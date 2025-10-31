GNTM - Νάρκισσος vs Εντουάρντο: «Ήταν σίγουρα ο πιο ευνοημένος»

Το σχόλιο του μοντέλου στο τέλος της φωτογραφικής δοκιμασίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 01:15 GNTM: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια - «Ήξερα ότι δεν πήγε καλά σήμερα»
01.11.25 , 01:00 GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;
31.10.25 , 23:58 ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε πιθανή τρομοκρατική επίθεση το Halloween στο Μίσιγκαν
31.10.25 , 23:44 Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
31.10.25 , 23:32 Εγκαινιάστηκε νέο σύστημα φωτισμού στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων
31.10.25 , 23:26 GNTM - Νάρκισσος vs Εντουάρντο: «Ήταν σίγουρα ο πιο ευνοημένος»
31.10.25 , 23:24 Ολλανδία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση τρένου με νταλίκα
31.10.25 , 23:15 GNTM: «Δεν ξέρω τι να κάνω» - Έβαλε τα κλάματα η Ελένη
31.10.25 , 23:09 Θεά η Χριστίνα Μπόμπα: Μεταμορφώθηκε σε Milla Jovovich στο Resident Evil!
31.10.25 , 23:00 GNTM: Δεν έμεινε ευχαριστημένη η Μιλένα με τη φωτογράφισή της!
31.10.25 , 22:37 Γιώργος Τσαγκαράκης: Η καταγωγή, τα παιδιά και η γκαλερί
31.10.25 , 22:33 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
31.10.25 , 22:30 Ανέστης για Νάρκισσο: «Δεν Του Αξίζει Καν Να Μιλάω Γι' Αυτόν»
31.10.25 , 22:20 GNTM: Αυτό είναι το concept της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης!
31.10.25 , 22:14 Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
GNTM: «Δεν ξέρω τι να κάνω» - Έβαλε τα κλάματα η Ελένη
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τελευταίος αλλά όχι καταϊδρωμένος φωτογραφήθηκε ο Εντουάρντο στη δοκιμασία αποχώρησης του GNTM

GNTM - Νάρκισσος vs Εντουάρντο: «Ήταν σίγουρα ο πιο ευνοημένος»

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Ζενεβιέβ Μαζαρί και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, ο διαγωνιζόμενος τα πήγε πολύ καλά. «Επιτέλους κι ένας που παραιτήθηκε με στιλ!», είπε στο τέλος η Ηλιάνα.  

GNTM: «Δεν ξέρω τι να κάνω» - Έβαλε τα κλάματα η Ελένη

GNTM: Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου άρεσε η προσπάθεια του Εντουάρντο

GNTM: Στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου άρεσε η προσπάθεια του Εντουάρντο

«Έχει ακούσει πάρα πολύ το παιδί... συμβουλές. Πιάνε το χέρι εδώ, βάλε το κεφάλι εκεί, το πόδι εδώ, σπρώξε την καρέκλα... Αγάπη, ξέρω κι εγώ έτσι», σχολίασε ο Νάρκισσος τη στιγμή που ο Εντουάρντο άκουγε καλά λόγια από τους κριτές. 

GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!

GNTM: Ο Νάρκισσος σχολίασε τη φωτογράφιση του... ευνοημένου Εντουάρντο

GNTM: Ο Νάρκισσος σχολίασε τη φωτογράφιση του... ευνοημένου Εντουάρντο

«Σήμερα το τελευταίο σετ ήταν αυτό του Έντι. Ήταν σίγουρα το πιο ευνοημένο... έχει ακούσει τι πρέπει να κάνει. Έχει δει δύο από τους κριτές να κάνουν ακριβώς τις πόζες κι έχει έναν αδερφό και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους να του δίνουν συμβουλές για το πως πρέπει να κινηθεί», είπε αρχικά στο cue του. «Θα μπορούσε κάλλιστα να κλείσει με κάποιον πιο όμορφο από αυτόν και να κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά!», πρόσθεσε ο Νάρκισσος.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
 |
GNTM ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
 |
GNTM ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top