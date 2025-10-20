Αυτό είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van (με έγκριση τύπου N1) συνεχίζει την παράδοση του εμβληματικού επαγγελματικού Renault 4, η έκδοση F4 του οποίου προσέφερε ωφέλιμο φορτίο 300 κιλών.Σήμερα, η έκδοση N1 συνδυάζει την εμφάνιση και την άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου με τις επαγγελματικές δυνατότητες που χρειάζονται όσοι μεταφέρουν αντικείμενα και εξοπλισμό.

Με δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας

Η έκδοση Van του Renault 4 E-Tech Electric προσφέρεται – ανάλογα τη χώρα – σε δύο εκδόσεις:

⦁ Με κινητήρα 90 kW (120 hp) με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 χλμ. WLTP.

⦁ Κινητήρας 110 kW (150 hp) με μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 409 χλμ. WLTP.

Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν:

⦁ Ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW (bi-directional)

⦁ Φορτιστή DC 80 kW (για την μπαταρία 40 kWh) ή 100 kW (για την μπαταρία 52 kWh).

Χρόνοι φόρτισης:

⦁ Από 15% έως 80% με AC 11 kW:

⦁ 3 ώρες και 13 λεπτά (μπαταρία 52 kWh)

⦁ 2 ώρες και 37 λεπτά (μπαταρία 40 kWh)

⦁ Με DC ταχυφορτιστή: μόλις 30 λεπτά για οποιαδήποτε από τις δύο μπαταρίες.

Αποτελεί ιδανική επιλογή για:

⦁ επαγγελματίες τεχνίτες,

⦁ οδηγούς διανομών σε αστικές περιοχές,

⦁ εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών και παροχής υπηρεσιών,

⦁ εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και

⦁ εταιρικούς στόλους.

Στο Renault 4 E-Tech Electric Van, που διατίθεται στο επίπεδο εξοπλισμού Advance, τα πίσω καθίσματα και οι ζώνες ασφαλείας έχουν αντικατασταθεί από θερμοδιαμορφωμένο δάπεδο, με σύστημα συγκράτησης φορτίου και γάντζους πρόσδεσης.

⦁ Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 940 dm³ (βάσει προτύπου VDA, δηλαδή 1.045 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου καλυμμένου χώρου 36 dm³ (55 λίτρα) – ιδανικού για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης.

⦁ Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στα 375 κιλά.

⦁ Το μήκος φόρτωσης είναι 1,20 μέτρα.

⦁ Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί διαχωριστικό πλέγμα, ανάμεσα στην καμπίνα επιβατών και το χώρο φόρτωσης.

Ανάλογα τη χώρα, το όχημα μπορεί να διαθέτει κάλυμμα αποσκευών, αντιολισθητικό τάπητα ή δυνατότητα απενεργοποίησης ανοίγματος των πίσω παραθύρων και θυρών.Η μετατροπή του οχήματος πραγματοποιείται από την Qstomize, θυγατρική της Renault που εδρεύει στο εργοστάσιο Manufacture Ampere στη Maubeuge (ElectriCity), όπου κατασκευάζεται και το Renault 4 E-Tech Electric.