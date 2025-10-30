40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Κοσμος
40.000 Δωρεάν Εισιτήρια Σε Νέους Για Να Γνωρίσουν Την Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει σε 40.000 νέους μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν την Ευρώπη μέσω του DiscoverEU, μιας δράσης του προγράμματος Erasmus+, με την ευκαιρία της 40ής επετείου του χώρου Σένγκεν.

Για να υποβάλουν αίτηση για ταξιδιωτική κάρτα, οι νέοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Δεκεμβρίου 2007 πρέπει να συμπληρώσουν ένα σύντομο κουίζ σχετικά με την ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Πύλη Νεολαίας. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν δωρεάν για έως και 30 ημέρες μεταξύ 1ης Μαρτίου 2026 και 31ης Μαΐου 2027 και θα λάβουν μια κάρτα έκπτωσης για δημόσιες συγκοινωνίες, πολιτισμό, διαμονή, φαγητό, αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες σε 36 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους διαδρομές ή να εμπνευστούν από υπάρχουσες, όπως η Νέα Ευρωπαϊκή Διαδρομή Μπάουχαους, η οποία περιλαμβάνει στάσεις σε όμορφες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις, σύμφωνα με την πρωτοβουλία της Νέας Ευρωπαϊκής Διαδρομής Μπάουχαους.

Μια άλλη είναι η Πράσινη Διαδρομή DiscoverEU, η οποία μεταφέρει νέους ταξιδιώτες σε μερικούς από τους πιο βιώσιμους και φιλικούς προς τη φύση προορισμούς σε όλη την ήπειρο, όπως οι πόλεις που νίκησαν στα βραβεία European Green Capitals και Green Lead ή οι πόλεις που ηγούνται της Αποστολής Climate-Neutral and Smart Cities. Οι κορυφαίες πράσινες συμβουλές του DiscoverEU για ταξίδια βοηθούν τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό των πράσινων διαδρομών τους.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του DiscoverEU ανοίγει σήμερα στις 12:00 CET και θα διαρκέσει έως τις 13 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 CET. Είναι ανοιχτή σε αιτούντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Erasmus+. Οι συμμετέχοντες με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας θα λάβουν υποστήριξη στα ταξίδια τους, σύμφωνα με τις αξίες του προγράμματος Erasmus+ και της Δράσης Ένταξης DiscoverEU. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με συνοδούς.
 

ERASMUS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
DISCOVEREU
