GNTM: «Δεν ξέρω τι να κάνω» - Έβαλε τα κλάματα η Ελένη

Ο Ανέστης έσπευσε να την ηρεμήσει

Το GNTM επέστρεψε απόψε με νέο επεισόδιο και οι παίκτες έβαλαν τα δυνατά τους στη δοκιμασία. «Δοκιμασία αποχώρησης», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στους διαγωνιζόμενους έχοντας στο πλευρό της τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Τα μοντέλα οδηγήθηκαν στο Goethe Institut, για την τρίτη Δοκιμασία Αποχώρησης του GNTM. Εκεί, έπρεπε να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls, εμπνευσμένα από την πολυτελή αισθητική της Gucci και να ενσαρκώσουν υψηλόβαθμα στελέχη μιας μεγάλης πολυεθνικής σε ένα concept με έντονα στοιχεία έκφρασης και θεατρικότητας. 

Η Ελένη έπρεπε να βγάλει στο photoshoot της το αίσθημα της απόγνωσης. «Παραιτούμαι!» έπρεπε να «φωνάζει» η φωτογραφία της. Έκατσε, σηκώθηκε, κούνησε έναν πάκο με χαρτιά, προσπάθησε πολύ να δείξει ότι... παραιτείται αλλά μάλλον αυτό δεν ήταν αρκετό.

gntm

«Δεν ήξερα τι να κάνω» είπε στους κριτές μόλις τέλειωσε από το σετ και εκεί ήταν που έβαλε τα κλάματα. Ο Ανέστης έσπευσε να την ηρεμήσει παίρνοντάς την αγκαλιά. «Εγώ πιστεύω τα πήγες καλά» της είπε.

gntm

GNTM
