Τζωρτζίνα Χρέπα: Ποια είναι η 23χρονη bartender της Φάρμας

Η Χριστίνα Χρέπα δήλωσε συμμετοχή στη Φάρμα, έχοντας έναν και μόνο στόχο... το έπαθλο! Συναισθηματική, ρομαντική αλλά και σκληρή με τον εαυτό της, η 23χρονη bartender δηλώνει έτοιμη να παίξει καθαρά και να «κλείσει στόματα» με τις πράξεις της!

Γνωρίζοντας την Τζωρτζίνα Χρέπα - Το βιογραφικό της παίκτριας της Φάρμας

Μένει μόνιμα στην Αθήνα, είναι 23 χρόνων και εργάζεται στον τομέα της εστίασης ως bartender και τα social media

Δηλώνει πολλή δυναμική και δύσκολα θα αφήσει μία κατάσταση να τη στενοχωρήσει και τη ρίξει ψυχολογικά

Βασική αρχή της είναι να είναι δίκαιη και να μην λέει ψέματα, επομένως αυτά αποτελούν δύο χαρακτηριστικά τα οποία θα την ενοχλήσουν ιδιάιτερα έαν τα διακρίνει σε κάποιον από τους συμπάικτες της

Η Τζωρτζίνα Χρέπα μπήκε στη Φάρμα για να δοκιμάσει τις αντοχές της, με στόχο το τελικό έπαθλο, καθώς και για τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει το παιχνίδι

Δηλώνει αρκετά προσαρμοστική, παρόλα αυτά ίσως δυσκολευτεί στην αρχή έως ότου βρει τα «πατήματά» της, αφού δεν είναι εύκολη η διαβίωση με άλλες 21 διαφορετικές προσωπικότητες.

