LEADERS | Ιωάννης Θεοδωράτος – Τρίγωνο ισχύος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Στην εκπομπή LEADERS της 20ης Οκτωβρίου 2025, με τον Ηλία Παπανικολάου, ο δημοσιογράφος και αμυντικός αναλυτής Ιωάννης Θεοδωράτος αναλύει:πώς το τρίγωνο ισχύος Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα, γιατί η Αθήνα πρέπει να προχωρήσει σε στρατηγική σύγκλιση με το Τελ Αβίβ και πώς αυτή η συνεργασία εξασφαλίζει στρατηγική ασφάλεια για τη χώρα μας.

Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, αποκαλύπτει: τι συμβαίνει με τις απελάσεις Ελλήνων από την Τουρκία και τις λεπτομέρειες της απαγόρευσης εισόδου του Νίκου Ασλανίδη, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητος και επικίνδυνος από την Άγκυρα.