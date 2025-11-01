GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;

Το αποψινό επεισόδιο του GNTM ήταν γεμάτο ένταση, συγκίνηση και απρόσμενες εξελίξεις. Τα μοντέλα έδωσαν για ακόμα μια φορά τον καλύτερό τους εαυτό στη φωτογράφηση, όμως η ώρα της κρίσης αποδείχθηκε… δύσκολη υπόθεση.

Στο τέλος, μπροστά στους κριτές στάθηκαν ο Εντουάρντο και η Άννα— δύο δυνατοί παίκτες που είχαν πολύ καλά κλικ.

gntm

Οι κριτές επαίνεσαν και τους δύο παίκτες για την προσπάθειά τους στο αποψινό σετ, όμως η διαφορά κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Το μοντέλο που κερδίζει τα 600 ευρώ και το μπόνους της σουίτας ήταν ο Εντουάρντο!

Δες το κλικ του Εντουάρντο που κέρδισε τη δοκιμασία:

gntm

GNTM: Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!

gntm

O παίκτης είπε πως θα πάει στη σουίτα να ξεκουραστεί μαζί με τον αδερφό του, Ανέστη.

