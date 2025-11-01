GNTM: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια - «Ήξερα ότι δεν πήγε καλά σήμερα»

16 μοντέλα συνεχίζουν στον διαγωνισμό μόδας

GNTM 2025: Δάκρυα και συγκίνηση στη σημερινή αποχώρηση!
Το αποψινό επεισόδιο του GNTM ήταν γεμάτο ένταση, αγωνία, δύσκολες αποφάσεις και... δάκρυα. Μετά τη φωτογράφηση για τη δοκιμασία αποχώρησης, οι κριτές κάλεσαν μπροστά την Ελένη, τη Μιλένα και τον Μιχάλη -τρία από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του διαγωνισμού-, για να κρίνουν ποιος θα συνεχίσει και ποιος θα αποχαιρετήσει το όνειρο του διαγωνισμού μόδας.

GNTM: «Δεν ξέρω τι να κάνω» - Έβαλε τα κλάματα η Ελένη

Αν και τα τρία μοντέλα έχουν ξεχωρίσει με την παρουσία τους, οι φωτογραφίες τους αυτή τη φορά δεν ενθουσίασαν. Ο Μιχάλης ωστόσο, πήρε πρώτος τη φωτογραφία του και «σώθηκε». 

gntm

Ελένη, Μιλένα και Μιχάλης είχαν τις χειρότερες φωτογραφίες της βραδιάς

Οι κριτές τόνισαν ότι η διαφορά θα κριθεί στα σημεία, αφού και οι δύο φωτογραφίες των κοριτσιών θεωρήθηκαν «αδύναμες».

Η Ελένη δέχτηκε αυστηρή αλλά και ειλικρινή κριτική: «Πρέπει να απελευθερωθείς. Μην προσπαθείς να είσαι πια όμορφη — είσαι ήδη».

Παρά το μπλοκάρισμά της στο σετ, οι κριτές αναγνώρισαν ότι έχει τα φυσικά προσόντα και τη δυναμική για να εξελιχθεί, δίνοντάς της μια ακόμα ευκαιρία.

gntm

Ελένη και Μιλένα βρέθηκαν στο bottom two απόψε

Η Μιλένα, από την άλλη, άκουσε εξαιρετικά σχόλια για το περπάτημά της — «θεϊκό» το χαρακτήρισαν — αλλά η φωτογραφία της δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Κι έτσι, ήρθε η στιγμή της ανακοίνωσης: Η καλύτερη φωτογραφία της βραδιάς από τις δύο, ήταν της Ελένης, που κατάφερε να παραμείνει στο διαγωνισμό.

Με συγκίνηση, οι διαγωνιζόμενοι αποχαιρέτησαν τη Μιλένα, η οποία έφυγε δακρυσμένη αλλά αξιοπρεπής, λέγοντας: «Ήξερα ότι δεν πήγε καλά σήμερα. Αλλά θα μου λείψουν όλοι. Τα πάντα».

αποχώρησε η Μιλένα από το GNTM

Αποχώρησε η Μιλένα από το GNTM

Η αποχώρησή της προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο σπίτι, με πολλούς συμπαίκτες να τονίζουν πως «χάθηκε το καλύτερο περπάτημα του GNTM». 16 μοντέλα συνεχίζουν στον διαγωνισμό μόδας.

Το GNTM συνεχίζεται με νέες δοκιμασίες, ακόμα πιο απαιτητικές φωτογραφήσεις και την αγωνία στα ύψη — γιατί στο παιχνίδι της μόδας, κάθε πόζα μετράει.

