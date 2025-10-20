Pirelli CyberTyre: Ήρθε από το μέλλον

Δείτε πως λειτουργεί και συλλέγει δεδομένα

Pirelli Cyber Tyre: Ήρθε από το μέλλον
Απέσπασε τον τίτλο «V2X Καινοτομία της Χρονιάς», το Pirelli Cyber Tyre είναι το πρώτο σύστημα στον κόσμο που συλλέγει δεδομένα από τα ελαστικά και τα επεξεργάζεται για τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου του οχήματος. Η τεχνολογία της Pirelli αναγνωρίστηκε ως καθοριστική για την ανάπτυξη της μελλοντικής έξυπνης και διασυνδεδεμένης κινητικότητας. 

Το Pirelli Cyber Tyre απέσπασε τον τίτλο «Vehicle-to-Everything (V2X) Καινοτομία της Χρονιάς» στα AutoTech Breakthrough Awards 2025, έναν διεθνή θεσμό που απονέμεται από την πλατφόρμα Tech Breakthrough, η οποία αναδεικνύει τους πιο καινοτόμους φορείς και υπηρεσίες στον τομέα της αυτοκινητιστικής τεχνολογίας. 

Το Cyber Tyre είναι το πρώτο έξυπνο σύστημα στον κόσμο που μπορεί να συλλέγει δεδομένα απευθείας από το ελαστικό, να τα επεξεργάζεται μέσω ειδικού λογισμικού και αλγορίθμων της Pirelli και να τα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο στα ηλεκτρονικά του οχήματος, ενισχύοντας τη δυναμική οδήγησης, την ασφάλεια και την ενσωμάτωση με τις ψηφιακές υποδομές. 

Pirelli CyberTyre: Ήρθε από το μέλλον

Pirelli CyberTyre: πώς λειτουργεί και βασικές εφαρμογές 

Χάρη σε αισθητήρες που βρίσκονται μέσα στο πέλμα, το CyberTyre μετρά παραμέτρους όπως πίεση, θερμοκρασία, φθορά πέλματος και φορτίο. Αυτά τα δεδομένα, επεξεργασμένα από αλγορίθμους της Pirelli, μεταδίδονται σε μια μονάδα ελέγχου που βελτιστοποιεί τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, όπως ESP, ABS και έλεγχο πρόσφυσης, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία. Χάρη στη συνεργασία με την Bosch Engineering, το σύστημα είναι πλήρως ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική αρχιτεκτονική του οχήματος. 

Εκτός από τις λειτουργίες εντός του οχήματος, το CyberTyre επιτρέπει επικοινωνία V2V (Vehicle-to-Vehicle) και V2I (Vehicle-to-Infrastructure), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έξυπνων δρόμων και έξυπνων πόλεων, όπου τα συλλεγμένα δεδομένα βοηθούν στον σχεδιασμό και τη συντήρηση της αστικής κινητικότητας. Οι διάφορες δυνατότητες συνδεσιμότητας V2X (Vehicle-to-Everything) μπορούν να ενεργοποιήσουν λειτουργίες προειδοποίησης για οχήματα και οδηγούς σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου σε πραγματικό χρόνο, να αλληλεπιδρούν με φανάρια και πινακίδες, να βελτιστοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες και τη διαχείριση στόλων, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης. 

 

 

PIRELLI
PIRELLI CYBER TYRE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
