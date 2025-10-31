GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!

Με τέσσερις παίκτες να έχουν ξεχωρίσει στο Style on a Rush Challenge του GNTM 2025, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζήτησε στην Ειρήνη να χωρίσει τα μοντέλα σε δύο ομάδες.

Εκείνη επέλεξε την Άννα με τον Νάρκισσο και τον Σάββα με τη Γιασμίν. Οι επιλογές του Νάρκισσου και της Γιασμίν άρεσαν πιο πολύ, με τα δύο μοντέλα να... μάχονται για τη δοκιμασία επιβράβευσης.

Οι δύο διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο styling, ωστόσο ο Νάρκισσος ήταν ξεκάθαρος νικητής!

Το εκκολαπτόμενο μοντέλο κέρδισε το challenge και τα 300 ευρώ της δουλειάς.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM