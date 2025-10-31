GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!

Η ανακοίνωση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Με τέσσερις παίκτες να έχουν ξεχωρίσει στο Style on a Rush Challenge του GNTM 2025, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζήτησε στην Ειρήνη να χωρίσει τα μοντέλα σε δύο ομάδες. 

GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!

Εκείνη επέλεξε την Άννα με τον Νάρκισσο και τον Σάββα με τη Γιασμίν. Οι επιλογές του Νάρκισσου και της Γιασμίν άρεσαν πιο πολύ, με τα δύο μοντέλα να... μάχονται για τη δοκιμασία επιβράβευσης.

GNTM: Το concept της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης!

GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!

GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!

Οι δύο διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο styling, ωστόσο ο Νάρκισσος ήταν ξεκάθαρος νικητής! 

Ανέστης για Νάρκισσο: «Δεν του αξίζει να μιλάω γι' αυτόν»

GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!

Το εκκολαπτόμενο μοντέλο κέρδισε το challenge και τα 300 ευρώ της δουλειάς.

GNTM
 |
GNTM 2025
 |
GNTM ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
GNTM CHALLENGE
