GNTM - Νάρκισσος vs Εντουάρντο: «Ήταν σίγουρα ο πιο ευνοημένος»

Τελευταίος αλλά όχι καταϊδρωμένος φωτογραφήθηκε ο Εντουάρντο στη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Ζενεβιέβ Μαζαρί και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, ο διαγωνιζόμενος τα πήγε πολύ καλά. «Επιτέλους κι ένας που παραιτήθηκε με στιλ!», είπε στο τέλος η Ηλιάνα.

GNTM: Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου άρεσε η προσπάθεια του Εντουάρντο

«Έχει ακούσει πάρα πολύ το παιδί... συμβουλές. Πιάνε το χέρι εδώ, βάλε το κεφάλι εκεί, το πόδι εδώ, σπρώξε την καρέκλα... Αγάπη, ξέρω κι εγώ έτσι», σχολίασε ο Νάρκισσος τη στιγμή που ο Εντουάρντο άκουγε καλά λόγια από τους κριτές.

GNTM: Ο Νάρκισσος σχολίασε τη φωτογράφιση του... ευνοημένου Εντουάρντο

«Σήμερα το τελευταίο σετ ήταν αυτό του Έντι. Ήταν σίγουρα το πιο ευνοημένο... έχει ακούσει τι πρέπει να κάνει. Έχει δει δύο από τους κριτές να κάνουν ακριβώς τις πόζες κι έχει έναν αδερφό και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους να του δίνουν συμβουλές για το πως πρέπει να κινηθεί», είπε αρχικά στο cue του. «Θα μπορούσε κάλλιστα να κλείσει με κάποιον πιο όμορφο από αυτόν και να κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά!», πρόσθεσε ο Νάρκισσος.

