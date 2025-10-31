ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε πιθανή τρομοκρατική επίθεση το Halloween στο Μίσιγκαν

Χειροπέδες και σε ανηλίκους

Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr
Μια «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» που σχεδιαζόταν για το Σαββατοκύριακο του Halloween στο Μίσιγκαν, απέτρεψε η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Πατέλ ανέφερε ότι το FBI συνέλαβε «πολλά πρόσωπα» που θεωρούνται ύποπτα για τον σχεδιασμό μιας «βίαιης επίθεσης».

Αν και ο επικεφαλής του FBI δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, το CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση αντλούσε «έμπνευση» από το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με το δίκτυο, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ηλικίας από 16 έως 20 ετών. Μάλιστα, τουλάχιστον ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να είχε επαφές με ένα πρώην μέλος της Εθνοφρουράς του Μίσιγκαν, το οποίο είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Ντιτρόιτ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

