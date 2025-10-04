Χρυσός ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 στο Νέο Δελχί

Με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για ακόμη μία φορά, ο Νάσος Γκαβέλας απέδειξε πως ανήκει στην κορυφή του παγκόσμιου στίβου. Στα 25 του χρόνια, με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ11, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Νέο Δελχί, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό στη διοργάνωση. Μέχρι τώρα, η χώρα μας έχει συγκεντρώσει πέντε μετάλλια: το ασημένιο του Θανάση Κωνσταντινίδη στη σφαιροβολία (F32) και τα χάλκινα από τους Αλέξανδρο Σκούρτη στα 400μ. Τ38, Κωνσταντίνο Τζούνη στη δισκοβολία (F56) και Λήδας Μανθοπούλου στα 100μ. Τ38.

Ο χρόνος του, 10.96, τον έφερε ξανά στην πρώτη θέση του βάθρου, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα. Ήταν ο μόνος αθλητής στον τελικό που «έσπασε» το φράγμα των 11 δευτερολέπτων, πλησιάζοντας μάλιστα το ρεκόρ των 10.93 που είχε σημειώσει το 2023 στο Παρίσι.

 

Αυτός ο τίτλος δεν είναι ο πρώτος για τον Γκαβέλα. Είχε ήδη στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής πριν από δύο χρόνια και, στο μεταξύ, έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή συλλογή μεταλλίων. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν τα χρυσά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2021) και του Παρισιού (2024), καθώς και οι διακρίσεις του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 και 2019, όπου επικράτησε στα 100μ. Τ12.

Ο Ανανίας Σικόνγκ από τη Ναμίμπια κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 100μ. Τ11 με 11.00, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Κινέζο Ντι Ντονγκντόνγκ με 11.11. Τέταρτος τερμάτισε ο Γερμανός Μαρσέλ Μπέτγκερ με 11.13.

 

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές της ημέρας, ο Κωνσταντίνος Καμάρας ήταν 9ος στο μήκος Τ37 με άλμα στα 5,85μ., ενώ ο Γαβριήλ Αραμπατζής προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ. Τ20, έχοντας τον 8ο καλύτερο χρόνο με 4:11.75.

Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στον παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα για τη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα  ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ11, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

«Ο Νάσος Γκαβέλας, με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ξανά στην κορυφή του κόσμου στα 100μ. Τ11. Μια νίκη-υπόμνηση ότι η δύναμη της σκληρής δουλειάς, της επιμονής και της συνεργασίας μπορεί να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Είμαστε υπερήφανοι! », αναφέρει ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

 

ΝΑΣΟΣ ΓΚΑΒΕΛΑΣ
