να επικοινωνήσουν με τον κόσμο γύρω τους καθώς και μέσα τους. Γιατί όμως Art by Trauma; Γιατί Τέχνη από Τραύματα; Επειδή η Τέχνη αποτελεί προϊόν των τραυμάτων μας: της προσπάθειας μας να τα επουλώσουμε ή έστω κάπως να τα διαχειριστούμε.. 


Το έργο

Το «Καιρός να την πουλεύουμε» είναι ένα έργο υπαρξιακού ρεαλισμού – ένα έργο που κινείται με ευκολία από το αστείο στο τρυφερό, από το παράλογο στο αληθινό.

Οι δύο ήρωες του ο Νικόλας κι ο Δημοσθένης κουβαλούν ένα νταούλι προσωποποίηση ενός φίλου τους που δεν είναι πια παρών ενώ συγχρόνως συνυπάρχουν μέσα στη δική τους φιλία που στέκεται όρθια στα χαλάσματα με μια μνήμη μπερδεμένη που πονάει και λυτρώνει.

Μέσα από καθημερινή γλώσσα, απίθανες καταστάσεις και μεταθεατρικές ανατροπές, το έργο γίνεται καθρέφτης: της της απώλειας, της ανάγκης να συνεχίσεις παρ’ όλα αυτά, της ανάγκης μα ξεφύγεις για λίγο από τον εαυτό σου και κάπου στο τέλος, σιγά σιγά, καταλαβαίνεις: το γέλιο και το δάκρυ πάνε μαζί – όπως η ζωή και το θέατρο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ρίσβας
Σκηνικά - Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου
Φωτισμοί: Ελένη Πετροπούλου
Γραφιστική επιμέλεια: Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs
Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας


ΠΑΙΖΟΥΝ:
Θάνια Παντελίδη, Πάνος Λιούντρης, Νίκος Α. Πολυκανδριώτης


ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kairos-na-tin-pouleuoume

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ART 63
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top