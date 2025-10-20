Αργυρός -Νίκα: Θα γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους σε άλλη Ήπειρο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα θα γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη στην Αμερική! Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο επιβλητικό Barclays Center στις 22 Νοεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τον μικρό τους γιο, Βασίλη, που ήρθε στον κόσμο στις 22 Νοεμβρίου του 2024.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Real Life, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει πλέον βρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την προσωπική του ζωή. Η Αλεξάνδρα Νίκα, εξάλλου, γνωρίζει καλά την Αμερική, αφού έχει ζήσει αρκετά χρόνια εκεί.

Η σύζυγος του τραγουδιστή διατηρεί μάλιστα κατοικία στο Λος Άντζελες όπου ζούσε μαζί με τα αδέλφια της, Νταίζη και Παναγιώτη. Η Νίκα εκεί έκανε σπουδές και μεταπτυχιακό στη διοργάνωση events, και απέκτησε επαγγελματική εμπειρία στον χώρο αυτό.,

Μετά τη Νέα Υόρκη, ο Κωνσταντίνος θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα, πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του tour. Στη συνέχεια, θα τραγουδήσει στις 29 Ιανουαρίου στο Ντούμπεντορφ της Ελβετίας, στις 15 Φεβρουαρίου στο Μόναχο στη Γερμανία και στις 3 Μαρτίου στο Ντίσελντορφ, όπου και θα ολοκληρωθεί η φετινή του περιοδεία.